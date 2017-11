Iluminatul festiv şi patinoarul din Târgu-Mureş, inaugurate în curând

Share



Primăria municipiului Târgu-Mureș a pregătit și în acest an o serie de evenimente menite să reunească locuitorii în momentele de sărbătoare.

Astfel, Ziua Naţională a României se va sărbători ca în fiecare an, în data de 1 decembrie. „Nu mă aștept ca cetățenii să se pupe în piața publică și să uite lucrurile care îi dezbină și îi fac să se urască”, a declarat vineri, 17 noiembrie, într-o conferinţă de presă, dr. Dorin Florea, primarul municipiului Târgu-Mureș.

Bradul festiv, autohton

Cetățenii sunt invitați să se bucure de programul pregătit, inclusiv de focul de artificii care va avea loc cu acest prilej. Miercuri, 6 decembrie, va fi inaugurat iluminatul festiv, cu un program pregătit pe gustul copiilor, așadar părinții și copii deopotrivă sunt așteptați în centrul orașului. „Nu am adus bradul de la munte în acest an pentru am avut unul în atenție pentru că era îmbătrânit, iar dacă nu îl tăiam noi, natura ar fi acționat în locul nostru, așadar bradul care va împodobi centrul orașului este târgumureșean”, a precizat dr. Dorin Florea.

Invitaţie la patinoar

Joi, 7 decembrie, va fi deschis publicului patinoarul, care va avea atât o secțiune acoperită, cât și una descoperită, cu spații demarcate special pentru cei mici.

Luni, 18 decembrie, va fi organizată o manifestare cultural-artistică dedicată Crăciunului, în data de 20 decembrie va avea loc concertul lui Ștefan Hrușcă în Piața Teatrului, iar Revelionul, ca de obicei, va fi sărbătorit în stradă, cu muzică bună.

GÁLL Boglárka