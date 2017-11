Proiect de un milion de euro în Corunca

Share



În satul Bozeni, aparţinător de comuna Corunca, urmează să fie efectuate lucrări în cadrul proiectului „Alimentare cu apă și canalizare în satul Bozeni, comuna Corunca”.

Informații suplimentare despre proiect am aflat de la László Sándor, viceprimarul comunei Corunca.

„Acest proiect a fost aprobat de fostul Consiliu, înainte de mandatele noastre. Probabil la primăvara anului următor se va face licitația și sperăm că la jumătatea anului 2018 sau puțin după, putem să ne apucăm de muncă. Eu așa cred, că realizarea proiectului durează un an – un an şi jumătate în cel mai rău caz. Proiectul este finanțat din bani proprii şi este în valoare de peste un milion de euro. Am încercat să obținem bani pentru această alimentare și canalizare din proiecte europene, dar satul fiind prea mic din punct de vedere al numărul locuitorilor nu am putut să obținem finanțare. Bozeni are doar 117 locuitori, iar numărul persoanelor pentru obținerea finanțării proiectului era un număr mult mai mare, în jur de 540 de persoane. În prezent, un proiect la fel de mare nu mai avem. Corunca nu este o localitate foarte mare și în prezent 80% din comună este dotată cu apă și cu canalizare și este și asfalt. Încercăm să facem și străzile mai mici, în general putem vorbi de străzi de 200-300 de metri. Este un proiect puțin mai mare asfaltarea străzii Liliacului”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, László Sándor.

Şi pentru că suntem foarte aproape de ziua de 1 decembrie, Ziua Naţională a României, viceprimarul comunei Corunca ne-a oferit informații și despre această zi.

„ În 1 decembrie de la ora 9.00 vom avea o manifestare de o jumătate de oră, maxim o oră. Vor fi prezenți preotul ortodox al comunei, primarul și după speranțele noastre și alți invitați de la Consiliul Județean, de la Instituția Prefectului”, a transmis viceprimarul comunei Corunca.

GÁLL Boglárka