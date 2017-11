Hală agroalimentară modernă, în pregătire la Reghin

Share



Compania Naţională de Investiţii va finanţa construirea unei hale agroalimentare în municipiul Reghin, informează www.licitatiapublica.ro. Potrivit sursei citate, licitaţia este în curs de desfăşurare, are o valoare estimată de 6.553.393 lei, fără TVA, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 8 decembrie 2017, ora 15.00.

Detalii despre locaţia investiţiei

Investiţia face parte din Programul naţional de construcţii public sau social şi va fi realizată în municipiul Reghin, strada Piaţa Mare – fără număr.

„Construcţia va fi amplasată pe terenul intravilan aflat în proprietatea Primăriei Reghin, cu o suprafaţă de 10.953 metri pătraţi, conform cărţii funciare nr. 56033 din august 2014. În prezent, pe teren se află amenajările actualei pieţe agroalimentare, insuficiente ca spaţiu şi dotări ca şi clădirile unui grup sanitar public, 37 metri pătraţi, şi a unui corp administrativ, 130 metri pătraţi, ce se menţin. Incinta se află într-un cartier de locuinţe unifamiliale cu regim de înălţime redus, P plus M, P plus 2 etaje, şi este limitată pe toate laturile de strada Piaţa Mare. Dezvoltarea terenului este predominant după o latură, orientată după direcţia nord-vest – sud-est. Accesul auto şi pietonal în incintă se asigură dinspre latura de nord-vest, dinspre centrul municipiului. Terenul este plan, fără declivităţi, nu este inundabil şi are stabilitatea asigurată”, se menţionează în memoriul tehnic al proiectului, întocmit de SC Grupo SRL.

Co-finanţare din bugetul local

Importanţa investiţiei pentru comunitatea locală a fost subliniată de Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

„În sfârşit, cea mai mare satisfacţie, cred, din mandatul meu este că s-a organizat licitaţie pentru hala agroalimentară. Este o investiţie foarte importantă, care nu ar fi fost niciodată posibilă să fie realizată din bugetul local. Astfel, Compania Naţională de Investiţii finanţează această investiţie, iar co-finanţarea din bugetul local este foarte mică. Până în data de 8 decembrie trebuie depuse la Compania Naţională de Investiţii ofertele pentru licitaţie. Sper să fie un câştigător serios şi în primăvara anului 2018 să ne apucăm de treabă”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Maria Precup.

