Grădiniţă nouă în Adămuş

Societatea Tehnic Trust SA Târnăveni va construi o Grădiniţă cu Program Prelungit în localitatea Adămuş, informează www.licitatiapublica.ro.

Potrivit sursei citate, valoarea contractului este de 915.801 lei, fără TVA, bani atraşi prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

„În localitatea Adămuș exista un amplasament în care funcţionează în prezent o grădiniţă cu program normal. Clădirea în care în prezent funcţionează grădiniţa cu program normal aparţine Şcolii Generale Adămuș. Necesitatea realizării proiectului rezultă din numărul insuficient de locuri în grupele actuale şi din lipsa condiţiilor igienice necesare desfăşurării activităţilor educaţionale. Investiţia se încadrează în Planul de Dezvoltare al Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020”, se arată în caietul de sarcini al licitaţiei.

Detalii despre proiect am obţinut de la Miklós Tibor László, primarul comunei Adămuș.

„Deja am început lucrările. Biserica Unitariană a cerut înapoi clădirea care e a lor și în care a funcționat și funcționează și acum grădinița. Acolo va continua activitatea până ce vom termina grădinița nouă cu program prelungit care va fi gata în anul 2019 sau poate că și mai repede. Anul viitor va fi gata tot ce e făcut în exterior, iar apoi se va face în interior. Lucrările se vor termina până la începutul anului școlar 2019, dacă mai repede atunci și mai bine. Am avut posibilitatea să facem acest proiect și am profitat din ocazia asta. Pentru anul 2018 mai avem multe proiecte câștigate, de exemplu asfaltare, canalizare acum așteprăm să fie contractele semnate”, a declarat Miklós Tibor László.

GÁLL Boglárka