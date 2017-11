Investiţii noi în infrastructură, la Reghin

Share



Primăria municipiului Reghin a atribuit societăţii Probicons SRL din localitate un contract în valoare de 962.118 lei, fără TVA, pentru executarea lucrărilor din cadrul proiectului „Modernizarea străzilor Cimitirului şi Margaretelor din municipiul Reghin”.

Avizele, hopul cel mare

Investiţia este finanţată din bugetul local al municipiului Reghin, iar lucrările vor demara în primăvara anului viitor.

„În cazul acestui proiect am avut probleme foarte mari cu avizele. Am promis cetăţenilor din această zonă că se va face în acest an, dar au fost probleme cu avizele. Îmi doresc transparenţă totală, motiv pentru care acest obiectiv va fi început în primăvara anului viitor”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

Strada Muncitorilor, modernizată la primăvară

O altă investiţie în infrastructură vizează modernizarea străzii Muncitorilor, în cadrul proiectului „Modernizare străzi în municipiul Reghin – Lot 2”. Lucrările, în valoare de 1.383.462 lei, fără TVA, vor fi realizate de societatea Astor Com SRL Târgu-Mureş, în primăvara anului 2018.

„Am avut un an foarte greu din punct de vedere al proiectelor de infrastructură, poate cel mai greu din mandatul meu, pentru că licitaţia a fost făcută anul trecut, în toamnă, pentru strada Muncitorilor, o stradă foarte greu de realizat pentru că acolo casele sunt destul de jos şi nu am putut să ridicăm drumul, pentru a nu inunda casele. Strada este destul de îngustă, fără posibilitatea de a executa şanţuri colectoare pentru canalul pluvial, care necesită schimbarea reţelei de infrastructură, apă-canalizare. Au fost şi probleme cu colectarea canalului pluvial, pentru că este o stradă cu pânza freatică foarte sus, o stradă care este în pericol de inundaţie, şi pentru că şanţurile colectoare care duceau apele pluviale au fost acoperite de proprietarii de terenuri, a trebuit să facem studii foarte amănunţite cu proiectanţi, agenţi economici, constructori şi operatori, pentru a găsi soluţii pentru gestionarea apei pluviale, pentru ca investiţia să nu fie expusă la inundaţii, iar asfaltul să fie distrus. Acesta este motivul pentru care s-au tergiversat lucrările, le cer scuze locuitorilor din zonă, dar îi rog să înţeleagă că întârzierea e pentru binele lor. Efortul financiar din partea noastră este foarte mare şi sper ca proiectul să fie o reuşită. Pentru iarnă, am pregătit drumul, am pietruit, am tasat drumul, şi se poate circula, iar asfaltarea propriu-zisă va fi realizată în primăvara anului următor, cum ne va permite timpul”, a precizat Maria Precup.

Plan de achiziţii, în funcţie de priorităţi

Totodată, primarul municipiului Reghin a subliniat interesul pe care autorităţile locale din „Oraşul viorilor” îl au pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii. În acest sens, pentru perioada viitoare, edilii municipiului Reghin vor întocmi un Plan de achiziţii, în funcţiile de priorităţile propuse de consilierii locali.

„Sensul giratoriu este aproape de finalizare, iar pentru restul investiţiilor urmează să facem un Plan de achiziţie, astfel încât împreună cu consilierii locali să stabilim priorităţile pentru anul viitor, în funcţie de cerinţele cetăţenilor care sunt prioritare pentru noi. Avem multe lucruri de făcut, dar priorităţile le stabilim împreună şi în funcţie de disponibilităţile financiare scriem proiecte foarte aprofundate, deoarece îmi doresc să accesăm fonduri din toate sursele, atât europene cât şi guvernamentale, pentru a ne completa bugetul propriu. Pe lista priorităţilor se află strada Salcâmilor, unde avem finanţare guvernamentală pentru canalizare şi urmează să facem un proiect de asfaltare. Am terminat proiectul, trebuie să trecem la expropriere, să lărgim pe Axente Sever, lângă podul de la Kaufland, curba care creează foarte multe probleme maşinilor de trafic greu. Singura variantă este să facem o expropriere pe Axente Sever, ca să lărgim curba respectivă. Avem străzile care duc spre Apalina, care sunt foarte solicitate, şi avem mai multe variante de proiecte. Totodată, mai avem în vedere şi reabilitarea clădirilor instituţiilor de învăţământ şi nu numai. În paralel, susţinem şi proiectele Spitalului Municipal, pentru că investiţii nu putem face în clădirea în care acesta funcţionează în prezent, existând un proces de retrocedare, astfel încât mergem pe varianta ca în partea din spate a curţii să construim un alt spital”, a afirmat Maria Precup.

Alex TOTH