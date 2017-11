Comunicat de presă. Prof. univ. dr. ing. Vasile Boloş – 70

Share



Prof. univ. dr. Vasile Boloş s-a confundat şi se confundă şi azi cu existenţa Universităţii „Petru Maior”, fapt atestat de patru decenii de muncă neîntreruptă în cadrul acestei universităţi, de cei 14 ani de rectorat și 8 ani de prorectorat la cârma Universității începând cu anul 1990, o perioadă dinamică, rodnică şi propice în viaţa societăţii contemporane.

Universitatea „Petru Maior” a celebrat personalitatea profesorului emerit univ. dr. ing. Vasile Boloş, joi, 16 noiembrie, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, în Sala Senatului Universității, unde colegi şi prieteni au venit să îl omagieze pe omul, profesorul Vasile Boloş, dar și munca sa de o viață aşezată în slujba educației și a cetății. În Laudatio, prof. univ. dr. ing. Dumitru Șoaită a ţinut să sublinieze performanţele şi realizările sărbătoritului: ”Ca rezultat al activității sale didactice și științifice au rezultat două monografii de specialitate, premiere pe plan internațional, 18 manuale, cursuri universitare, 106 studii și articole de specialitate, șapte brevete de invenții, trei propuneri de invenție aflate în diferite etape de aprobare și șase cărți privind activitatea specifică mediului academic și social”. La toate acestea se adaugă şi calitatea de editor al publicației ”Scientific Buletin of the Petru Maior University of Târgu-Mureș”, director al editurii Universității, precum și cea de membru într-o serie de asociații de specialiști naționale și internaționale. Profesorul Boloș a fost implicat și în activitățile organismelor de management academic la nivel național, efectuând stagii și vizite de documentare în peste 30 de universități din Europa și Statele Unite.

Pentru întreaga sa activitate, domnul prof. univ. dr. ing. Vasile Boloş a fost recompensat cu mai multe distincții, printre care cele mai importante sunt Ordinul național ”Pentru Merit” în grad de cavaler, acordat în 2002 de către Președintele României, Diploma de Onoare a Prefecturii Mureș și distincția ”Fibula de la Suseni” în 2003, Medalia Universității ”Petru Maior” în 2008, și multe altele.

În perioada 2012-2015, prof. univ. dr. ing. Vasile Boloș a avut și responsabilitatea, deloc ușoară, de Președinte al Comisiei de etică a Universității ”Petru Maior”, iar la pensionarea din 2015, Senatul Universității i-a acordat titlul academic onorific de Profesor emerit al Universității ”Petru Maior”.Considerând că ”fiecare rezultat este contorizat în efort și renunțări”, Vasile Boloş a subliniat că ”un intelectual trebuie să se angajeze în viața cetății”. Organizată la iniţiativa Facultăţii de Inginerie, festivitatea a dorit să omagieze activitatea unui om care se află în continuare în slujba educației mureșene, dar şi în slujba comunităţii, prin calitatea de consilier judeţean. Prin festivitatea organizată recent, Universitatea „Petru Maior” a demonstrat că ştie să îşi omagieze personalităţile, profesorii de mare anvergură care au contribuit în mare măsură la dezvoltarea sa instituţională.

Conducerea Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş