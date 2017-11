Demersuri pentru un muzeu Virginia Zeani la Solovăstru

Share



Printre personalitățile care se leagă de comuna Solovăstru este și cea a sopranei Virginia Zeani, care a primit în acest an titlul de „Cetățean de Onoare” al comunei, eveniment care a deschis practic prima ediție a Festivalului de operă Vrginia Zeani, avut loc în acest an în perioada 22-25 iunie. Conducerea primăriei Solovăstru are în vedere amenajarea unui muzeu dedicat distinsei soprane, ca semn de recunoaștere a meritelor acesteia, precum și a promovării Solovăstrului pe toate meridianele lumii.

„Festivalul de operă Virginia Zeani a devenit deja un brand, pentru comuna Solovăstru, pentru județul Mureș și pentru România. Virginia Zeani s-a născut în Solovăstru, a plecat de aici să cucerească lumea, și mereu pe unde a umblat, a fost mândră de faptul că e solovăstreancă. Noi, ca și autoritate locală, am fost deschiși proiectului inițiat de Marian Jurgiu, am răspuns prezent inițiativei sale. Am început cu acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” în acest an sopranei Virginia Zeani, iar ca și proiect de viitor, am început deja lucrările de reabilitare la primăria veche, pentru a muta acolo dispensarul, care în prezent se află în casa unde s-a născut Virginia Zeani, astfel ca această casă să-și găsească destinația de care are nevoi, respectiv un muzeu Virginia Zeani. Ar fi prima casă memorială din județul Mureș amenajată după 1990. Cred că acest lucru ar fi un început de bun augur pentru a ridica nivelul cultural al Solovăstrului, și chiar al județului Mureș”, ne-a declarat Ilie Chirilă Tătar, părimarul comunei Solovăstru.

Mesaj de mulțumire din partea Virginiei Zeani

Ecourile ediției din acest an a Festivalului de operă Virginia Zeani nu s-au lăsat așteptate, ultimul și cel mai de suflet venind chiar din partea sopranei Virginia Zeani.

„Cred că nu ajung cuvintele mele să înțelegi cât de mult apreciez acest enorm efort încununat cu succes, de a organiza acest festival. Sunt prea bătrâna și neputincioasă ca să pot zbura, să te îmbrățișez personal. N-am facut nimic în viață pentru glorie și bani, a fost doar o nesfârșită dorință de a-mi exprima fericirea prin cânt. Revăd Solovastrul, meleagurile mele și prietenii mei prin visuri revelatoare pentru iubitul meu loc de naștere. Acest eveniment ( sper să-l fi meritat) a culminat speranțele și dorințele mele. Totul se datorează inițiativei dumitale de a provoca acest vârtej de lucruri rare și interesante. Mulțumesc din tot sufletul și-ți voi fi recunoscătoare și dincolo de viață”, se arată în mesajul adresat de Virginia Zeani directorului festivalului Marian Jurgiu.