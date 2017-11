Festivalul VIBE, aproape de un premiu european

Share



Festivalul VIBE din Târgu-Mureș a primit două nominalizări la Premiile Festivalurilor Europene (European Festival Awards): festivalul poate fi votat în categoriile Cel mai bun festival mic și Cel mai bun festival nou.

Mureş, pe harta celor mai importante festivaluri

European Festival Awards premiază cele mai bune festivaluri și organizatorii acestora de pe continent. În cadrul evenimentului, ce se derulează încă din 2009 se aleg 15 câștigători din circa 350 de festivaluri; dintre cele 15 premii, 7 sunt decernate după votul publicului, iar festivitatea de decernare are loc în ianuarie la Groeningen, Olanda. Printre câştigătorii anilor precedenți se enumără: UNTOLD (România), Sziget, Balaton Sound și Volt (Ungaria), Exit Festival (Serbia), Tomorrowland (Belgia) și Glastonbury Festival (Marea-Britanie).

„Prin nominalizările Festivalului VIBE la Premiile Festivalurilor Europene am reușit să replasăm Târgu-Mureş şi judeţul Mureş pe harta celor mai importante festivaluri”, se precizează într-un comunicat remis de Biroul de presă al Consiliului Judeţean Mureş.

Voturi, până în 30 noiembrie

Până pe 30 noiembrie mai putem susţine Festivalul VIBE printr-un vot în categoriile Cel mai bun festival mic și Cel mai bun festival nou pe următorul link: www.vibefestival.ro/vote .

Festivalul VIBE, aflat la prima ediţie anul acesta, pe durata celor patru zile a avut 24.000 de vizitatori, iar mai mult de jumătate dintre participanți au venit din alte orașe. Organizatorii au stabilit deja că anul viitor festivalul va avea loc pe 5-8 iulie. Doar locația festivalului va rămâne aceeași, organizatorii pregătind multe surprize, mai mulți artiști și evenimente, și un spațiu de festival spectaculos, fundamental replanificat.

„Sperăm că Festivalul VIBE care are ca public ţintă în special generaţia tânără se va dezvolta din an în an şi va atrage mulţi turişti la Târgu-Mureș și în judeţul Mureş”, se mai menţionează în comunicat.

(Redacţia)