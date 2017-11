INTERVIU cu Paul Rîtea, tânărul care modelează prin sport corpuri, personalităţi şi stiluri de viaţă. „Trebuie mișcare, mișcare și iar mișcare…”

Share



În numerele trecute, v-am prezentat portretul unor tineri reprezentativi pentru comunitatea noastră, nu numai prin calitățile care îi recomandă ca tineri de valoare, cât și prin munca și pasiunea pe care le pun în ceea ce fac. Astăzi vom vorbi cu Paul Rîtea, cel care modelează prin sport corpuri, personalități, stiluri de viaţă, într-un scurt dar interesant interviu! Pe Paul l-am găsit, așa cum era de așteptat, de altfel, la sala de sport a Școlii Generale din Cristeşti, acolo unde, nu cu mult timp în urmă, a început un program de antrenamente de fitness pentru femei de toate vârstele și nu numai.

Reporter: Cine este Paul Rîtea?

Paul Rîtea: Așa cum probabil știți, am crescut în mijlocul acestei comunități, mai exact în Ungheni, unde am și urmat cursurile școlii primare și gimnaziale. Sportul a fost dintotdeauna una din marile iubiri ale vieții mele. Actualmente sunt profesor de educație fizică și sport la Școala Gimnazială din Ogra și preparator fizic la CSVU Ungheni, iar mai nou, antrenor la o mai nou înfiinţată, grupa de fitness.

Rep.: Care a fost parcursul tău de până acum?

P.R.: Ca să pot ajunge unde sunt acum, am absolvit cursurile facultății de ”Educație fizică și sport” din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș. Tot aici am absolvit și un masterat în specializarea ”Terapie fizică și reabilitare funcțională”.

Rep.: Cum ți-a venit ideea înființării grupei de fitness?

P.R.: Fitnessul nu e o noutate în activitatea mea. În trecut am fost instructor la sala de fitness UMF și instructor la sala de fitness-culturism Matrix – One Gym. Am zis, de ce nu și la noi? De ce să nu avem și la noi acasă o astfel de activitate? De ce să nu punem orașul nostru pe harta celor active din punct de vedere al mișcării? Mai ales că mi-am dat seama de faptul că în Ungheni şi Cristeşti sexul feminin este destul de neglijat în ceea ce privește sportul. Bineînțeles că am beneficiat de sprijinul necondiționat al profesorului Cristian Duran, cel care spune mereu „prezent” atunci când e vorba de sport și de mișcare. El însuși este alături de mine și de grupa de fitness atât cât îi permite timpul. Odată cu dezvoltarea tehnologiei din ce în ce mai mulți oameni preferă să-și petreacă timpul în fața ecranelor tv, al calculatoarelor, al rețelelor de socializare on line și uită să mai facă mișcare, devenind predominant sedentari. Or, așa cum se știe sedentarismul, alături de alimentația dezechilibrată și de stres sunt unii dintre cei mai de temut dușmani ai sănătății noastre. Nu intenționez să vă țin o lecție de stil de viață, vreau doar să menționez că trebuie mișcare, mișcare și iar mișcare…

Rep.: Cum au răspuns doamnele și domnișoarele acestei inițiative a tale și care este programul după care se desfășoară antrenamentele?

P.R.: Spre surprinderea mea, doamnele au răspuns ”prezent” în număr destul de mare, ceea ce mi-a confirmat încă o dată faptul că la noi în zonă era nevoie de o astfel de inițiativă. Sper ca majoritatea dintre ele să continue să vină la antrenamente, să încerce să-și depășească limitele și să știe că tot efortul care îl depun acolo este spre binele lor. Deocamdată, antrenamentele se desfășoară în zilele de luni şi marţi de la ora 19.00, în sala de sport a Școlii Generale din Cristeşti, acolo unde așteptăm să ni se alăture cât mai multe participante. Mulţumesc şi pe această cale, Primăriei Comunei Cristeşti şi directorului Şcolii Generale din Cristeşti pentru tot sprijinul pe care ni-l oferă.

Rep.: Am înțeles că ai acceptat anul acesta să te ocupi și de pregătirea fizică individuală a tinerilor care doresc să urmeze cursurile unor licee sau academii unde e necesară susținerea unor astfel de probe fizice?

P.R.: Da, este adevărat! Am pregătit în primăvara aceasta trei elevi pentru susținerea probelor fizice necesare admiterii la Liceul Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia, un tânăr pentru admiterea la Academia de Poliție, unul pentru admiterea la Facultatea de Educație Fizică și Sport, unul pentru admiterea la Penitenciar și unul pentru a putea fi admis în handbalul de performanță. Sunt fericit să vă spun că cinci tineri din cei șapte pe care i-am pregătit au trecut cu brio probele sportive eliminatorii iar ceilalți doi urmează să le susțină în perioada următoare și sincer să fiu, nu mă îndoiesc de reușita lor! Sunt tare mândru cu ei!

Rep.: În calitate de sportiv, ce performanțe mai deosebite ai avut?

P.R.: Ca performanțe mai deosebite aș menționa faptul că în anul 2009 am fost campion național la Powerlifting. Apoi ar mai fi titlul de vicecampion național la culturism, Campion pe zona Transilvaniei, precum și locul III la Cupa României tot la culturism.

Rep.: Ai avut sau ai vreun model sau vreun idol care te inspiră și te motivează în activitatea ta?

P.R.: Sincer vă spun că idolii sunt părinții mei, cei care sunt un exemplu pentru mine și cărora vreau să le mulțumesc în mod special. Mulțumesc mamă, mulțumesc tată! Alături de ei, persoana care m-a motivat și m-a susținut foarte mult în activitatea sportivă a fost Titi Cheteleș, antrenorul meu, precum și domnul profesor Cristian Duran, cărora le mulțumesc din suflet pentru sprijinul și încrederea pe care mi le-au acordat. Sper ca mereu să fie mulțumiți și mândri de mine și să nu-i dezamăgesc niciodată. Așa ca o curiozitate, pot să spun că în liceu m-a inspirat foarte mult seria de filme cu Rocky, binecunoscut nouă tuturora, cu care m-am asociat de multe ori și care a reușit să aprindă în mine dorința de a reuși prin sport.

Rep.: În afară de sport, care în mod clar, este mai mult decât o pasiune pentru tine, ce alte pasiuni mai ai?

P.R.: Pot spune că am și multe alte pasiuni. Îmi place pescuitul, fotbalul, tenisul de masă, biliardul, drumețiile, filmele bune și uneori jocurile video J.

Rep.: Care este motto-ul tău, după care te ghidezi în viață?

P.R.: De fapt am două motto-uri după care mă ghidez: ”Nimic nu se obține gratuit pe lumea asta” și ”Un marinar fără nicio destinație, nu va considera favorabil niciun vânt!”

Rep.: Viitorul cum sună? Ce planuri de viitor ai din punct de vedere profesional și personal?

P.R.: Planuri de viitor sunt multe, desigur, așa cum cred că au toți cei de vârsta mea. În primul rând îmi doresc foarte mult să obțin titlul de doctor în educație fizică și sport. Mi-ar plăcea, de asemenea, să continui cu activitatea de fitness și să reușesc să angrenez cât mai multe persoane în acest fenomen. Aș vrea totodată, ca sportiv, să revin în competițiile sportive. În plan personal, bănuiesc că lucrurile vor veni de la sine și se vor așeza cum nu se poate mai bine alături de planurile profesionale pe care le am!

Rep.: Ce ai dori să le transmiți cititorilor, oamenilor în general?

P.R.: Să aibă grijă de sănătatea lor, să facă sport în fiecare zi, individual sau organizat și să încerce să mănânce cât pot de sănătos pentru zilele în care trăim. Iar doamnelor și domnișoarelor am să le spun din nou să ni se alăture și să țină minte: ”Nu mai e mult până departe!”

Acesta este Paul Rîtea! Vă invit să-l cunoașteți personal! Mărturisesc faptul că eu însămi particip la antrenamentele de fitness ale cărui antrenor este și deși, de fiecare dată simt că nu mai pot, continui să-mi depășesc rând pe rând noi limite și să fac sport așa cum nu credeam că aș fi în stare vreodată! Până la urmă totul ține de voința fiecăruia dintre noi, iar cu îndrumarea potrivită chiar se poate ajunge departe. Până data viitoare vă doresc zile însorite… și multă mișcare! Să auzim de bine!

A consemnat Mădălina PORIME