Transport Local continuă asocierea cu Siletina. Cel puțin 6 luni

Ședința Consiliului Local Tîrgu Mureș a fost suspendată joi după-amiaza, la inițiativa consilierilor locali UDMR nemulțumiți de faptul că alesul POL Mark Christian Hermann nu respectă regulamentul de organizare și funcționare a deliberativului municipal. Pe de altă parte, consilierul POL a susținut că, mai ales pe proiectele importante, timpul alocat susținerii unui punct de vedere este insuficient. Până la acel moment, după aproape trei ore de ședință, consilierii locali au dezbătut 12 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi, dintr-un total de peste 35, și două proiecte în regim de urgență. Propunerea de suspendare a ședinței a fost supusă la vot, 12 aleși din 23 votând pentru, proiectul trecând astfel. Ședința va fi reluată marți. Despre ce s-a votat totuși și am și găsit pe site, citiți mai jos.

Ședința ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș a debutat cu Adunarea Generală a SC Administrator Imobile și Piețe, în care aleșii au avut de îndreptat doar o eroare materială.

De pe ordinea de zi au fost retrase proiectele de hotărâre cu nr. 20, 21, 33, 34, 36 și 37, la solicitarea inițiatorilor.

Primul punct propriu-zis de pe ordinea de zi a fost cel privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor art. 2 din HCL 223 din iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și posturile de natură contractuală, ca să ne oprim aici, din înșirarea lungă care ne vorbește de salarizarea din primărie, de fapt, și stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali.

Proiectul de hotărâre a trecut fără amendamentul consilierului Hermann care a propus ca salariile personalului de conducere, de la arhitect șef în jos până la șef birou să fie reduse cu 25 %, față de varianta din mape, pentru ca diferența să nu fie atât de mare față de ceilalți angajați.

În sală de altfel s-au aflat câteva zeci de angajați ai Primăriei Tîrgu Mureș, în mare parte personal contractual, cu salarizare până acum modestă spre minimă. De altfel, oamenii, o parte purtau coli A4 pe care scria “Aplicare fără amânare”, nu afișau nici cele mai fericite mine și nici ultimul răcnet în modă, ci erau serioși la chip și modești ca îmbrăcăminte.

Totuși au plecat poate mai liniștiți acasă pentru că de la 1 ianuarie 2018 vor avea salarii majorate. Cel puțin pe hârtie. Vom vedea ce va rămâne după transferul contribuțiilor de la angajator la angajat cu bruturile de acum.

Proiectul nu l-am găsit printre cele aflate în dezbatere publică, dar dând căutare prin lunile trecute, am descoperit o variantă în octombrie, care sper să fie cea votată.

Astfel, secretarul municipiului va avea un salariu de bază de 11.600 de lei, arhitectul șef și directorul general – 10.875 lei, directorul general adjunct și directorul executiv – 10.585 lei, directorul executiv adjunct – 10.440 lei, șeful de serviciu – 8.700 lei, iar șeful de birou – 7.975 lei. Acestea ar fi funcțiile de conducere. De cealaltă parte, un auditor cu gradul superior va avea un salariu de bază de 5641 de lei, iar unul asistent de 3.074 de lei. Un consilier, polițist local, consilier juridic, inspector, toți cu studii superioare, va avea un salariu de bază de puțin peste 5000 de lei, dacă a ajuns la gradul superior, în timp ce un debutant va fi încadrat cu 2117 lei. Cei mai prost plătiți vor fi referenții și polițiștii locali debutanți, cu studii medii, a căror salarizare de bază va începe de la 1929 de lei. Un polițist sau referent cu grad superior va avea un salariu de bază de 3.089.

Impactul bugetar al acestor majorări este de peste 5 milioane de lei.

“Pe această grilă, practic, toate salariile, conform noii grile care s-au aliniat cu cele ale Consiliului Județean. Aceasta a fost rațiunea Executivului și de aceea am promovat un proiect de hotărâre de așa natură”, a explicat viceprimarul Sergiu Papuc.

Consilierii locali vor avea indemnizația maximă posibilă, calculată ca procent din indemnizația primarului.

Parteneriat prelungit

Următorul proiect dezbătut a fost proiectul de hotărâre privind continuarea asocierii între Transport Local SA și Siletina.

Problema vine din faptul că nici până la această dată nu a fost organizată licitația pentru achiziționarea a 80 de autobuze noi, unul din motive fiind și personalul insuficient care se ocupă de întocmirea caietelor de sarcini comparativ cu personalul încadrat în alte birouri/servicii.

“În luna martie s-a votat în buget achiziția de autobuze, în luna iulie, încă cei care se ocupau de asta, nu știau ce fel de leasing să facă. Le-au trebuit patru luni să se gândească ce fel de leasing să facă. Acum suntem în noiembrie și aflăm că la caietul de sarcini s-a greșit, pentru că cei care făceau caietul de sarcini nu știau că trebuie să treacă și o valoare reziduală la autobuze. Este inacceptabil ca la elaborarea caietelor de sarcini să lucreze patru persoane ”, a spus consilierul local Radu Bălaș.

“Nu milităm neapărat pentru menținerea asocierii, vrem să promovăm un proiect contrar, conform unui studiu întocmit de specialiști care sugerează că varianta optimă pentru efectuarea transportului local în Tîrgu Mureș ca să fie efectuată de SC Transport Local SA. Dar constatăm alături de colegul Bălaș, care a spus cu destule amănunte cam ideile mele, că procedura de achiziție autobuze, și am votat zeci, nu s-a finalizat. Poate sunt erori legislative, poate sunt erori umane, poate sunt probleme de personal, dar constatăm cu surprindere că aceste autobuze nu au fost achiziționate, iar astăzi ne aflăm într-o situație în care suntem nevoiți ca să asigurăm aceste serviciu vital pentru urbe ca să mergem mai departe în această formă”, a continuat Bakos Levente.

Precizări a făcut și Mozes Levente, care este reprezentantul CL în AGA Transport Local.

“Sunt două solicitări către Primăria Tîrgu Mureș, autorizări activități economice, din 14 noiembrie și 16 noiembrie, în atenția domnilor viceprimari la care nu am primit răspuns, și, din păcate, s-a ajuns în situația în care, dacă nu prelungim acum contractual, nu o să fie transport public din luna decembrie, durează minim șase luni numai ciclul de fabricație. După ce se termină ciclul de fabricație și Transportul Local primește acele autobuze, încă cel puțin o lună și jumătate durează achiziția RAR-ului și toate contractele care trebuie refăcute. Din aceste considerente este necesară prelungirea asocierii Siletina – Transport Local Tîrgu Mureș, fiindcă nu are, la momentul actual, Transportul Local nu are suficiente autobuze singur ca să se descurce în orașul Tîrgu Mureș”, a subliniat acesta.

Consilierii locali au trecut apoi la amendarea proiectului de hotărâre, fiind supuse dezbaterii două propuneri.

Christian Mark Hermann a propus reducerea la 20 % a cotei de participare a Siletina la asociere, pentru că, între timp, Transport Local a mai făcut achiziții, în timp ce firma privată de transport nu a venit cu nicio contribuție materială/financiară în asocierea în participațiune.

“Având în vedere că acest contract este un parteneriat, este voința a două părți, noi nu putem unilateral modifica acest acord, în schimb, putem începând de astăzi să inițiem un astfel de demers. Din punctul meu de vedere, eu aș fi de acord cu inițierea de a modifica acest contract în perioada următoare, dar nu depinde numai de noi”, a arătat Peti Andrei la propunerea alesului POL, care și-a corectat apoi amendamentul.

Cel de-al doilea amendament a fost propus de către Cristian Bratanovici, după o intervenție în care a contestat prelungirea cu încă un an a contractului.



“Mi se pare oarecum termenul acesta de un an mult prea lung. Și eu lucrez într-o instituție publică, un act adițional la un contract îl prelungesc pe patru luni. (…) Licitația deschisă este 35 + 3 + 10, adică 48 de zile, asta înseamnă că mandatăm 365 de zile minus 48 de zile, mi se pare incorect. Asta înseamnă că dăm un nou mandat executivului să organizeze probabil în iunie licitația ca să avem autobuzele în decembrie. Mi se pare aberant de mult, e doar o părere personală și nu cred că este în regulă să prelungim în aceste condiții, pentru că astfel nu vom avea niciodată performanță la nivelul Primăriei Tîrgu Mureș”, Cristian Bratanovici

Consilierul local social-democrat a propus astfel eliminarea articolului 2 care prevedea prelungirea cu alte 6 luni a contractului sau până la delegarea serviciului de transport, dacă până la acea dată licitația nu este finalizată.

Ajunși aici cu dezbaterea proiectului, a fost și primul moment în care ședința a fost suspendată 10 minute, după ce grupul UDMR, la îndemnul viceprimarului Makkai Gergely a părăsit sala de ședințe pentru nerespectarea regulamentului de către Mark Christian Hermann.

La reluarea ședinței, s-a trecut la votarea amendamentelor. Din cele propuse a trecut doar cel al lui Cristian Bratanovici.

Însă, având experiența atâtor alte servicii publice rămase în aer, rămâne să vedem dacă achiziția va fi finalizată până în iunie 2018.

Apoi a fost votat un alt proiect în regim de urgență, un caiet de sarcini de peste 100 de pagini, venit joi, la 11.30, de la Consiliul Județean Mureș, referitor la contractarea operatorului stației de transfer, sortare, compostare de la Vălureni.

“Materialul trebuie postat și la ei pe site pentru a achiziționa acest serviciu de administrare a acestei stații de transfer, sortare, compostare. În toate documentele semnate de UAT cu Consiliul Județean privind sistemul de management integrat al deșeurilor, Consiliul Local trebuie să își dea acordul pe aceste caiete de sarcini pe care le înaintează Consiliul Județean. Urgența este ca să nu se mai prelungească încă 30 de zile până când pot să îl publice și să poată să facă procedura de achiziție care va dura. Materialul l-am primit și noi foarte târziu, modificat și corectat, și de aceea a ajuns în mape mai târziu și l-am introdus în regim de urgență”, a explicat Florian Moldovan, șeful Administrației Domeniului Public, urgența.

20 de consilieri au votat pentru, cu excepția consilierilor POL care s-au abținut.

Despre taxe. Despre unele

Consilierii locali au dezbătut până la suspendarea definitivă a ședinței de CL Tîrgu Mureș câteva din proiectele de hotărâre care privesc taxele și impozitele locale, taxe speciale etc.

Cel mai important proiect de hotărâre – taxele și impozitele locale pe 2018 a ajuns în mapele consilierilor locali în două variante.

Varianta a doua, pe care s-a discutat, nu este postată pe site-ul executivului, astfel că niciun târgumureșean pe care îl afectează direct acest proiect de hotărâre nu poate să afle ce va plăti de la anul. Nici noi nu vă putem da mai multe informații pentru că am primit același răspuns, este pe site. Acum, dacă doriți să faceți pe detectivii, căutați-l. Potrivit printscreen-ului nu există varianta a doua publicată.

Poate mă repet a suta oară, însă există o Lege 53 din 2002 privind transparența decizională în administrația publică, modificată și republicată, care prevede că proiectele de acte normative să stea în dezbatere publică 30 de zile. Acest proiect de hotărâre care nici măcar nu e postat, cât a stat, de fapt, în dezbatere publică? Pe ce proiect să depună târgumureșenii opinii, sugestii etc.?

Altă dată mai împrumutam câte un dosar de ședință, dar joi cum ședința s-a prelungit până marți, aleșii locali au fost rugați să își păstreze mapele.

Vom reveni în edițiile viitoare când ne vom dumeri cu proiectele de hotărâri privind impozitele și taxele locale, taxele speciale etc. votate în ședința de joi.

Ligia VORO