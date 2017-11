„Umorul e pe val” – talente umoristice studențești

Share



Casa de Cultură a Studenților din Târgu-Mureș organizează, în perioada 20-26 noiembrie, cea de-a XIX-a ediție a „Festivalului Național Studențesc de Satiră și Umor”, cel mai semnificativ eveniment patronat de această instituție, au anunţat luni, 20 noiembrie, organizatorii evenimentului, în cadrul unei conferință de presă.

Tradiţie de 18 ani

„Încercăm să avem cât mai multe surprize, să bucurăm și să creștem de la an la an. E un festival studențesc dar e adresat tuturor și sperăm că și în acest an vom descoperi noi talente”, a transmis Simion Gergely, director la Casa de Cultură a Studenților din Târgu-Mureș.

La conferința de presă au fost prezenți cei opt organizatori principali ai Festivalului Național Studențesc de Satiră și Umor, și anume Anca Mănărăzan – președinte al Organizației Studențeşti de Medicină Dentară Târgu-Mureș, Alina Muntean – coordonator al Departamentului de artă și cultură din cadrul Ligii Studenților Târgu-Mureș, Viorel Constantin Corău – coordonatorul Departamentului de cultură al Ligii Studenților din cadrul Universităţii „Petru Maior”, Ionuţ Onișor – președintele Smartstudent, Sergiu Viorel Baciu – președintele CDCATD, Daniela Mădășan – referent cultural, Simion Gergely – director al Casei de Cultură a Studenților din Târgu-Mureș și actorul şi regizorul Liviu Pancu – directorul festivalului.

„Nu-mi doresc decât să fie această ediție mai bună decât anul trecut și mai bună decât acum de 18 ani, iar festivalul de anul viitor să fie mai bună decât în acest an”, a declarat Liviu Pancu.

“Încercăm să nu uităm să mai zâmbim”

În 1999, Casa de Cultură a Studenților din Târgu-Mureș împlinea 30 de ani de la înființare. Pentru a sărbători această vârstă, conducerea de atunci a instituției a luat o hotărâre de a organiza în premieră în Târgu-Mureș prima ediție a „Festivalului Național Studențesc de Satiră și Umor”. Inițierea acestui festival a pornit de la ideea de a susține umorul studențesc.

„Ne dorim săptămâna aceasta să vedem zâmbete, pentru că din păcate suntem din ce în ce mai triști, mai obosiți, mai preocupați de problemele cotidiene și ajungem să nu ne mai bucurăm de lucrurile simple ale vieții. Chiar am dorit să mai zâmbim din când în când pentru că și eu personal am ajuns să fiu o persoană care nu-mi place. Nu-mi place pentru că mă gândesc la problemele cotidiene, la ce se întâmplă pe parcursul zilei și știu că eram o altă persoană. Încercăm în cadrul festivalului să nu uităm să mai zâmbim”, a declarat Simion Gergely.

Participanți din 11 centre universitare

Prima ediție a festivalului a început timid, cu un număr de 86 studenți. La această ediție așteaptă peste 130 de studenți din 11 centre universitare din țară, respectiv București, Sibiu, Iași, Brașov, Cluj Napoca, Turnu Severin, Ploiești, Craiova, Petroșani, Pitești și Târgu-Mureș. Nu-mi doresc decât să fie această ediție mai bună decât anul trecut și mai bună decât acum de 18 ani iar festivalul de anul viitor să fie mai bnă decât în acest an”, a mai precizat directorul festivalului.

„Festivalul cuprinde două secțiuni: una de interpretare atât în grup cât și individual care poate să fie pantomimă, cântec satiric, moment satiric, stand-up comedy, improvizație-teatru, sport, și una de creație – caricatură, fotografie umoristică și video sau cameră ascunsă”, a menționat Simion Gergely.

Programul din seara de gală constă în premierea concurenților. Anul acesta invitații vor fi „de peste valuri”, din Republica Moldova Comedy Zebra Show. Locul de desfășurare a galei va fi sala de spectacole a Centrului Cultural „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureș.

Programul evenimentului:

Mar ți, 21 noiembrie:

– Umorul e pe val prin universități – între orele 10.00 – 12.00;

– Întâlnire cu oficialități din Mureș – ora 13.00;

– Workshop: „Dialoguri creative umoristice” – Universitatea “Petru Maior”, sediul din Livezeni, Sala C25/C26 – ora 14.00;

– Umorul face valuri prin oraş – ora 14.30;

– Seară de film, Cinema „Arta”, sala „Flora” – ora 21.00.

Miercuri, 22 noiembrie:

– Umorul e pe val prin universități – între orele 10.00 – 12.00;

– Workshop: „Dialoguri creative umoristice” – Universitatea “Petru Maior”, sediul din Livezeni, Sala C25/C26, ora 14.00;

– Umorul face valuri prin oraş – ora 14.30;

– Petrecere în pijamale- Backstage – ora 21.00.

Joi, 23 noiembrie:

– Workshop Improvizație, Umor și Caricatură – Teatru Scena din Cetate (Bastionul Croitorilor) – ora 20.30.

Vineri, 24 noiembrie:

– Vernisaj/Concurs de caricatură – Casa de Cultură 2Mihai Eminescu” – ora 17.30;

– Concurs de Satiră și umor – Casa de Cultură „Mihai Eminescu” – ora 18.00, invitați: Comedy Zebra Show.

Duminic ă, 26 noiembrie:

– Turul orașului și Plecarea Umoriștilor.

GÁLL Boglárka