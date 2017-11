Cel mai experimentat secretar de primărie din judeţul Mureş, la momentul pensionării, după 40 de ani de activitate. Iulian Badea: “Înălțimea scaunului pe care stai trebuie să se situeze cel puțin la înălțimea cărților citite”

Share



Retras, în urma pensionării, din funcţia de secretar al Primăriei comunei Nadeş, pe care a deţinut-o timp de patru decenii, Iulian Badea continuă, totuşi, să îşi desfăşoare activitatea în administraţia publică locale, domeniu despre care pregăteşte o carte care se anunţă de mare interes, care se va numi „Arta administraţiei”. Personalitate marcantă a administraţiei publice locale a judeţului Mureş, domnia sa, care deţine şi funcţia de preşedinte al Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din judeţul Mureş a avut amabilitatea să de acorde un mini-interviu în care nu ezită să vorbească despre schimbările care se impun în statutul secretarului de unitate administrativ-teritorială din România.

Reporter: Care este data exactă la care aţi ieşit în pensie şi ce funcţie ocupati în prezent în cadrul Primăriei comunei Nadeş?

Iulian Badea: Evenimentul s-a produs în ziua de 19 octombrie 2017, după 45 de ani serviciu, din care 40 de ani în funcţia de secretar de unitate administrativ-teritorială, la Nadeş şi o perioadă scurtă de timp în Sighișoara. De foarte puțin timp sunt consilier juridic la Primăria comunei Nadeș, funcție pe care o ocup în urma unui examen pe care l-am susținut şi pe care l-am promovat.

Rep.: Având o experienţă atât de vastă, dacă aţi avea pârghiile necesare, ce aţi schimba în statutul secretarului de Primărie?

I.B.: Întrucât secretarul nu poate fi privit ca o entitate de sine stătătoare în arhitectura structurală a administrației publice locale chiar dacă de multe ori acest funcționar public desfășoară solitar mai multe servicii publice pe care administrația publică locală le pune la dispoziția cetățeanului, cred că primul demers pe care l-aș face ar fi acela al recuperării imaginiii de altădată a secretarului, în contextul unei reforme sistemice în administrație în general. Cred că întreaga filozofie a administrației publice locale contemporane este lipsită de substanță și neștiință. Din păcate, administrația publică este penetrată până în esența ei de factorul politic, omniprezența acestuia producând incoerență și lipsă de profesionalism în conținutul actului administrativ. Dacă unii confundă administrația cu coada măturii este tocmai atitudinea pe care diriguitorii din vârful ierarhiei administrative privesc activitatea de baza a statului, administrația publică, ca o activitate lipsită de importanță și pe care o poate executa oricine. Că este așa, pot dezvolta subiectul pe o multitudine de aspecte, atât cu conţinut legislativ, cât mai ales funcţional. În domeniul legislativ, se pare că Guvernul a finalizat și a trimis în Parlament cele două acte normative de bază pentru adminstrația publică, este vorba de Codul administrativ şi Codul de procedură administrativă și de aceea cred că trebuie totuși salutat efortul guvernanților de a promova şi apoi să finalizeze cele două Coduri. Trebuie să subliniez că și Asociația Secretarilor Unităților Administrativ-Teritorale din județul Mures și-a adus contribuția la aceste Coduri, deoarece în urma întîlnirii pe care am avut-o cu majoritatea parlamentarilor mureșeni din primavara acestui an le-am înmânat un set de propuneri pe care i-am rugat să-l susțină în Parlament. Una din cele mai importante a fost aceea prin care am argumentat istoric şi științific propunerea de a se menține funcția publică de secretar de unitate administrativ-teritorială, deoarece proiectul de Cod administrativ aflat la acea vreme în dezbatere publică prevedea desființarea acesteia. După adoptarea celor două Coduri, cred eu, cu modificări substanțiale față de proiect, dacă este comprehensiune din partea parlamentarilor față de această problematică este imperios necesar promovarea şi apoi supunerea în dezbaterea celor două Camere a Statutului secretarului. Vă spun că această preocupare, adică cea de adoptare a acestui statut în considerarea unei funcții cardinale din peisajul administratiei publice locale există de peste 30 de ani. Cred că are cam aceeași vechime cu intenția de promovare a celor două Coduri. O altă schimbare pe care aș face-o urgent ar fi trecerea funcției de secretar de unitate administrativ-teritorială în subordinea prefectului, ca făcând parte din aparatul Instituției Prefectului. Acest lucru se poate realiza rapid și vă asigur că activitatea secretarului va înregistra o eficiență și o eficacitate sporită. Actul administrativ în această situație se va bucura, într-adevăr, de prezumția de legalitate. Legalitatea și teoria obiectivului politic vor fi două noțiuni distincte în dreptul administrativ şi filozofia politică și nu vor mai putea fi confundate de factorul politic. Şi pentru că reconsiderarea funcției de secretar, așa cum subliniam la început, nu se poate face fără o reformă instituțională conexă funcției publice în general, subliniez că urgenț ar trebui reformată din temelii Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau chiar să fie desființată. La ora actuală, această instituție centrală gestionează, contrar actului de înființare și a Statutului funcționarului public, situații de-a dreptul aberante relativ la funcția și funcționarul public și a devenit astfel desuetă. S-ar putea lua drept exemple pentru o instituție care să gestioneze întregul corp al funcționarilor publici din țări vest-europene precum Franța, Germania, Belgia, etc. Şi pe acestă temă aș avea foarte multe de spus, dar mă opresc aici. Colegii mei și cei interesați vor putea să cunoască multe lucruri aplicate, zic eu, din domeniul administrației publice, din cuprinsul cărții pe care o am în lucru şi care se va intitula “Arta administrației.”

Rep.: Ce sfat sau sfaturi aveţi pentru tinerii care se îndreaptă către o carieră în domeniul administraţiei publice locale?

I.B.: Este o întrebare la care îmi face o deosebită plăcere să răspund. De ce? Simplu. De foarte multe ori, mi-am dorit, și în calitate de fost dascăl, să am un amfiteatru plin cu tineri, studenți sau nu, care ar dori să îmbrățișeze o carieră în domeniul administrației publice. Am avut o întâlnire de acest gen, la Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, unde prin intermediul distinsei doamne conf. univ. dr. Lucia Cătană am avut o prezentare zic eu reușită, în fața unei grupe de studenți, a istoricului funcției de secretar de unitate administrativ-teritorială. Nu refuz oferte de acest gen, din partea oricui ar veni, deoarece, așa cum am sublinitat de mai multe ori, trecând într-un alt stadiu al carierei profesionale, respectiv ieșirea la pensie, doresc să mă transform într-un funcționar – sponsor, adică să transmit mai departe ceea ce am acumulat în domeniul administraţiei publice de-alungul a 40 de ani de carieră. Da, le-aș aduce argumente multiple care să conducă la aserțiunea potrivit căreia administrația nu este o joacă, administrația este știință şi artă în același timp. Până unde este știință și de unde începe arta în adminstrație este o întrebare al cărui răspuns îl va găsi fiecare, atunci când, la fel ca mine, vor începe să coboare încet din mansarda administrației publice după 40 de ani de carieră. Şi le voi mai spune două lucruri: să nu uite că numai scara e absolută, iar funcția e relativă şi înălțimea scaunului pe care stai trebuie să se situeze cel puțin la înălțimea cărților citite.

A consemnat Alex TOTH