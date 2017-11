Anunţ important despre patinoarul din Sighişoara

Share



Primăria municipiului Sighișoara sărbătorește Ziua Naţională a României prin două evenimente social-culturale, dintre care unul s-a desfășurat în data de 28 noiembrie, iar celălalt va avea loc vineri, 1 decembrie, începând de ora 11.00.

Ziua Națională a României

La aniversarea a 99 de ani de la Marea Unire înfăptuită la Alba Iulia, Primăria municipiului Sighișoara invită sighișorenii să participe la programe care conțin mai multe eveniment inclusiv de un concurs școlar, paradă militară, expoziție de pictură dar și spectacol de teatru.

„Programul începe dimineața, la 11.00, ne întâlnim la Monumentul Latinității unde vom avea o ceremonie de depunere de coroane, vom avea în jurul orei 13.00 vernisajul expoziției de pictură “Salonul de Iarnă” la care vor participa profesori de istorie, angajații muzeului, iar seara de la ora 17.00 avem un spectacol cultural-artistic, unde vor participa invitați de la Ansamblul „Lumină Lină”, a declarat Ovodiu Mălăncrăvean, primarul municipiului Sighișoara.

Patinoar pentru toţi locuitorii

Primarul municipiului Sighişoara a mai povestit despre pregătirile de iarnă și despre amenajarea unui patinoar artificial, care constituie un eveniment deosebit de important pentru locuitorilor. Amplasarea patinoarului a fost aprobată în şedinţa Consiliului Local Sighişoara de marţi, 28 noiembrie.

Patinoarul artificial, „aprobat în sezonul de iarnă 2017-2018 pe o perioadă de două luni de la data punerii în funcțiune”, putem citi în referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 185/23 noiembrie 2017 privind amplasarea și amenajarea unui patinoar artificial mobil în municipiul Sighișoara, pentru sezonul de iarnă 2017-2018.

„Ieri am avut o ședință de Consiliu unde am aprobat proiectul și urmează să facem achiziția. Patinoarul va fi pentru toți iubitori de patinaj, indiferent de vârstă, iar intrarea va fi gratuită.”

Edilul şef al municipiului Sighişoara a nominalizat şi câteva proiecte importante derulate în anul 2017.

„Cu anul 2017 nu ar trebui să fiu mulțumit adică totdeauna există dorința să facem mai mult, îmi doresc și eu același lucru. Pe de altă parte pot să vă zic că acest an a fost un an de pregătirea proiectelor. Legat de proiecte încă nu am făcut balansul, nu aș putea să zic care era cea mai mare realizare a anului. Poate Festivalul Medieval era o realizare frumoasă. Pentru anul 2018 avem mai multe proiecte mari. Printre altele ne propunem o canalizare cu un proiect de PNDR, să începem demersurile pentru construcția unei piscine”, a menționat Ovidiu Mălăncrăvean.

GÁLL Boglárka