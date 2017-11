Încă un „hop” pentru fetele de la ASA

Share



Echipa feminină de fotbal ASA Târgu-Mureș și-a încheiat partidele din cadrul Ligii I pentru acest an. Formația care a încheiat turul pe un provizoriu loc 5, mai are de susținut în acest an doar meciul din Cupa României, pe care îl va susține la sfârșitul săptămânii pe terenul bazei Dorman din Adrianu Mare, cu Ladies Târgu-Mureș. Echipa poate urca și în clasament pe locul 4 dacă Vasas Odorheiu Secuiesc ar obține cel puțin un punct în restanța pe care o mai are de disputat cu Real Craiova, deoarece ASA se află la egalitate de puncte cu Fair Play București, pe care a învins-o în jocul direct.

Mădălina Boroș, respinsă și rechemată la lot

Între timp însă, una dintre jucătoarele echipei, Mădălina Boroș a avut o decepție. Ea a fost convocată la lotul reprezentivei României care s-a reunit luni la Mogoșoaia, în vederea partidei de marți, 28 noiembrie, cu Republica Moldova, din preliminariile Campionatului Mondial Franța 2019. Este al patrulea joc pentru „tricolore” în această campanie, în care România a pierdut toate cele trei jocuri susținute în aceste preliminarii: 0-1 la Cluj și 0-3 în deplasare cu Italia și 2-3 în deplasare cu Belgia. Din grupă mai face parte Portugalia.

Selecționerul Mirel Albon, care este și antrenorul campioanei Olimpia Cluj nu a mai convocat-o inițial pe Mădălina Boroș, deoarece mureșeanca din Nazna, elevă în clasa a XI-a la Liceul cu Program Sportiv din Târgu-Mureș nu participase din motive personale la acțiunea precedentă a lotului. Aceasta a fost convocată totuși, dar a fost nevoită să renunțe, deoarece a lipsit mult de la școală. Mureșencele erau dealtfel foarte des „uitate”, din „orgoliu”, convocate după ce părăseau ASA.

Astfel, Mădălina nu se va mai reîntâlni la lot cu trei dintre fostele colege de la ASA. Cele rămase sunt portarul Andreea Părăluță, plecată din vara anului trecut la Atletico Madrid, cu care a devenit campioană, fundașul Brigitta Göder, transferată la Eto Györi FC din Ungaria și mijlocașul Andrea Herczeg, ludușeancă aflată la formația suedeză Tocksfors IF.