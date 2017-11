Wizz Air, anunţ important despre colaborarea cu Aeroportul „Transilvania”. Lista rutelor care rămân în 2018 la Târgu-Mureş

Share



Conducerea celei mai mari companii low cost din Europa Centrală şi de Est şi liderul pieţei din România, Wizz Air, a anunţat luni, 27 noiembrie, că va implementa câteva schimbări în planul său de capacitate regional, ca urmare a creşterii cererii şi cu scopul de a oferi în continuare cele mai mici tarife posibile.

Rute noi pentru baza de la Sibiu

Astfel, odată ce noua pistă îmbunătățită va fi finalizată la Aeroportul Internaţional „Transilvania” din Târgu Mureș, orarul de zbor va fi în continuare consolidat şi optimizat cu reţeaua din Cluj-Napoca, iar pasagerii din Târgu-Mureş vor putea călători la tarife scăzute WIZZ spre Dortmund, Munchen Memmingen, Londra Luton și Budapesta. Zborurile spre Frankfurt Hahn, Madrid, Paris Beauvais și Roma Ciampino vor fi operate în continuare prin intermediul rețelei extinse din Cluj.

Aeronava, alocată până în prezent bazei din Târgu-Mureș, va fi atribuită începând cu luna iunie 2018 bazei din Sibiu, ceea ce va permite creșterea în continuare a reţelei locale cu cinci rute adiționale și cu un total de 21 de frecvențe săptămânale și va facilita crearea de noi oportunități de călătorie spre și dinspre Transilvania. Angajaților Wizz Air, care deserveau anterior baza din Târgu-Mureş, li s-a oferit deja oportunitatea de a se muta în altă bază Wizz din România sau în alte ţări din cadrul reţelei companiei.

„Noi monitorizăm în permanență cererea de transport pentru a putea veni în întâmpinarea dorinţelor clienților prin tarife reduse la bilete și servicii excelente, precum și prin planificarea capacității, adecvat fiecărei piețe. După o analiză atentă am decis să consolidăm, să optimizăm și să diversificăm în continuare planul rețelei Wizz din Transilvania pentru anul 2018. Așteptăm cu nerăbdare să reluăm operațiunile de pe aeroportul din Târgu-Mureș, odată ce lucrările pistei vor fi finalizate. Wizz Air va continua să opereze patru rute populare de la Târgu-Mureș și va extinde rețeaua Sibiu la 11 rute spre 8 țări. Rămânem un partener angajat în ceea ce priveşte dezvoltarea regiunii și pentru clienții noștri, în timp ce continuăm să le oferim cele mai mici tarife posibile”, a declarat George Michalopoulos, Chief Commercial Officer.

Reţeaua din Târgu-Mureş, în 2018

Destinaţia Frecvenţa De la

Dortmund 2 zboruri/săptămână mai 2018

Londra-Luton 4 zboruri/săptămână iunie 2018

Memmingen 2 zboruri/săptămână iunie 2018

Budapesta 2 zboruri/săptămână septembrie 2018

Despre Wizz Air

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care operează o flotă de 87 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 550 de rute de la 28 de baze, ce asigură conexiunea între 144 de destinaţii din 43 de ţări. La Wizz Air o echipă de peste 3.500 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 23,8 milioane de pasageri în anul fiscal ce s-a încheiat în 31 martie 2017. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost aleasă recent „Value Airline of the Year 2016” de editorii Air Transport World, una dintre cele mai importante reviste de aviație dar şi „Low Cost Airline of the Year” de către Centrul pentru aviaţie (CAPA), furnizor important de informaţii şi analize despre industria aeronautică.

Alex TOTH