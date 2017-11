FOTO: Alegeri în OFL Târgu-Mureş. Două facultăţi şi două masterate, repere din CV-ul noului preşedinte al femeilor liberale din „Oraşul trandafirilor”

Share



Consiliul Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL) Târgu-Mureş are, începând de joi, 23 noiembrie, un nou Consiliu de Coordonare Locală. Alegerile au avut loc în incinta Hotelului „Concordia” din Târgu-Mureş, iar noul Consiliu va fi coordonat de Simona Şanta (preşedinte) şi va avea următoarea structură: prim-vicepreşedinte: Theodora Benedek şi Mariela Corneanu, vicepreşedinte: Mariana Ardelean, Nicoleta Cucuiet, Sanda Huciu, Luminiţa Gherendi, Andra Giurgiu, Camelia Pop, Nelli Simon, Melania Sîmpălean, Anca Suciu, Mihaela Şuteu-Benţe şi trezorier Andrada Popovici.

Simona Şanta: „Femeia este nucleul familiei şi a societăţii”

Preşedintele OFL Târgu-Mureş, Simona Şanta, este absolventă a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu diplomă de inginer, specialitatea informatică industrială (promoţia 1993), precum şi a Facultăţii de Managementul afacerilor din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş cu diplomă de economist (promoţia 2005). De asemenea, noul lider al OFL Târgu-Mureş a finalizat în anul 2015 două masterate, în domeniul Evaluarea şi diagnoza întreprinderilor, cu dublă specializare la Universitatea „Petru Maior” şi Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, iar în prezent activează în domeniul bancar.

În alocuţiunea sa, Simona Şanta şi-a reafirmat susţinere pentru „femeile de calitate, cu coloană vertebrală, care pun suflet în tot ce fac, serioase, harnice, corecte” şi şi-a îndemnat colegele să participe activ la procesul de reconstrucţie al filialei.

„Vă propun să petrecem un timp plăcut şi de calitate împreună, util şi să ieşim din această sală cu un proiect concret: reconstrucţia Organizaţiei de Femei Liberale. Aveţi în faţa dumneavoastră o liberală convinsă de peste 20 de ani. E mult, e puţin, important este că-n toţi anii aceştia nu am renunţat la ideile liberale, pe care le-am adoptat şi împărtăşit în viaţa personală şi profesională, nu am migrat vreodată la vreun alt partid, deşi am fost invitată să ader! Fac doar politică liberală, având la baza crezului meu politic doctrina liberal”, a precizat preşedintele OFL Târgu-Mureş.

Totodată, Simona Şanta a mai afirmat că „Partidul Naţional Liberal respectă femeia, femeia este nucleul familiei şi a societăţii, femeia este cooptată în acest proces de reconstrucţie, cooptată să pună umărul alături de bărbaţii liberali”, iar femeile liberale sunt „susţinute să îşi pună în valoare calităţile umane şi profesionale.”

Mara Togănel: „Nu abandonăm şi nu trădăm!”

Pe lista vorbitorilor s-a aflat şi consilierul judeţean Mara Togănel, vicepreşedinte al OFL Mureş, care şi-a manifestat încrederea în echipa propusă de Simona Şanta. Totodată, Mara Togănel a făcut apel la corectitudine şi eleganţă şi şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al OFL Mureş.

“Organizatia Femeilor Liberale Mureş este povestea fiecăreia dintre noi, este despre ce ne dorim cu adevărat și despre ce suntem dispuse să facem pentru asta. Atitudinea politică a femeii liberale este unică și demnă. Suntem curajoase şi, cel mai important lucru, nu abandonăm și nu trădăm! Ne respectăm și ne susținem cu multă corectitudine, şi în egală măsura, cu mult suflet. De aceea, este bine să spunem lucrurilor pe nume şi să vorbim! Să vorbim cu noi și despre noi! Nutresc speranța că vom reuși să întărim această organizație și să jucăm un rol important în Partidul Național Liberal. Am deplină încredere în noi, în Simona Șanta și în echipa de la Târgu-Mureș. Văd multe tinere în sală, ceea ce mă face să cred că drumul este bun. În ce mă privește, îmi voi pune întreaga pricepere și dăruire în succesul proiectului nostru, acela de a deveni cea mai puternică organizaţie de femei din judeţul nostru. Voi candida cu aceste gânduri la preşedinţia OFL Mureş, luni (27 noiembrie – n.r.) în cadrul alegerilor judeţene. Mă bazez pe dumneavoastră şi pe determinarea organizaţiei municipale”, a afirmat Mara Togănel.

Ervin Molnar: “Trebuie să avem femei în politică!”

Noua echipă de conducere a OFL Târgu-Mureş a fost felicitată de consilierul judeţean Ervin Molnar, prim-vicepreşedinte al PNL Mureş, care a transmis un mesaj de susţinere pentru implicarea femeilor în politică.

“Trebuie să avem femei în politică și trebuie ca Partidul Național Liberal filiala Mureș să aibă cea mai importantă organizație a femeilor cu o conducere legitimă. România este mult în urma Europei și a lumii în ceea ce privește reprezentarea femeilor în politică. Suntem pe locul 77 din 145 ţări analizate și ne aflăm în a doua jumătate a clasamentului privind egalitatea de gen în viaţa politică. Doar 11,7% din membrii Parlamentului sunt femei, în timp ce în Suedia, Finlanda, Olanda, Islanda, Norvegia sau Danemarca peste 40% din reprezentații acestor națiuni în parlamentele naționale sunt femei. Dintre țările europene, doar Cipru și Ungaria au o pondere a femeilor în Parlament mai scăzută decât a României”, au fost cuvintele lui Ervin Molnar, care a fost de părere că se impun “măsuri legislative specifice, precum cotele de reprezentare”, dar şi “campanii de promovare a participării active a femeilor în politică.”

Mesaje de susţinere

Noua echipă de conducere a OFL Târgu-Mureş a fost felicitată de foşti şi actuali lideri liberali, cum ar fi Felicia Pop, Dana Roatiş, Theodora Benedek şi Horea Şarlea.

“Vă felicit pentru implicare și entuziasm. Mă bucur să văd că OFL Târgu-Mureş îşi alege o conducere legitimă şi doresc mult succes noii echipe, pe care o asigur de tot sprijinul meu”, a afirmat Felicia Pop,

“Transmit tuturor un gând bun, multă putere de muncă noii echipe şi vă asigur de întreaga mea susţinere”, a menţionat Dana Roatiş, fost preşedinte al OFL Târgu-Mureş.

“Îmi exprim încrederea în proiectul de reconstrucţie al OFL Târgu-Mures, le asigur pe toate colegele de respectul meu şi îmi anunţ susţinerea în reuşita proiectului”, a arătat Theodora Benedek, consilier local în Consiliul Local Târgu-Mureş.

“Vă transmit salutul tinerilor și susţinerea acestora pentru doamnele liberale”, a spus Horea Şarlea, preşedintele TNL Târgu-Mureş.

Alex TOTH