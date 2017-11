GALERIE FOTO: Mircea Martin a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Petru Maior“

Share



A fost atmosferă festivă în Aula Magna a Universității „Petru Maior“ din Târgu-Mureș în dimineața de luni, 20 noiembrie. Îmbrăcat în robe și toci, prezidiul format din Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu (Prorector didactic), Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi (Decan), Prof. univ. dr. Călin Enăchescu (Rector), Prof. univ. dr. Iulian Boldea (Prorector și Director CSUD) și Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean (Președinte Senat) l-a avut invitat de onoare pe Prof. univ. dr. Mircea Martin, Universitatea din București, membru corespondent al Academiei Române.

În cadrul ședinței festive, Senatul Universității „Petru Maior“ a decernat titlul de Doctor Honoris Causa domnului Prof. univ. dr. Mircea Martin de la Universitatea din București, distinsă și prestigioasă personalitate a culturii contemporane, critic literar, eseist, director de editură, teoretician literar, membru corespondent al Academiei Române, membru al Uniunii Scriitorilor din România, în semn de recunoaștere a excelenței sale științifice și profesionale în domeniul filologiei, pentru promovarea culturii și literaturii române.

Evenimentul a început prin intonarea tradiționalului Gaudeamus Igitur pe parcursul căruia auditoriul s-a ridicat în picioare. Printre participanții de vază ai ceremoniei s-au numărat Prof. dr. Ioan Pânzaru (fost Rector al Universității din București), prof. Angela Martin, Angela Dobrescu, Academician Mircea Dumitru, Virgil Podoabă, Dorin Ștefănescu, Caius Dobrescu și Alex Goldiș.

După o scurtă introducere făcută de către Cornel Sigmirean, i-a fost dat cuvântul lui Călin Enăchescu: „Tradiția recunoașterii contribuțiilor științifice și culturale, a proclamării și promovării valorilor academice este menirea principală a unei universități. În spiritul acestei tradiții oferim astăzi cea mai înaltă expresie a recunaoșterii noastre domnului profesor dr. Mircea Martin. Prin titlul științific de Doctor Honoris Causa acordat azi domnului profesor Mircea Martin, considerăm că universitatea noastră are ocazia de a aduce un sincer și cald omagiu unuia dintre savanții de reputație internațională care prin activitatea desfășurată pe parcursul a mai multor ani a contribuit nemijlocit și substanțial la dezvoltarea culturii contemporane.“

Giordano Altarozzi a transmis la rândul său gândurile sale bune invitatului de onoare: „Vă felicit, domnule profesor, și sper de asemenea să mai avem ocazia să ne întâlnim la Târgu-Mureș și să ne mai aduceți din experiența și din realizările dumneavoastră științifice și culturale.“

În continuare, profesorul și criticul Alexandru Cistelecan a făcut o prezentare sintetică a vastei activități academice și științifice a profesorului Mircea Martin, evidențiind lucrarea „G. Călinescu și complexele literaturii române“ ca fiind de referință. „Domnul Mircea Martin este una dintre personalitățile noastre dominante prin temeinicia discretă a acțiunii în jurul căreia și în preajma căreia s-a cristalizat bună parte din literatura noastră contemporană. Și când zic literatura înțeleg atât nivelul ei propriu-zis creativ, cât și deopotrivă cel exegetic și teoretic“ a fost de părere Alexandru Cistelecan.

Mircea Martin a primit medalia și diploma de Doctor Honoris Causa

„Există obiceiul ca acele personalități care prin superioritatea gândirii au contribuit la dezvoltarea culturii și științei să primească în semn de recunoaștere academică titlul onorific de Doctor Honoris Causa. Senatul Universității „Petru Maior“ din Târgu-Mureș a stabilit prin voință comună în ședința din 29 iunie 2016 să acorde înalta distincție Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Mircea Martin, Universitatea din București, membru corespondent al Academiei Române. Confirmăm și susținem autenticitatea diplomei de Doctor Honoris Causa prin ștampila Universității „Petru Maior“ și prin semnătură“ a declarat Călin Enăchescu.

Mircea Martin a îmbrăcat roba și toca ceremoniale și s-a arătat emoționat de primirea de care a avut parte la Târgu-Mureș: „Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o faceți, cu atât mai mult cu cât vine din partea unui loc și a unei regiuni de care mă simt legat pentru că eu însumi vin din această mare regiune pe care o numesc, de la București, de peste munți, apartenență pe care nu am negat-o și pe care nu am uitat-o niciodată, deși am trăit aproape o viață întreagă la București. Vă mulțumesc pentru această onoare pe care Universitatea „Petru Maior“, purtând acest nume ilustru, mi-o face, o universitate care prin reprezentanții ei a reușit să se impună în peisajul cultural al României, o Universitate care se află în acest loc de confluență al culturilor, într-un oraș de veche cultură, în legătură cu care aș fi fericit să aflu că în loc de tensiuni interetnice există sau va exista o colaborare amiabilă și fructuoasă.“

Un proiect unic, de mari proporții

De asemenea, Mircea Martin a făcut cunoscut pentru prima dată în mod public un vechi proiect personal care a devenit pe parcursul a 18 ani o lucrare colectivă, enormă și complexă: un dicționar multi-disciplinar de terminologie culturală. Nu a încheiat deocamdată decât un prim volum, A-B, care conține peste 2000 termeni din toate științele umane: antropologie, istorie, psihologie, sociologie, antropologie, filosofie, dar și din domeniul geografiei, biologiei și medicinei. Prin acest demers, proaspătul Doctor Honoris Causa al Universității „Petru Maior“ Târgu-Mureș vrea să introducă în circuitul cultural-științific românesc o literatură de specialitate inexistentă și pe care, din nefericire, intelectualii preocupați aproape în exclusivitate cu proiecte individuale o bagatelizează.

