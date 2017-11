Proiectele de dezvoltare, vitale pentru comuna Lunca

Share



Situată la graniță cu județul Bistrița Năsăud, comuna Lunca a reușit și în acest an să vină cu proiecte care să aducă mult așteptata dezvoltare pentru locuitori, investiții despre care ne-a vorbit primarul Teodor Vultur.

Reporter : Pe agenda primăriei, un rol important îl au proiectele de dezvoltare. Cum vă situați la acest capitol ?

Teodor Vultur: Legat de proiectele care sunt în implementare, ele au fost începute încă din anul 2016, imediat după alegerile locale din luna iunie, când am lansat mai multe proiecte, astfel încât să fim pregătiți pentru a obține fonduri europene.

Semne bune pentru 2018

Rep.: Care sunt cele mai importante proiecte începute anul trecut care urmează să fie implementate?

T. V.: Am reușit să obținem selectarea a două proiecte importante pentru comuna Lunca, legate de infrastructură. Mai precis, am depus un proiect pentru un drum agricol pe Submăsura 4.3, la AFIR Alba Iulia, care a fost selectat în anul 2016, undeva în luna noiembrie. Acest proiect este pe o lungime de aproximativ 9 kilometri, care străbate satul Lunca, de la intrarea din județul Bistrița Năsăud, până spre satul Frunzeni, paralel cu DN 15 A. Prin acest drum reușim să fluidizăm circulația pe drumul național, în sensul că utilajele agricole, care sunt la nivelul comunei, nu vor mai fi nevoite să circule pe drumul național. După selectarea proiectului, am urmărit toată procedura de achiziție a lucrărilor, iar în momentul de față, am finalizat licitația , avem un câștigător, ca și executant al lucrării. Încă nu am semnat contractul de execuție, întrucât suntem la jumătatea lunii noiembrie, și nu cred că ne avantajează foarte mult începerea lucrărilor. Așteptăm să vină un răspuns de la AFIR Alba Iulia, ceea ce reprezintă etapa a doua, să putem încheia contractul de execuție în această lună, iar în primăvara anului 2018 să începem lucrările.

Rep.: O prioritate o reprezintă drumurile din comună. Aveți un proiect în această privință ?

T. V.: Tot legat de infrastructură, tot prin AFIR Alba Iulia, am mai depus un proiect pe Submăsura 7.2, ceea ce înseamnă reabilitarea drumurilor și străzilor comunale. Valoarea acestui proiect este de un milion de euro, sumă care prevede reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC 161 Logic de circa 2,5 kilometri, la care se adaugă străzile comunale. Lungimea totală a drumurilor care urmează să fie reabilitate este de 6 kilometri. În data de 16 noiembrie a avut loc ședința finală de evaluare a ofertei tehnice, urmează evaluarea ofertei financiare după care, sperăm să încheiem contractul de execuție și pentru acest proiect. Consider că suntem destul de avansați cu aceste două proiecte, cu toate greutățile care le-am întâmpinat, cu obținerea de avize și alte documentații, întăbulări, evidențieri în cartea funciară. Ambele proiecte se referă la drumuri, și am fost nevoiți ca tot ce înseamnă drum în acest proiect să fie întăbulatt în cartea funciară, să fie proprietatea primăriei. Mă declar mulțumit de faza în care suntem, cu speranța ca la începutul anului 2018 să demarăm lucrările la ambele proiecte în timp util. Există posibilitatea ca aceste proiecte să fie finalizare până la finele anului viitor.

Rep.: Ce proiecte aveți pe agenda anului 2017 ?

T. V.: Pentru anul 2017, am demarat destul de repede, undeva la începutul lunii martie, un proiect, de asemenea pe infrastructură, ceea ce înseamnă asfaltare străzi comunale, proiect depus prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), cu o lungime totală a acestor drumuri de peste 12 kilometri. Valoare efectivă a acestui proiect este de 7.900.000 lei, aproximativ undeva la 1,8 milioane de euro. Proiectul cuprinde aproape întreaga rețea de străzi comunale la nivelul comunei Lunca. Prin PNDL am depus trei proiecte, din care ni s-a aprobat doar unul, care era și cel mai important, cel legat de drumuri. Am reușit să depunem proiectul la Ministerul Dezvoltării în timp util, la sfârșitul lunii octombrie 2017 , și acum așteptăm eventualele clarificări, Credem că proiectul este în regulă, cu toate avizele și documentațiile aprobate, așteptăm doar să ni se confirme eventualele clarificări și desigur semnarea contractului de finanțare.

500.000 de euro pentru reabilitarea căminelor culturale

Rep.: Multe primării își îndreaptă atenția spre proiectele cu finanțare europeană. Cum se prezintă comuna Lunca la acest capitol ?

T. V.: Tot în anul 2017, am mai depus încă două proiecte, unul pe Submăsura 7.6, ceea ce înseamnă reabilitarea a două cămine culturale în localitățile Băița și Frunzeni, în valoare totală de câte 250.000 de euro fiecare. Am depus proiectul, am avut vizita în teren, și din informațiile care le am, până la sfârșitul anului se vor comunica selectarea acestor proiecte. Veștile sunt bune, avem peste 50 de puncte pe fiecare proiect, și sperăm să fie acceptat pentru finanțare. Va fi o reabilitare a celor două cămine, o reparație capitală, exterior, interior. La acești bani ne permitem să facem o reabilitare așa cum trebuie. Ar fi o investiție utilă în cadrul celor două sate. Am mai depus un proiect, pe Submăsura 7.2 , care prevede canalizarea în satele Băița și Frunzeni, inclusiv cu stație de epurare, proiect în valoare de 1 milion de euro. Este vorba de aproximativ 9 kilometri de rețea de canalizare. Suntem în aceeași fază ca și proiectul pe Submăsura 7.6, am avut vizita în teren, După cum se vorbește, încă sunt sume importante pentru apă și canal, pe fonduri europene, Speranța noastră este să ne fie și acest proiect selectat, iar până la sfârșitul să avem semnat și contractul de finanțare.

Rep.: Esențial într-o comună o reprezintă alimentarea cu apă. Cum stați la acest capitol ?

T. V.: Din păcate apa nu este rezolvată în totalitate în comuna Lunca. Am făcut o alimentare cu apă finalizată în anul 2004, doar pe localitatea Lunca. În momentul de față, practic suntem blocați în ce privește alimentările cu apă întrucât suntem prinși în Masterplanul județului. Din proiectele care le-am depune noi, indiferent dacă sunt pe fonduri europene sau guvernamentale prin PNDL, suntem blocați din cauza Masterplanului județului. Nu știu care e varianta mai bună, să așteptăm Masterplanul, sau să încercăm alte variante de a rezolva problema alimentării cu apă.

Rep. Vă mai rămâne bani din bugetul local pentru investiții ?

T. V.: Cu atâtea proiecte implementate, nu pot să spun că am realizat cine știe ce investiții în comună din fonduri proprii în anul 2017, întrucât toate aceste proiecte sunt plătite din bugetul local. Având atâtea proiecte în implementare, banii din bugetul local i-am canalizat spre studii de fezabilitate, proiecte tehnice, toate documentațiile, ceea ce vom face în continuare și în anul 2018. Pentru a depune proiecte trebuie să ai documentațiile întocmite, să fi pregătit cum se spune. Ne-am rezumat doar la funcționarea instituțiilor din comună, școli, cămine culturale, instituția Primăriei. De asemenea, ne-am pregătit pentru perioada sezonului rece atât cu antiderapantul și utilajele necesare pentru dezăpezire, în condițiile care facem acest serviciu în regie proprie. Suntem dotați cu un buldoexcavator nou achiziționat din bugetul local, un tractor cu lamă pentru dezăpezit, de asemenea nou, investiții realizate în anii 2015 și 2016 . Pentru 2017 și 2018, bugetul local este îndreptat mai mult spre proiecte, urmând ca în viitor, să avem proiecte care să fie pregătite.Ca și investiție din bugetul local, în 2017 am reabilitat iluminatul public, în sensul că am înlocuit tot ce a fost lămpi vechi cu leduri, valoarea investiției ridicându-se la suma de 80.000 de euro, sumă defalcată pe patru anu de zile, 2017-2021. Lucrarea s-a finalizat în primăvara anului 2017. Lumea este foarte mulțumită deoarece pe fiecare stâlp există acele becuri cu leduri, o lucrare extrem de bună, dat fiind faptul că am și lucrat cu o firmă serioasă care și-a făcut datoria.

Fonduri de dezvoltare prin intermediul GAL Luţ, Şar, Câmpie

Rep.: Faceți parte din cadrul Grupul de Acțiune Locală Luţ, Şar, Câmpie. Ce beneficii aveți de pe urma acestui GAL ?

T. V.: Suntem membrii fondatori ai acestui GAL din care facem parte opt comune, cu sediul în localitatea Dedrad, comuna Batoș. Este în desfășurare o sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru primăriile din cadrul acestui GAL, suma accesată de fiecare în parte este de 30.000 de euro. Din acești bani, este posibilă extinderea sistemului de supraveghiere pe întreaga comună, sau ceva achiziții de utilaje pentru întreținerea drumurilor și șanțurilor comunale. Banii vor fi alocați în funcție de ce va stabili Consiliul Local.

Rep. Sunteți mulțuimit de cum au decurs lucrurile la nivelul comunei în acest an ?

T. V.: De activitatea din primărie și rezultatele care le-am obținut la nivelul anului 2017 mă pot declara mulțumit, având proiecte aproape în implementare, în așteptarea semnarea contractelor de finanțare. Pentru mine personal, ce lasă de dorit sint alte lucruri care nu depind de noi, de primari. Din păcate așa merg lucrurile în ziua de azi.

Rep.: Va afectat faptul că au crescut salariile angajaților din primărie în ce privește bugetul comunei ?

T. V.: Cunosc situația din primăria comunei Lunca, într-adevăr au crescut și la noi salariile funcționarilor, am respectat Ordonanța 153. Eu am o vorbă, nu am sărit calul cu aceste măriri de salarii, ele au crescut dar în așa fel încât să avem asigurată plata salariilor pe întreg anul, fapt pentru care nu am exagerat cu aceste măriri de salarii. Angajații au beneficiat de mărirea acestor salarii, care sunt mai mari ca cele vechi, dar nu într-o proporție exagerată. Întotdeauna am fost destul de echilibrați în ceea ce am făcut, în tot ceea ce se lucrează, lucru valabil și în cazul acestor măriri de salarii ale angajațiilor primăriei.