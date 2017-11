Triumf cu mureșeni protagoniști la Europene

Share



Campionatul European de fotbal tenis din acest an, disputat la sfârșitul săptămânii la baza sportivă din Izvorani a fost un mare succes pentru reperezentativa României, unde unul dintre antrenori este târgumureșeanul Varo Gyuszi. Disputată la mai multe probe, dublu, simplu, triplu, masculin, feminin și mixt, competiția a avut 13 probe între reprezentative din 14 țări europene calificate. Succesul lotului României a fost unul deplin, „tricolorii” disputând în 12 finale din 13 posibile, la diferite categorii. În toate cele 12 finale medaliile de aur au fost cucerite de ctre repreentanții României, la care s-a adăugat una de bronz. Printre campioni s-a aflat și târgumureșeanul Varo Norbert, dublu medaliat cu aur la categoria sub 21 de ani. Campion mondial, titlu cucerit în Cipru, este nimeni altul decât fiul selecționerului, care are toate motivele de mândrie. ,,Ne-am demonstrat încă odată valoarea echipei naţionale de Fotbal-Tenis la fiecare categorie. Avem un staff și sportivi minunați, dornici de performanță la cel mai înalt nivel. Ca târgumureşean, nimic în lume nu poate fi mai frumos şi semnificativ să reprezint ţara alături de fiul meu şi după titlul de campioni mondiali în Cipru, să devenim şi campioni europeni”, au fost cuvintele antrenorului și tată de dublu campion.