„1 Decembrie” la Papiu. Cum se vede patriotismul și Centenarul

Elevii Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” au organizat un moment festiv dedicat sărbătorii Marii Uniri. Evenimentul a avut loc miercuri, 29 noiembrie, de la ora 10.20 – în pauza mare, în curtea liceului. Ziua de 1 Decembrie a fost marcată prin două momente poetice, cântarea imnului și a altor trei cântece patriotice. Festivitatea a fost deschisă și închisă de directoarea liceului, Cristina Someșan, care a transmis „din inima Transilvaniei, La mulți ani, tuturor românilor!”, apoi, li s-a adresat elevilor, reluând urarea: „Avem o țară frumoasă, liberă pe care voi să o conduceți! La mulți ani!”.

Mircea Jiga, președintele Consiliului Elevilor de la Papiu, le-a amintit colegilor săi data de 28 noiembrie 1918, când în Bucovina a fost decisă unirea fostului ducat cu Regatul României.

„Am început, bineînțeles cu Imnul, cântecul care ne reprezintă pe toți români de pretudindeni, apoi am continuat cu cântecul „Clopotul reîntregirii”, a urmat primul moment poetic, al meu, apoi, al doilea cântec și încă un moment poetic susținut de Alexa Ciontoș și Andrada Țigania – un fragment din „Scrisoarea a III-a”. Momentul a fost încheiat tot de un cântec. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Școlar al Elevilor, împreună cu elevii Colegiului care s-au străduit să iasă totul bine împreună, bineînțeles, cu domnii profesori care i-au coordonat și ajutat”, mi-a spus Mircea Jiga, elev în clasa a XI-a G.

Reporter: Cum vezi, cum vedeți voi patriotismul? Eu trebuie să recunosc că nu am „avânturi” din astea… și nu-mi dau seama cum mai sunteți voi.

Mircea Jiga: E adevărat, nu mulți mai au avânturi patriotice în ziua de astăzi. Tocmai de aceea, am ținut morțis să organizăm acest eveniment, pentru a putea măcar fărâma aceea de iubire de țară să o infiltrăm în fiecare elev și în fiecare profesor în această zi specială. Am ținut să sărbătorim această zi, să ne amintim de vremurile care au fost și de oamenii care au luptat să ajungă țara aceasta unde a ajuns și să nu uităm niciodată că suntem români.

Rep.: Imediat, practic din 1 Decembrie, intrăm în anul Centenarului. Cum crezi că ar trebui sărbătorit și în țară și în Târgu Mureș, unde suntem două comunități aproximativ egale, foarte mari, de români și maghiari?

M.J.: Intrăm într-un an foarte-foarte important pentru istoria noastră. Nu cred că ar trebui să fie un conflict între cele două comunități vizavi de anul Centenarului. Consider că, până acum, în Târgu Mureș, mai ales în ultimii ani, s-a trăit bine, s-a trăit în pace și ar trebui fiecare să ne vedem de ale noastre. Noi, românii, să nu ne legăm de altcineva și să ne vedem într-adevăr de Centenar, de Marea Unire. Să încercăm ca pe parcursul anului viitor să nu facem o festivitate atipică. Mai ales că am înțeles că s-au acordat și diferite fonduri ar trebui să avem un impact deosebit și mult mai mare în comunitatea românilor de pretudindeni, nu doar din România, să încercăm să dărâmăm puțin granițele astea, care, după mine, sunt doar impuse de cineva și să încercăm să ne gândim să toți frații noștri și să ne unim împreună, să ne conectăm.

Rep.: Pe de altă parte, un fel de „frați” ai noștri sunt și cei din comunitățile etnice din țară, până la urmă sărbătorim un stat care ne cuprinde pe toți.

M.J.: Absolut, nici nu am negat chestia asta, chiar o parte dintre colegii noștri implicați în evenimentul de astăzi sunt de alte etnii – acest lucru nu ar trebui să te împiedice să trăiești aceste momente și să te bucuri de înfăptuirea acestei țări, indiferent de naționalitate, trăiești aici. Fiecare ar trebui să se bucure de lucrurile bune care se întâmplă aici și în cazul lucrurilor rele ar trebui că alături de români să încerce să le repare, să le remedieze.