Investiţia UBM Feed Romania din Sânpaul, apreciată de fermieri

Ceremonia de punere a pietrei de temelie a fabricii de nutreţuri combinate UBM Feed Romania a avut loc miercuri, 22 noiembrie, în comuna mureşeană Sânpaul. Noua unitate de producţie va fi cea mai mare fabrică de furaje independentă – care nu produce pentru consum propriu – din ţară, cu o capacitate de producţie de 30 tone/oră, adică aproximativ 220.000 tone/an şi un flux tehnologic de ultimă generaţie, fiind una dintre cele mai moderne fabrici din Europa.

Necesitatea investiţiei a fost dată de situaţia actuală a pieţei furajelor din România, mai ales a celei din Transilvania, această zonă fiind excelentă pentru activităţi de zootehnie, ceea ce se poate observa uşor prin existenţa unui număr mare de ferme. Cu toate acestea, există un deficit în capacităţile de producţie a furajelor, oferta de pe piaţa internă nu satisface cererea, astfel că fabrica UBM Feed Romania SRL va veni în întâmpinarea şi ajutorarea considerabilă a fermierilor şi va susţine dezvoltarea productivităţii fermelor din regiune. Datorită capacităţii de producţie de 220.000 tone/an, cu un necesar de 130.000 tone de cereale/an pe partea de materii prime, investitorii vor contribui şi la dezvoltarea sectorului agricol.

Această fabrică va asigura în principal furajarea fermelor cu activităţi zootehnice, ferme de păsări, suine sau rumegătoare, va fi posibilă şi producţia de formule unice, specifice fiecărui partener în parte. Portofoliul de produse va fi disponibil şi în diferite ambalaje, va intra în distribuţie şi va ajunge la gospodăriile mici.

„Aşteptăm spaţiul de stocare”

La eveniment au participat, pe lângă oficialităţi şi acţionarii principali ai fabricii, câteva dintre cele mai cunoscute nume din agricultura transilvăneană. Am povestit cu fermierul din Dumbrăvioara, Dragoş Moldovan, care deţine ferma cu cea mai mare suprafaţă de teren din judeţ şi care se declară bucuros pentru apariţia fabricii de furaje de la Sânpaul: “Din punct de vedere al investiţiei, mi se pare a fi un lucru extraordinar, atât la nivel de judeţ, cât şi la nivel de Transilvania pentru că problema noastră majoră din zonă este reprezentată de spaţiile de stocare inexistente, practic. Deşi această fabrică nu are spaţiu de stocare momentan, se va construi unul în curând. La nivelul judeţului Mureş avem o producţie de 600.000 de tone, din care sunt procesate aici cam 100.000, iar marea problemă a cerealelor din Transilvania este transportul acestora, în general, procesatorul trebuie să-l asigure până în port, iar costurile sunt foarte mari, aşa că aşteptăm anularea acestuia după construcţia spaţiului de stocare de care am amintit. Produsul finit are un preţ ridicat datorită necesităţii transportării, spre exemplu, preţul pe kilogram de grâu este undeva la 0,70 de bani, iar de aici pleacă cu un preţ de 55 de bani pe kilogram, iar dacă vorbim de 60 de tone de grâu de transportat, se schimbă situaţia… în defavoarea noastră. Aceste cifre pot constitui chiar diferenţa în sine dintre profit şi pierdere a unui fermier”, susţine Dragoş Moldovan pe un ton încrezător în ceea ce priveşte viitorul fermei sale odată cu înfiinţarea acestei fabrici, apoi continuă cu un scurt bilanţ al anului 2017 care vizează ferma din Dumbrăvioara: “Din punct de vedere al fermei mele, nu pot spune că a fost un an bun sau slab, producţia ţine foarte mult de condiţiile meteorologice, dar într-o mare măsură contează tehnologia aplicată. Noi avem o tehnologie performantă, nouă, cu utilaje performante în dotare, cu toate astea, de cele multe ori diferenţa o face un produs aplicat corect, ca şi în cazul dozării îngrăşământului, noi intrăm de cinci-şase ori în câmp, fazial, ca la carte. Lucrurile tehnice se învaţă în timp, nimeni nu ştie de la început cum să procedeze, cinci ani mi-au trebuit să pricep cum merg lucrurile şi încă mai am de învăţat, ceea ce mi-e clar e că din investiţii nu ai cum să te opreşti în agricultură, doar din extindere, eventual”.

“Voi aduce marfa direct aici”

Fermierul anului 2015 pe judeţul Mureş, Valentin Mărginean, administratorul Klaus Agrar SRL din Adămuş, un om la care se aplică mai mult decât perfect zicala “Munca e brăţară de aur”, îşi manifestă entuziasmul şi nerăbdarea de a lucra în continuare cu UBM Feed Romania: “Am aşteptat mult materializarea acestei investiţii de calitate, era absolut necesară şi foarte bine venită pentru fermierii şi agricultorii din judeţul Mureş şi din restul Transilvaniei. Noi transportam în Ungaria majoritatea cerealelor oleaginoase, rapiţa, soia, floarea soarelui, ori acum, datorită acestei fabrici, nu va mai fi nevoie să cheltuim si pe partea aceasta. Partea de prelucrare şi domeniul FNC-ului(furaje combinate) constituie un plus în contextul UBM, apoi va fi pusă la punct şi partea de asigurare a furajării fermelor zootehnice din ţară. Eu, având o relaţie veche cu cei de aici, perfecţionarea lor îmi va fi de un ajutor de nepreţuit, mai ales că în proporţie de 80% lucrez cu East Grain pe partea de vânzare de cereale, ei fiind printre investitorii principali. Voi aduce marfa direct aici, nu voi mai căuta alte locuri de depozitare, la fel şi cu vânzarea, va fi mult mai uşor, aici va fi o adevărată relaxare a pieţei cerealelor din centrul ţării”, concluzionează Valentin Mărginean, cu toată încrederea în dezvoltarea pe termen lung a UBM şi a agricultorilor, deopotrivă.

“Este o investiţie strategică”

Reprezentantul East Grain, Tamas Vincze, mi-a detaliat gândurile pozitive ale acţionarilor legate de dezvoltarea fabricii: “Sperăm că aceasta să fie o investiţie cât mai profitabilă pe viitor pentru că aici, în zona centrală a ţării, foarte multe cereale produse merg direct înspre export şi nu aduc o valoarea adăugată foarte mare a zonei şi produsele finite se importă. Este o investiţie strategică pentru că se va prelucra direct aici materia primă – cerealele – şi va primi valoarea adăugată tot aici, aşa cum e normal să se întâmple. Pe lângă asta, mai avem o problemă ce va fi şi ea remediată, astfel că cei 25% din valoarea mărfii care se plăteau pentru transport vor rămâne aici, lucru profitabil atât pentru noi, ca şi investitori, cât şi pentru fermierii cu care lucrăm. Aşteptările sunt ca fabrica să ajungă la capacitate maximă peste cinci ani de-acum încolo, ceea ce ar însemna să producem peste 200.000 de tone de marfă pe an”, conchide Tamas Vincze, reprezentant al Grupului East Grain.

Acţionarii unităţii UBM Feed Romania, şi anume Grupul UBM, Grupul East şi Oprea Avicom SRL s-au unit şi au decis să investească cu cap 15 milioane de euro în comuna Sânpaul, Grupul UBM va aduce avantaje competitive importante pe piaţa locală, fiind leaderul de pe piaţa de nutreţuri combinate în Ungaria, pe când Grupul East, cu experienţa semnificativă în importurile de nutreţuri combinate şi comerţ cu cereale şi materii prime furajere din România, va contribui cu cunoştinţele locale la acest proiect. Oprea Avicom SRL completează perfect trio-ul şi va asigura experienţele necesare şi cele mai relevante feed-back-uri, fiind principalul client al fabricii.

Denisa MORAR