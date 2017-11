O nouă victorie fără folos

Share



În etapa a XII-a a Ligii I de futsal, City’us Târgu-Mureș a obținut a doua victorie din acest sezon, 5-3 pe teren propriu cu Muncitorul Reșița. Partida se disputa între două echipe aflate în subsolul clasamentului, fiind a treia a returului. În meciul din tur reșițenii au învins cu 7-4, cu goluri înscrise spre finalul partidei și forțau în acest joc obținerea celei de-a treia victorii în fața unei echipe aflate în derivă. Tinerii mureșeni au încheiat însă prima repriză cu avantaj minim, dar oaspeții au reușit să întoarcă reultatul în partea a doua. Conduceau cu 3-2 când mai erau cinci minute de joc, dar au comis o eroare majoră la o lovitură liberă de la 10 metri. Portarul acestora a preferat să protesteze la arbitri și mureșenii au egalat în poarta goală. Tertipurile folosite de către oaspeți în final, cu simulări de faulturi le-a adus totuși două lovituri de pedeapsă, mureșenii intrând în penalizare pentru cinci faulturi. Muncitorul a ratat însă ambele lovituri, una respinsă de portarul Mihai Tătar, a doua trimisă pe lângă poartă. Mureșenii au fost mai inspirați pe finalul jocului și au mai punctat de două ori, obținând a doua victorie a sezonului.

Deși învingătoare echipa ajunge la -2

Cu toate acestea, foasta campioană se menține pe ultima poziție din cauza unei noi penalizări de 4 puncte cauzată de neplata unor datorii, problemă care avea data limită 22 noiembrie. Cu cele două victorii în 12 meciuri, City’us rămâne astfel la – (minus) 2 cu punctele, după Muncitorul Reșița, care a obținut tot două victorii, dar are golaveraj inferior, dar și după Spicom Sfântu Gheorghe, care nu a obținut niciun punct, dar are 0 (zero) puncte. Mureșenii vor mai susține în acest an două partide dificile, la FK Odorheiu Secuiesc în etapa viitoare, aflată pe locul secund, la egalitate de puncte cu Autobergamo Deva și vor încheia anul cu partida de pe teren propriu cu Informatica Timișoara, echipă care are trei puncte mai puțin decât primele două clasate, dar și o restanță de disputat.