Fabrică de nutrețuri combinate în Sânpaul. Investiție importantă pentru întreaga Câmpie a Transilvaniei

Compania UBM Feed România va deschide o fabrică de nutreţuri combinate în comuna Sânpaul. Investiţia totală va ajunge la 15 milioane de euro. Actionarii UBM Feed România sunt grupul UBM din Ungaria şi companiile locale East Consulting şi Oprea Avi Com, producătorul brandului Puiul de Crăieşti. Investitorii, împreună cu autoritățile locale, au organizat miercuri, 22 noiembrie, de la ora 10.00, un eveniment pentru a marca începerea lucrărilor la fabrica de nutrețuri combinate din Sânpaul. Construcția a fost demarată încă din luna iunie și se preconizează ca unitatea de producție să fie funcțională începând din luna noiembrie a anului 2018.

Fabrica va avea o capacitate de producţie de 30 de tone pe oră, adică aproximativ 220.000 de tone pe an. Unitatea va avea circa 25 de angajaţi.

„În Transilvania se importă zeci de mii de tone de furaje lunar”

Emanuel Oprea, reprezentantul Oprea Avi Com, a povestit despre primii pași care au dus la investiția în viitoarea fabrică de furaje combinate din comuna Sânpaul. A amintit momentul din urmă cu doi ani când cei de la UBM Feed România și East Consulting au venit și i-au propus să investească împreună o fabrică de furaje combinate. „Inițial nu ne-am văzut rolul într-un asemenea mega-proiect și l-am privit cu o oarecare neîncredere”, a spus Emanuel Oprea. „În Transilvania se importă zeci de mii de tone de furaje lunar din Ungaria sau Serbia și, în același timp, de la noi zeci de mii de tone de cereale pleacă peste graniță. Atunci, începând de acum doi ani, proiectând încet, cu grijă, am ajuns să nu mai treacă foarte mult timp până când vom finaliza fabrica. Moment în care sper să fim cu toții, din nou prezenți pentru ai da drumul”, a adăugat Emanuel Oprea.

„De partenerii din Ungaria ne leagă o colaborare de foarte mulți ani. Această colaborare se bazează, în primul rând, pe corectitudine, pe respect și pe transparență. Sunt niște principii pe care eu le consider piatra de temelie a acestei investiții. Ne dorim să transpunem aceste principii în relațiile pe care se vom avea cu partenerii viitori, cu beneficiarii produselor nostre și cu furnizorii de cereale”, a mai spus reprezentantul Oprea Avi Com.

Primar Sânpaul: „Am început să lucrăm acum un an și jumătate”

„Orice investiție este bine-venită în comuna noastră. Pentru această investiție am început să lucrăm acum un an și jumătate la planul urbanistic, la PUG-uri, și pentru toate aprobările necesare ca această investiție să se realizeze. Este o investiție cu capital mixt: autohton și din Ungaria. Primele discuții le-am avut cu familia Oprea, după care am discutat și cu partenerii maghiari. Mă bucur că au ales comuna Sânpaul pentru că se va plăti impozit în comună, de aici vor fi angajați, în primul rând, oameni. Noi, comuna, trăim în principal din impozitele pe care le plătesc fabricile din localitate. Este o investiție care va avea un impact pozitiv nu doar pentru comuna Sânpaul, ci în treaga zonă a câmpiei. Producătorii de cereale vor avea unde să-și vândă produsele la prețuri corecte. Acum, mulți dintre ei se plâng că nu au unde să vândă și că sunt nevoiți să o facă pentru prețuri foarte mici. Aici va fi un loc sigur pentru marfa lor”, a declarat pentru Zi de Zi, Simon István, primarul comunei Sânpaul.

Procesare pentru a adăuga valoare muncii agricultorilor

Floricel Marcel Dima, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, a fost prezent la eveniment în locul ministrului Petre Daea. Subsecretarul de stat a afirmat că investiția este importantă pentru toată zona Transilvaniei și pentru producătorii de cereale din zonă. Petre Daea nu a putut onora invitația, fiind reținut în București de ședința Guvernului. „Prin prezența noastră arătăm, manifestăm că suntem interesați în continuare pentru a dezvolta această zonă de procesare”, a transmis Floricel Marcel Dima, adăugând că investițiile în procesare sunt importante pentru a adăuga valoare produselor agricultorilor.

„Această investiție are un impact regional”

Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, le-a urat bun-venit investitorilor în județul Mureș. „Este important pentru județul Mureș să atragă investiții”, a spus acesta, vorbind în continuare despre trei aspecte pe care le consideră foarte însemnate prin care contribuie investițiile la dezvoltarea județului. În primul rând, crearea de noi locuri de muncă.

„Al doilea ar fi faptul că acest tip de parteneriate economice între Ungaria și România e un exemplu pentru noi. Dacă vedem că pe plan economic se poate, atunci de ce să nu fie posibil și pe plan politic și pe alte planuri? Consider, totuși, că al treilea lucru este cel mai important. Această investiție nu creează doar locuri de muncă aici, în Sânpaul, această investiție are un impact regional și va fi un pilon foarte important pentru dezvoltarea agriculturii mureșene. Câmpia mureșeană era, putem să spunem, grânarul Ardealului și grânarul României. Există un potențial foarte mare aici. Dacă ne gândim că este vorba de aproximativ 130.000 de tone de cereale care vor fi preluate de această fabrică anual, atunci e normal să ne gândim că este o investiție foarte importantă pentru întreaga regiune. Vor beneficia acei producători agricoli care lucrează în această zonă, în tot județul și chiar în județele limitrofe”, a spus Péter Ferenc, mulțumind în final investitorilor, autorităților române și autorităților maghiare.

Fabrica, „o gură de oxigen pentru cultivatorii de cereale”

Lucian Goga, prefectul județului Mureș, a lăudat investiția, totodată, lăudându-l pe primarul comunei Sânpaul „pentru că a știut întotdeauna cum să atragă agenți economici serioși”. Prefectul a menționat că finalizarea autostrăzii va contribui dezvoltarea economică a zonei. „Eu văd ca pe o gură de oxigen pentru cultivatorii de cereale această fabrică. De asemenea, pentru crescătorii de animale care vor putea achiziționa furaje combinate de calitate din zonă fără să mai suporte costuri suplimentare generate de transport. Medic veterinar fiind, îmi dau seama foarte bine ce înseamnă să hrănești animale cu furaje de calitate”, a spus Lucian Goga.

„Felicit investitorii pentru curaj, pentru curajul de a investi 15 milioane de euro în acest obiectiv. Felicit partea maghiară pentru că a ales județul Muureș, de asemenea, felicit partenerii la fel de serioși din județ”, a mai spus prefectul.