2017, anul relansării investițiilor în comuna Solovăstru

Share



Anul 2017 a reprezentat pentru comuna Solovăstru începutul unor proiecte menite să aducă dezvoltarea condițiilor de trai ale locuitorilor, cei care vor avea parte de investiții care până mai ieri erau cu greu concepute de comunitate. Despre cum vor deveni realitate aceste investiții ne-a vorbit Chirilă-Ilie Tătar, primarul comunei Solovăstru.

Reporter: Cum a fost anul 2017 din punct de vedere al investițiilor pentru comuna Solovăstru ?

Chirilă-Ilie Tătar: Legat de ceea ce se întâmplă în comuna Solovăstru, a fost un an bun în care am reușit să ducem unele proiecte spre finalizare, din punct de vedere al documentelor, al aprobărilor, inclusiv al finanțării. În acest sens, am semnat contractele de finanțare la două mari proiecte pentru comuna Solovăstru pe care eu le consider ca fiind cele mai mari investiții din ultimii 15 ani la nivelul comunei Solovăstru.

Rep.: Despre ce proiecte este vorba ?

Chirilă-Ilie Tătar: Extinderea rețelei de apă și canalizare, un proiect care vizează în principal partea socială și economică a comunei, pentru că el va pune practic egalitatea între toți locuitorii. Toți vor beneficia de apă și canal, inclusiv cartierele din zonele mărginașe, deoarece și ei plătesc taxe și impozite, la fel ca toată lumea, și au dreptul la condiții mai bune de trai. Al doilea mare proiect al comunei Solovăstru este legat de infrastructură, asfaltarea drumurilor comunale plus un pod nou de beton peste râul Gurghiu în localitatea Jabenița, care va face legătura între drumul județean care leagă Reghinul de Gurghiu, și drumul județean care leagă Reghinul de Gurghiu, prin Adrian. Ambele proiecte sunt finanțate prin fonduri europene, prin AFIR. La ambele proiecte s-au semnat contractele de finanțare , am primit sumele de avans în cont.

Rep.: Ce prevăd aceste două proiecte ?

Chirilă-Ilie Tătar: În ce privește extinderea rețelei de apă și canal, valoarea acestui proiect este de 6. 700.000 de lei, proiect pe Submăsura 7.2. Este vorba de 6.300 de metri de canal, care cuprinde localitățile Jabenița și Solovăstru. Suntem în faza de licitație a lucrării, și cel mai probabil, în primăvara anului viitor , dacă nu apar contestații la licitație, vor începe efectiv lucrările de extindere. Al doilea proiect, cel legat de asfaltări și podul peste râul Gurghiu, este tot pe Submăsura 7.2. Lungimea străzilor comunale care urmează să fie asfaltate este de 9,2 kilometri, plus un pod de beton peste râul Gurghiu la Jabenița.Valoarea totală a proiectului este de 1.440.000 de euro. Podul vechi a fost unul de lemn, care a fost rupt în iarna anului trecut, pe care noi l-am reparat provizoriu. Podul nou, nu doar că va lega comunitatea celor de peste apă cu satul Jabenița și va înlesnii accesul mașinilor cu tonaj greu, chiar mașinile de intervenție, Salvare, Pompieri, ci va face legătura între Jabenița și drumul județean de la Mociar, care va prelua o mare parte din traficul care traversează localitatea Solovăstru. Aici, suntem în faza de achiziție a proiectului tehnic. Avem certitudinea că cele două proiecte se vor finaliza, angajamentul luat de mine în fața celor de la AFIR , la amebele proiecte, a fost ca termenul de finalizare să fie undeva în vara anului 2020.

Rep.: Ați prins ceva proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală ?

Chirilă-Ilie Tătar: Prin PNDL am avut depus un singur proiect pentru acest pod peste Gurghiu din localitatea Jabenița, însă pentru a nu avea dublă finanțare am renunțat la el.

Rep.: Faceți parte din Grupul de Acțiune Locală GAL Prietenia Mureș-Harghita. Ce beneficii vă aduce acest GAL ?

Chirilă-Ilie Tătar: În prezent este deschisă o sesiune de depunere de proiecte . Din cauza faptului că totul a fost contratimp, fiind implicați în alte proiecte, nu am reușit să termină SF-urile, nici noi nici alte comune. Nicio problemă, se va mai deschide o sesiune, cel mai probabil anul viitor în luna februarie, iar Primăria Solovăstru va încerca să implementeze prin acest program un proiect legat de amenajarea de parcuri cu locuri de joacă pentru copii, lucru extrem de necesar. După discuțiile cu locuitorii comunei am ajuns la concluzia că este primul lucru care ar trebui să-l facem. Valoarea eligibilă a acestui proiect este de 37.000 de euro plus TVA. Încercăm să ne încadrăm în această sumă, iar dacă va fi nevoie vom cofinanța cu valoarea care va fi necesară.

Rep.: Vă mai rămân rezerve pentru investiții din fonduri proprii ?

Chirilă-Ilie Tătar: Am fost nevoiți să susținem proiectele pe care le avem în prezent. Au fost cheltuieli cu proiectarea, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, cu fondul de garantare. Am cheluit niște bani care ne vor veni înapoi, care nu au fost deloc puțini, dar care trebuiau folosiți. Au fost bani care au trebuit folosiți în acest scop, în rest mari investiții din bugetul local nu au fost făcute, decât că am încercat să întreținem și să asigurăm buna activitate a instituțiilor din comună. De asemenea, am facilitat accesul la parcelele de teren scoase la vânzare pentru construcție de locuințe în zona Mociar. În momentul de față sunt achiziționate toate parcelele care au fost disponibile spre vânzare. Intenționăm ca în primăvara anului viitor să mai scoatem un lot de terenuri, pentru că avem circa 20 de cereri depuse la primărie de către doritori care ar vrea să-și facă o casă pe teritoriul comunei Solovăstru. Noi îi așteptăm cu brațele deschise , suntem o comună care așteptăm tineri, inclusiv investitori, care să facă parte din comuna noastră. La ora actuală, suntem la limita de a trece în alt grad, în ce privește numărul de locuitori. Avem în prezent un număr de 2.952 de locuitori, după ultima statistică, și pe baza unui proiect de-al meu, prin vânzarea acestor loturi de terenuri, dorim să sărim de cifra de 3.000 de locuitori, astfel încât să fim o comună mai mare, astfel și banii care vor veni de la buget vor fi mai mulți, să ne putem dezvolta și noi așa cum trebuie.

Rep.: Când lumea aude de Solovăstru se gândește automat la băile sărate de la Jabenița. Care este situația lor juridică la momentul de față ?

Chirilă-Ilie Tătar: În momentul de față avem un proprietar, o persoană din București. Cum am mai afirmat, comuna Solovăstru ar intenționa achiziționarea acestor băi, în limita posibilităților care le avem în bugetul local , însă deocamdată nu avem o certitudine, deoarece proprietarul nu și-a exprimat un punct de vedere în această privință. Ar dori să vândă dar nu știe prețul, se mai gândește. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință, i-am transmit intenția noastră, el fiind stabilit în străinătate. Băile sunt într-o stare avansată de degradare, care nu dă bine deloc imaginii comunei noastre. Comuna Solovăstru nu se îndreaptă spre trecut, mergem spre viitor, vrem să aducem acolo unde îi este locul, și să facem din ea o comună model. Procesul privind moștenirea acestor băi a durat undeva la șapte, opt ani, iar în prezent sentința este finală, avem un proprietar. Acesta, după ce și-a dobândit dreptul de proprietate , la scurt timp a decedat, au rămas moștenitorii lui de drept care în prezent sunt stabiliți în Statele Unite. După discuțiile avute cu ei, am înțeles că sunt dispuși să vândă terenul respectiv deoarece ei nu au nici cel mai mic gând de a se întoarce în România și de investi pe acest teren. Am avut o discuție în Consiliul Local care este pentru a face o investiție în aceste băi, care ar reprezenta o mare realizare prin punerea în valoare a acestor băi. Ar fi un lucru extraordinar să devenim o zonă turistică. Păcat că avem așa un potențial pe care nu l-am putut exploata. Ne uităm la alții, cum dintr-un biel lac de apă sărată au făcut o zonă turstică în localitatea lor. Să ai o sursă de apă sărată și să nu o exploatezi este mai mult decât un punct negru.

Rep.: Vine iarna. Sunteți pregătiți ?

Chirilă-Ilie Tătar: Legat de anotimpul rece, suntem pregătiți cu material antiderapant, cu utilajele din dotarea proprie . Avem un buldoexcavator cu lamă, un tractor la care în acest an i-am achiziționat un plug tractat pentru dezăpezire. Dacă iarna trecută am făcut față cu un utilaj, eu zic că în acest an, chiar dacă iarna va fi mai grea, ne vom descurca mult mai ușor.

Rep.: Care sunt provocările pentru 2018 în ce privește comuna pe care o administrați ?

Chirilă-Ilie Tătar: În primul rând, continuarea și ducerea la finalizare a proiectelor începute. Probabil că o parte din ele nu se vor finaliza anul viitor, termenul lor final este 2020, dar cu o firmă serioasă de construcție, vom reuși să ne încadrăm în termenul propus. Vom fi cu ochii pe ei, să vedem cine va câștiga licitația, ce ține de noi vom supraveghea, astfel ca lucrările să fie executate la timp și de calitate. Nu vom face niciun fel de abateri de la calitate, deoarece eu am o vorbă care spune : calitate, înainte de cantitate. Legat de anul 2018, mai am un proiect depus prin AFIR, la care așteptăm de la o zi la alta rezultatul selecției, proiect care are în vedere reabilitarea așezământului cultural din Solovăstru, investiție în valoare de 440.000 de euro. Dacă acest proiect va fi implementat, căminul cultural din Solovăstru va fi unul dintre cele mai moderne din zonă.