Atenţie la trichineloză! După sacrificare, testaţi carnea de porc!

Pentru liniștea sufletească din preajma Crăciunului, mulți credincioși se străduiesc să țină postul, dar când acesta se termină și toată lumea începe să se înfrupte din bucatele tradiționale românești, de cele mai multe ori nu se ține cont că stomacul nu știe ce gânduri ai tu după ce îl alimentezi doar cu hrană vegetală timp de 40 de zile, dezlegările la pește fiind singurele dăți în care consumi carne, iar apoi, urmezi un fel de dietă formată exclusiv din carne de porc și subproduse ale ei, moment în care tot organismul este cu susu’n jos, în special „trituratorul” acestuia, stomacul. Închipuiți-vă cât de greu este pentru el să digere așa ceva, e ca și cum ai fi vegetarian timp de o lună și jumătate, după care, brusc, ai mânca cartaboș, sângerete, șoric, ceafă de porc, slănină și alte alimente greu asimilabile. SMURD scrie pe tine dacă nu consumi moderat din deliciile culinare de sărbători.

Toxiinfecţie alimentară gravă cauzată de un vierme cu lungimea de 3mm

Însă problema cea mai mare nu e aceasta, ceea ce mă îngrijorează este numărul îmbolnăvirilor cauzate de paraziții din carne, număr care e mereu în creștere la începutul fiecărui an. De ce apar toxiinfecții alimentare la om provocate de nematodul Trichinella spiralis? Ei bine, mulți săteni care cresc suinele în sistem gospodăresc preferă să comercializeze apoi carnea obținută de la acestea fără să o ducă la un control trichineloscopic, deși comercializarea cărnii de porc neexpertizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor se sancționează cu amenzi de până la 40.000 de lei. Este interzisă sacrificarea porcilor și vânzarea cărnii în târgurile de animale sau în vecinătatea acestora, precum și comercializarea porcilor vii, fără control sanitar veterinar, la „samsari” sau în alte locuri neaprobate. Toate acestea nu îi sperie pe unii dintre micii crescători de suine care nu merg cu carnea la control. Astfel, câțiva dintre factorii favorizanți pentru îmbolnăvirea de trichineloză a omului sunt consumul cărnii de porc domestic sau mistreț fără ca aceasta să fi obținut atestatul că a fost examinată de către medicul veterinar pentru depistarea paraziților, cu rezultat negativ; prepararea “însânge” sauconsumul de subproduse crude, insuficient prelucrate termic (pastramă, cârnațafumat, șuncă); achiziționarea cărnii din alte locuri decât centrele comerciale autorizate; tăierea clandestină a animalelor. De reținut este faptul că procedeele de sărare, afumare sau uscare a cărnii nu distrug larvele. La om, majoritatea efectelor sunt asimptomatice, însă există și forme clinice de boală cu o evoluție severă, care pot cauza moartea survenită în urma complicațiilor pe care le produc.

Ciclul evolutiv şi mecanismul de acţiune al nematozilor din familiaTrichinellidae

Pentru o mai bună înțelegere a acestei afecțiuni, voi explica modul de acțiune al parazitului. Trichinella spiralis este un nematod localizat intracelular, atât în stadiul larvar, cât și in stadiul de adult. Acesta ajunge în tractul digestiv uman sub formă de larvă închistată în mușchii unor animale (de obicei, porci domestici sau sălbatici). Sub acțiunea enzimelor digestive ale stomacului, larvele sunt eliberate din chistul muscular, ajung în intestinul subțire, pătrund în citoplasma enterocitelor și în decurs de numai 3-4 zile se dezvoltă până ajung la stadiul de parazit adult. După o săptămână de la acuplare, femela depune larve mobile timp de 4-6 săptâmâni care penetrează mucoasa intestinală şi pătrund în sistemul limfatic şi apoi în cel hematogen, ajungândîn circulația generală, fiind diseminate pe această cale în tot organismul, părăsesc circulația sanguină și intră în miocitele mature, unde se închistează, producând boala numită trichineloză. Aceasta e o helmintozoonoză cu evoluţie gravă, dramatică la om.

Semnele clinice specifice trichinelozei umane

Manifestarea clinică a trichinelozei depinde de cantitatea de carne ingerată, masivitatea infestării acesteia și rezistența organismului uman. Musculatura de elecţie este reprezentată de muşchii bine vascularizaţi, cu activitate intensă, respectiv: limbă, pilierii diafragmatici, maseteri, intercostali, situaţi în vecinătatea ţesuturilor tendinoase. Aşasar, dacă în urma consumului de carne provenită de la un porc neexaminat în vederea trichinelozei, aveți tulburări digestive (dureri abdominale, diaree, grețuri, vărsături), febră, edeme palpebrale și faciale, însoțite de conjunctivită, urmate de manifestări nervoase, dureri musculare și adinamie după o zi de la consumarea cărnii de porc, nu ezitați să mergeți la un control medical urgent pentru instituirea tratamentului specific acestei afecțiuni.

Contaminarea nu este posibilă de la om la om, ea se realizează doar prin consumul de carne, produse şi subproduse de abator ce conţin chisturi sau larve infestante; canibalism; necrofagie.

Pentru siguranţa dumneavoastră, dar şi a persoanelor dragi, vă rugăm să nu consumaţi carne de porc netestată anterior, în cazul în care sacrificarea s-a făcut în sistem gospodăresc şi nu s-a infirmat existenţa paraziţilor din genul Trichinella spiralis.

Pentru a afla la care dintre centrele medicale veterinare se pot duce probele pentru examinarea cărnii, accesaţi pagina următoare: https://www.zi-de-zi.ro/2017/11/13/cabinetele-veterinare-unde-puteti-duce-la-examinat-carnea-de-porc/ .