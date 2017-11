Distincțiile Pro Libro Senator și Pro Libro Spe, acordate de „Zilele Bibliotecii”

Share



Biblioteca Județeană Mureș organizează în perioada 20-24 noiembrie, o nouă ediție a „Zilelor Bibliotecii”, eveniment anual menit să pună în valoare activitățile bibliotecii, prin ateliere de creație, colocvii profesionale, târguri de carte, expoziții, lansări de carte, precum și acordarea de distincții.

„De regulă, în luna noiembrie, în săptămâna în care intră și data de 22 noiembrie, ziua de naștere a Bibliotecii, stabilită cu ocazia Centenarului Bibliotecii în anul 2013, organizăm aceste zile ale bibliotecii. În acest an vom sărbători practic 104 ani de existență, prin diverse activități cuprinse în cadrul Philobiblonului mureșean. La întocmirea programului, trebuie să ai în vedere toate categoriile de vărstă, toate variantele de activități, să fie cât mai diverse și mai atractive. În acest an acoperim atât parte tradițională, cât și noutăți. Avem, de exemplu, evenimentul „Ia-ți porția de cOOltură”, un proiect mai vechi, dar care acum presupune un treasure hunt la secțiile Bibliotecii, în care se ascund diverse indicii care trebuiesc descoperite.Avem concursul de creație , „Mureșul văzut prin ochi de copil”, astfel ca cei mici să ajungă să-și cunoască mai bine orașul. Pe parte de tradiție, avem finalele la „Bătălia cărților”, atât în limba română cât și în limba maghiară. Am grupat finalele, să nu mai fie patru finale într-o zi, limba română în ziua de joi, iar miercuri în limba maghiară”, ne-a declarat Monica Avram, directorul Bibliotecii Județene Mureș.

Distincții pentru Ilarie Gheorghe Opriș și Cristina Cosmina Price

În cadrul „Zilelor Bibliotecii” vor fi acordate distincțiile Pro Libro Senator și Pro Libro Spe, în cadrul unei festivități care va fi găzduită, vineri, 24 noiembrie, ora 12:00, de Sala Documentară de la etajul III al bibliotecii.

„Tot pe parte tradițională, la finalul Zilelor Bibliotecii, vor fi acordate distincțiile Pro Libro Senator și Pro Libro Spe. Pentru prima secțiune, în acest an avem un singur laureat, în persoana domnului Ilarie Gheorghe Opriș, care nu mai are nicio nevoie de prezentare, om de cultură activ în mediul mureșean. În ce privește Pro Libro Spe, suntem în cel de-al treilea an în care acordăm această distincție. Dincolo de consacrare, avem și tineri pe care îi dorim să fie aproape de bibliotecă, ne mândrim cu ei, lucru care ar trebui să-l arătăm și lor. Anul acesta distincția va fi acordată Cristinei Cosmina Price, studentă la București, absolventă a Colegiului Național „Unirea”, cu rezultatee deosebite la olimpiadele naționale și internaționale. Astfel de copii merită să fie aduși în centrul atenției și onorați cum se cuvine”, a precizat Monica Avram.

„Ce, când, cum citim bebelușilor”

În cadrul zilelor bibliotecii va avea loc, marți, 21 noiembrie, ediția a II-a a Târgului Editurilor Mureșene „BookPark” și Adunarea generală a ANBPR Mureș, precum și evenimentul dedicat mămicilor, respectiv „Cuibul Bebelușilor”, care va fi găzduit joi, 23 noiembrie, ora 10:30 de Cuibul Democrației, situat în clădirea fostului Hotel Parc.

”Ne-am gândit la faptul că, până la urmă ne axăm pe diverse categorii de vârstă, începând de la copiii de grădiniță și clasa 0, iar cei foarte mici nu-și prea găsesc loc în bibliotecă. Atunci ne-am gândit să ne axăm pe bebelușii până în doi anișori. Mamele lor stau în concediu de creștere a copilului, iar acești bebeluși trebuie scoși undeva. În condițiile vremii de afară, le oferim un spațiu, săptămânal dacă se poate, în funcție de cum va evolua acest club, pentru socializare, pentru schimbare de impresii. Primul invitat în cadrul acestui club va fi psihologul Sandra O Connor, care va avea o temă extrem de inedită și frumoasă, „Ce, când, cum citim bebelușilor”. Nu ne axăm neapărat pe ideea de lectură, ci pe un serviciu oferit cititorilor și posibililor cititori, care nu l-am avut până în prezent”, a declarat Monica Avram.