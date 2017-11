Noii hibrizi de porumb, campionii de la DuPont Pioneer

Share



Mai mult de o sută de producători agricoli, distribuitori, colaboratori şi oficiali ai instituţiilor agricole judeţene au participat ieri, la Hotel Business din Târgu-Mureş, la simpozionul organizat de către DuPont Pioneer şi Dow Agro pentru a-şi prezenta ofertele pentru anul 2018. Specialiştii DuPont Pioneer au adus în atenţia publicului campionii vechi, dar şi pe cei mai noi ai generaţiei Pioneer, şi anume hibrizii de porumb din gama AQUAmax (cel mai cunoscut brand de porumb din România), noile tehnici de combatere a lupoaiei(Orobanche cumana), planta erbacee parazită care le dă de furcă fermierilor la nivelul culturilor de floarea-soarelui în special, hibrizii extratimpurii P8567, noii campioni P9415 şi P9486 care tolerează temperaturi de 37 grade Celsius, hibridul P9903 cu 8 rânduri, dar şi detalii legate de erbicidele DuPont Acanto Plus, Credo, DuPont Principal Plus şi DuPont Arigo.

Cristi Deliu, directorul zonal al DuPont Pioneer, a explicat de ce s-a organizat acum simpozionul şi nu la începutul anului viitor, cum se întâmplă de obicei: “Un motiv întemeiat pentru care am devansat această întâlnire este faptul că avem o campanie promoţională care se termină la sfârşitul anului, aşa că încă puteţi achiziţiona seminţe de porumb şi floarea soarelui la un preţ mult mai echitabil decât va fi în 2018. Un alt motiv este că hibrizii buni sunt întotdeauna căutaţi şi în consecinţă, se termină primii”.

“Pioneer este ca şi Coca-Cola. Niciodată nu moare. 10 miliarde de dolari investim anual în cercetare”

În continuare, am asistat la prezentarea noutăţilor şi tendinţelor din practicile agricole şi a hibrizilor recomandaţi pentru zona noastră de cultură, făcută de către Mihai Valentin, director tehnic al DuPont Pioneer: “Compania din care facem parte se bazează pe trei piloni: satisfacerea nevoilor agricultorilor, prin care ne dorim să oferim cele mai bune soluţii, să vă oferim produsul potrivit pentru hectarul potrivit. Nu există produse proaste, există doar produse prost zonate, iar condiţiile de cultivare diferă până şi la ferme aflate la distanţe de 10 kilometri una de cealaltă, aşa că noi vă dăm cele mai bune produse pentru hectarul dumneavoastră. Al doilea pilon se raportează la inovaţie, care este şi motorul principal al oricărei companii, de acolo ar trebui să plece orice sfat din economie, fără cercetare nu se poate obţine rezultatul dorit şi cea mai mare problemă este cea a banilor. Pioneer investeşte anual 10 miliarde de dolari numai în cercetare, adică undeva la 3 milioane de dolari într-o zi. Cred că doar în domeniul armamentelor se mai fac asemenea investiţii, ne înarmăm ca nebunii, în loc să vedem cum facem cu mâncaarea. Cel de-al treilea pilon se referă la beneficiile mai mari pentru fiecare dintre noi, dacă voi câştigaţi, la fel facem şi noi, pe româneşte, dacă dumneavoastră sunteţi gras, sunt şi eu. Tehnicile şi tendinţele din agricultură sunt multe, acum avem fel de fel de drone care ne scanează câmpurile, acesta va fi viitorul, dar să nu vă imaginaţi că vom sta în faţa unui calculator şi vom butona ca să ne dăm seama ce e cu porumbul nostru, agricultura se face în câmp şi fără să cobori la nivelul plantelor şi să le simţi efectiv pe obraz, nu se poate, dar calculatorul este o unealtă care ne poate fi de folos, bineînţeles. Porumbul din România are o mare problemă, are această sămânţă necertificată, şi deşi suntem cel de-al doilea mare cultivator din Uniunea Europeană ca şi suprafaţă de porumb (2.300.000 hectare), după francezi (3.000.000 hectare), ne clasăm pe ultimele locuri ca şi medie a producţiilor. Anul acesta am avut o producţie medie de 4 tone pe hectar. Bulgarii fac 5,2 tone pe hectar, nu au o boabă de sămânţă necertificată. Ar trebui să ne gândim puţin la acest factor care ne scade productivitatea vizibil. În altă ordine de idei, capacitatea de producţie a porumbului este fantastică, cu hibridul 0937 a făcut un fermier din Brăila 18,3 tone pe hectar, iar în 2015 s-a obţinut o producţie record de 33,4 tone pe hectar cu hibridul P1197, dată înregistrată oficial în SUA, la un FAO 700 şi o densitate de 98.000 de plante recoltabile pe hectar, aşa cum m-a îngrăşat mama pe mine, aşa au îngrăşat acolo porumbul, plus 4 fungicide. În România, seceta şi mistreţii ne limitează capacitatea de producţie, aşadar vă prezint nişte grupe de hibrizi rezistenţi la secetă: AQUAmax este cel mai cunoscut brand de porumb la ora actuală, cu cei doi hibrizi tardivi P0216 şi P0412, care diferă de cei convenţionali prin faptul că îşi închid stomatele mai devreme, au un randament mai bun de folosire a apei, rădăcini mai profunde, au capacitatea de a acumula apă atunci când aceasta este în exces şi o folosesc atunci când aceasta este deficitară. Legat de hibrizii extratimpurii, reprezentantul cel mai de seamă este P8567, care e un hibrid de porumb de “plastic”, se adaptează în foarte multe areale de cultură, se cultivă şi pe soluri acide şi lutoase, se adaptează bine la semănatul timpuriu, aceasta fiind o soluţie pentru a combate seceta şi arşiţa. Hibrizii P9415 şi P9486 sunt unii dintre puţinii care tolorează temperaturi de 37 grade celsius, se pretează acolo unde condiţiile de cultură sunt bune, este recomandat şi pentru industria berii şi au fost cei mai productivi anul acesta. Cel mai bine vândut hibrid din România este P9903, cu un FAO de 360, alături de P9537, ambii fiind campionii noştri de productivitate pe această grupă de maturitate”.

Mihai Valentin a recomandat fermierilor să lucreze cu aceşti hibrizi de top pentru a putea avea rata de producţie mult visată şi de o calitate superioară.

Produse pentru protecţia plantelor

Jacob Arpad, reprezentant al companiei DuPont pe judeţele Mureş, Harghita, Covasna şi Braşov, ne-a povestit telegrafic despre patru produse pentru protecţia plantelor, importante pentru această zonă: “Evolus este un fungicid sistemic, preventiv, curativ şi eradicant, care are în compoziţie trei substanţe active: prochinazid, procloraz şi tebuconazol. Avantajul lui este că face un halou prin care substanţa activă ajunge şi în părţile plantei unde nu a fost direct aplicat. Se poate administra după ieşirea din iarnă la lungirea paiului sau pentru fuzarioza la spic când trebuie aplicat imediat după înflorit. Produsul este foarte eficient la tot ceea ce înseamnă complexul de boli foliare, de la rugină până la făinare şi helmintosporioze. Secretul este să nu folosiţi aceeaşi substanţă activă de mai multe ori pentru evitarea apariţiei rezistenţelor la boli. Un alt produs este DuPont Acanto Plus, nava amirală a companiei noastre, un fel de penicilină a plantelor, o suspensie concentrată pe baza a două substanţe active care lucrează diferit(picoxistrobin şi ciproconazol), este un fungicid sistemic, preventiv, curativ şi eradicant, cu spectru larg de combatere a bolilor foliare la grâu, orz, floarea soarelui şi rapiţă. CREDO este un alt fungicid complex, cu spectru larg de combatere la grâu şi orz, conceput special pentru zona Transilvaniei, are o eficacitate foarte ridicată, dar din păcate nu-l vom avea pe piaţă anul viitor. În ceea ce priveşte porumbul, cele mai bune două erbicide sunt Principal Plus şi Arigo, ambele pentru combaterea timpurie şi eficientă a paraziţilor, se pot aplica la 5 frunze”.

“Din 4 decembrie începem acordarea plăţilor finale spre fermieri”

La finele simpozionului a făcut o declaraţie succintă Ovidiu Săvâşcă, directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mureş. “Astăzi am încheiat plata în avans pentru fermierii care au depus cerere unică la APIA Mureş, suntem la un procent de 90% cu plăţile şi din data de 4 decembrie vrem să începem acordarea plăţilor finale. Vineri am fost la o şedinţă a directorilor APIA la Bucureşti, în care conducerea APIA central ne-a confirmat şi asigurat de faptul că de luni vom putea începe plăţile regulare, integrale, acestea însemnând: sprijinul cuplat la bovine pentru cei care aveţi şi sector zootehnic şi schema de plată SAPS, plata redistributivă, plata pentru înverzire care nu a fost alocată deloc la plata în avans, plata pentru tineri fermieri şi mai puţin sprijinul cu plată în sectorul vegetal pentru că acolo sunt anumite documente şi condiţionalităţi pentru care e necesară o dovadă din partea dumneavoastră până în martie 2018. Aşadar, după 4 decembrie începem plata finală pentru cererile campaniei 2017. Vreau să vă asigur, făcând abstracţie de anumite evenimente care au loc pe plan intern între Agenţia de plăţi şi Ministerul Agriculturii, că tot ceea ce înseamnă plată către fermieri, gestionare de dosare şi autorizare la plată, nu va împiedica în nici un fel această activitate. Aşa cum am procedat de 11 ani încoace, indiferent de problemele interne pe care le-am avut şi pe care le avem, plata dumneavoastră nu va avea de suferit în nici un fel!”, a conchis Ovidiu Săvâşcă, liniştindu-i pe participanţii simpozionului.

Denisa MORAR