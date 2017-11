Elevii reghineni, familiarizați cu activitatea administrației publice locale

Share



Ședința Consiliului Local Reghin de joi, 23 noiembrie, a avut parte de o audiență mai specială, respectiv 25 de elevi de liceu din Reghin, participanți în cadrul proiectului de educație politică „Joc de strategie: Politică locală”, demarat de Fundația Friedrich Ebert (FES). Proiectul a fost dezvoltat în România în urmă cu zece ani, fiind prezent în premieră în județul Mureș în perioada 23-25 noiembrie. Proiectul își propune să combată dezinteresul tinerilor față de reprezentanții politici și politică în general. În acest joc de strategie, tinerii, în special elevii de liceu, devin reprezentanți ai comunității locale, fiind la rândul lor, consilieri locali, prilej cu care formulează proiecte de hotărâre pentru binele comunității. „Este un proiect care se face cu și pentru elevii de liceu, inițiat de Fundația Friedrich Ebert (FES) din Germania, care are și un sediu în București. Proiectul implică participarea a 25 de elevi, selectați de la toate cele trei liceee din Reghin, dintr-un total de 50 de aplicanți.În cadrul acestui proiect, elevii vor putea cunoaște cum funcționează de fapt o administrație publică locală. Ei au participat în cadrul ședinței Consiliului Local Reghin unde au văzut cum decurge o ședință. Au avut de completat un formular cu întrebări legate de ședința de consiliu local, care sunt atribuțiile președintelui de ședință, cum a fost structurată ordinea de zi. Vineri, 24 noiembrie, în cadrul unui program de training găzduit de Casa de Cultură „Eugen Nicoară” vor avea parte de exerciții legate de aceste teme. De asemenea, tot vineri, ora 18:00 seara, vor avea parte de o cină festivă alături de reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local Reghin, iar sâmbătă dimineața, ora 9, la Casa de Cultură, vor avea o ședință de lucru cu doi consilieri locali, Spre seară, va urma partea cea mai interesantă pentru ei în care elevii vor simula o ședință de consiliu local în care ei vor fi consilieri, condusă de primarul Municipiului Reghin Maria Precup. Am avut o perioadă de selecție de două săptămâni, timp în care am fost prezentă în școli unde am prezentat proiectul. Unii s-au declarat încântați, alții mai puțin, dar cei care au fost selectați s-au declarat extrem de entuziasmați de faptul că au fost aleși să participe la acest proiect”, a precizat Crina Slev, consilierul personal al al primarulului Municipiului Reghin.

„Interesul lor dovedește faptul că pot fi viitori consilieri locali”

Cei 25 de elevi implicați în proiect au asistat la ședința de consiliu local de joi, și-au făcut temele pentru ședința de sâmbătă, în care vor intra în rolul de consilier local, fiind salutați la final de primarul Maria Precup. „Vreau să le mulțumesc elevilor care au participat la ședința de consiliu local, elevi care au aplicat acest proiect, prin care dau dovadă că sunt interesați de ce se întâmplă în Municipiul Reghin, în comunitatea în care ei trăiesc. Interesul lor dovedește faptul că pot fi viitori consilieri locali, chiar primar, de aceea este binevenit ca ei să vadă ce se întâmplă în instituția primăriei. Vor fi în continuare proiecte care în care vor fi implicați tinerii, la fel cum a fost și cel cu plantările de pomi intitulat „Reghinul respiră”. Suntem pregătiți pentru primăvara anului viitor să mai facem o astfel de acțiune și în alte zone, mai puțin cunoscute și circulate”, a spus Maria Precup, primarul Municipiului Reghin.

La finalul ședinței, elevii au primit din partea edilului șef al Reghinului o stemă simbolică a Reghinului, care va fi purtată de elevi la ședința de sâmbătă în care aceștia vor lua în serios rolul de consilier local.