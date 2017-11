FOTO: Eldi se extinde în Ungheni

Share



Principalul producător de pâine şi patiserie din judeţul Mureş, Brutăria Eldi, a inaugurat vineri, 24 noiembrie, în oraşul Ungheni, un nou magazin, al 53-lea din reţeaua proprie. Magazinul de la Ungheni se află în centrul localităţii şi poartă „amprenta Eldi”, respectiv un design modern şi foarte prietenos, în ton cu produsele de panificaţie gustoase, naturale şi de calitate.

Plan ambiţios de expansiune

Noul concept Eldi este implementat din 2015, an care a însemnat începutul dezvoltării reţelei proprii de magazine, după un plan de marketing foarte bine pus la punct.

„Începând de astăzi am pus o nouă „amprentă Eldi” pe harta produselor de panificaţie din judeţul Mureş, în oraşul Ungheni. În acest an am derulat un plan ambiţios de expansiune, reuşind să deschidem şase magazine noi. Dintre aceste magazine, patru sunt noi şi două au fost relocate în alte spaţii, mai generoase, unde am implementat noul design Eldi. Practic, cu motoarele turate, mergem spre o cifră de afaceri de 10 milioane de euro”, a declarat Sándor Csongor, director general al Brutăriei Eldi.

Campanii de fidelizare pentru clienţi

Zilnic, magazinele Eldi au peste 25.000 de clienţi, dintre care 50-70% folosesc card de fidelitate, iar cu ocazia apropiatelor sărbători de iarnă conducerea companiei a pregătit pentru aceştia atât reduceri semnificative de preţuri, cât şi trei campanii de fidelizare.

„Campania „Magia Crăciunului Eldi” va demara luni, 27 noiembrie, şi are mai multe premii importante puse la bătaie: câştigătorul premiul 1 va putea alege între un iPhone 8, de ultimă generaţie, cu 256 de Giga, şi un televizor Smart LG cu diagonala 139, pentru premiul 2 avem o combină frigorifică Samsung, iar premiul 3 constă într-o maşină de spălat Arctic. La tombolă vor participa toţi clienţii care vor face cumpărături de minim 10 lei, cu cardul de fidelitate, fără tutun. Pe lângă această campanie, între 1 – 5 decembrie vom avea şi o campanie de Moş Nicolae. Am definit patru pachete cu produse, dar fiecare client va avea posibilitatea să redefinească un alt pachet. Va fi un coş de produse selectate, iar clientul va avea posibilitatea să îşi aleagă singur produsele. Cea de-a treia campanie se va desfăşura în perioada 14-23 decembrie, timp de zece zile, sub sloganul „10 zile, 10 oferte de nota 10”. Vor fi zece produse cu reduceri semnificative de preţ, chiar şi de 25%”, a menţionat Sándor Csongor.

Locul 14 pe plan naţional

În acest an, Brutăria Eldi este prezentă în Topul celor 100 de companii producătoare de pâine şi patiserie din România, unde ocupp poziţia a 14-a. De asemenea, în topul pe judeţul Mureş, Brutăria Eldi se află de mai mulţi ani pe primul loc, la distanţă considerabilă faţă de ceilalţi competitori de pe piaţă.

„E deja o tradiţie să fim în Top 100 pe plan naţional. Această clasare ne onorează şi totodată ne determină să menţinem cât mai sus ştacheta calităţii produselor noastre”, a precizat directorul general al Brutăriei Eldi.

