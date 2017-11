Cum va fi îmbunătățită capacitatea productivă a sectorului agricol românesc?

Share



Încălzirea globală accelerată generează o serie de fenomene meteo-climatice ce afectează societatea umană în ansamblul ei prin temperaturi extreme, un regim al precipitațiilor dezechilibrat, perturbarea alternanței anotimpurilor (acest fapt se resimte foarte tare în ultimii ani, în România, începem să observăm o transformare a anotimpurilor tot mai accentuată), incidență crescută a fenomenelor meteorologice periculoase. Provocările generate de manifestările extreme ale vremii sunt globale și afectează toate țările. Multe state cu economii avansate au dezvoltat sisteme de prevenție și protecție împotriva riscurilor climatice, ceea ce le-a permis să contracareze aceste manifestări. Seceta, inundațiile și grindina sunt unele dintre cele mai periculoase fenomene naturale care influențează în mod negativ sectorul agricol, printr-un randament scăzut al recoltelor de la un an la altul. Deși secetele durează câteva săptămâni sau în cel mai rău caz, luni de zile, acestea afectează pe termen lung capacitatea productivă a fermierilor și disponibilitatea de a investi într-un sector cu riscuri economice ridicate.

Agricultura și securitatea alimentară vor fi mai bine protejate împotriva dezastrelor

Începând cu anul 2012, sub egida ONU, în cadrul Organizației Mondiale de Meteorologie (OMM) s-a înființat Cadrul mondial pentru servicii climatologice, la care s-a afiliat și România, și care susține dezvoltarea și aplicarea unor mecanisme de coordonare a informațiilor și serviciilor climatice în sprijinul decidenților și în beneficiul publicului. Sectoarele prioritare în care intervine acest cadru mondial sunt: agricultura și securitatea alimentară, managementul resurselor de apă, sănătatea populației și reducerea riscurilor la dezastre.

În România, managementul riscurilor climatice în sectorul agricol implică un mix de politici publice de prevenire, adaptare și combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, ce presupune, în general: monitorizarea evoluției emisiilor de gaze cu efect de seră și a capacității naturale de absorbție și stocare a CO2 din atmosferă, protecția culturilor față de secetă prin intermediul sistemelor de irigații, măsuri de eficientizare a consumului de apă, energie și carburant di agricultură, introducerea soiurilor de plante și de animale cu productivitate crescută, rezistente la secetă și dăunători, utilizarea de fertilizanți organici, servicii de intervenții în atmosferă pentru combaterea căderilor de grindină în zone cu culturi agricole cu valoare economică ridicată.

Activități de combatere a grindinei se vor desfășura și la Tîrgu Mureș

Sistemul național antigrindină și de creștere a precipitațiilor(SNACP) a început să fie implementat din 2000, ca urmare a necesității adoptării unor măsuri de combatere a schimbărilor climatice generatoare de fenomene meteorologice extreme: grindină, ploi torențiale, secetă. Scopul SNACP este de a asigura protecția culturilor agricole cu înaltă valoare economică, precum și cel al comunităților rurale din zonele de intervenție. Activitățile de combatere a grindinei generează modificări ale condițiilor meteo-climatice la nivel local, cu rază limitată de acțiune, în spațiu și timp. Dezvoltarea SNACP este inclusă în Strategia MADR pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030, în strategia Ministerului Mediului privind schimbările climatice, în concepția de dezvoltare a Strategiei Naționale privind managementul riscurilor, aflată în curs de elaborare de către Ministerul Afacerilor Interne.

Conform Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin HG nr. 256/2010, alte două Unități de Combatere a Căderilor de Grindină(UCCG), respectiv UCCG Mureș și Timiș(cu termen de execuție 2018) se află în diferite etape de realizare(studii și proiecte tehnice). Funcționarea unităților din cadrul SNACP se face în regim descentralizat, prin intermediul operatorilor-agenți economici privați cu regim special de licențiere. La finalizarea lui, sistemul va acoperi toate zonele în care se găsesc culturi cu valoare economică ridicată sau care prezintă interes strategic. Amplasarea unităților și a punctelor de lansare se stabilește de către proiectant, în funcție de caracteristicile climatice ale zonei și de tipul de culturi ce necesită protecție, idetificate în timp ce se fac studiile de fezabilitate ale unităților în curs de realizare. Până în prezent, s-a asigurat protecția față de fenomenele meteorologice extreme a circa 230.000 de ha din Parhova și Moldova.

2 milioane de ha din țară vor beneficia de protecție împotriva fenemonelor meteorologice extreme

La finalizare, SNACP va fi organizat unitar și echilibrat la nivelul regiunilor, sub forma unor infrastructuri operaționale și de cercetare, sigure și eficiente, ce vor combate și atenua căderile de grindină, seceta, ploile torențiale cu risc de inundații, furtunile violente etc. După omolgarea finală, fiecare unitate de combatere a căderilor de grindină, la capacitate maximă de operare, poate asigura protecția a circa 250.000 de ha. Suprafața totală protejată prin SNACP împotriva căderilor de grindină va ajunge, cel mai probabil, la 2 milioane de ha de culturi agricole cu înaltă valoare economică: vii, livezi, sere, culturi strategice etc. SNACP este important pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, pentru că el asigură, pe lângă protecția culturilor agricole, cea a comunităților locale și a bunurilor publice și private din zonele de intervenție.

Denisa Morar