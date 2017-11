FOTO: Mara Togănel, aleasă la conducerea femeilor liberale din judeţ. “Încredere şi dăruire, decență şi respect”, spiritul OFL Mureş

Share



Consilierul judeţean Mara Togănel a fost aleasă luni, 27 noiembrie, în funcţia de preşedinte al Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL) Mureş. Conferinţa judeţeană organizată pentru alegerea noii structuri de conducere a avut loc în Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu-Mureş, unde au spus „prezent” aproape 200 de femei liberale cu drept de vot.

“Femeia trebuie să rămână femeie”

Echipa de conducere a OFL Mureş care va fi coordonată de Mara Togănel va fi alcătuită din: Theodora Benedek şi Simona-Elena Şanta, ambele prim-vicepreşedinte, Floarea Baciu, Mariana Degan, Ancuţa Dogar, Alina Nicoleta Dumitru, Szabo Melinda Harai, Bianca Ligia Nits, Eva Pădurean, Aurelia Pop, Otilia Pop şi Alina Vlasa – vicepreşedinte, Liliana Barabas Cîmpean – preşedintele Comisiei Judeţene de Regulament şi Statut, Cosmina Hideg – preşedintele Curţii Judeţene de Arbitraj şi Maria Ciorba – trezorier.

“Împreună suntem parte a unei echipe frumoase, echipa liberală. Ne leagă amintiri de multe feluri, dar așa este viața, cu bune și rele. Le parcurgem cu drag la fiecare întâlnire și zâmbim nostalgic. Eu vă invit să stăm de vorbă. Să stăm de vorbă cu noi și despre noi, despre rolul nostru în societate şi cum dorim să arate aceasta peste 20 ani. Suntem obișnuite şi ne dăm seama că trebuie să ne implicăm mai mult. Întrebarea este: ce suntem dispuse să facem pentru asta? Cred că nu putem privi indiferente cum mii de copii sunt victime ale abuzurilor sau cum mii de femei sunt victime ale violenței domestice, zi de zi. Nu pot să nu ridic această problemă, chiar dacă pare frapantă într-un asemenea context. Violența de orice fel mă dezgustă și vreau să facem ceva împotriva ei! Cred că în sarcina noastră cade să definim care este rolul femeii în societate și ce trebuie schimbat. De asta depinde, cât de puțin sau cât de mult ne vor respecta alții. Femeia nu este egalul bărbatului și nici mai puțin sau mai mult decât bărbatul, femeia trebuie să rămână femeie și să-și stabilească singură statutul în societate”, s-a adresat Mara Togănel colegelor sale din OFL Mureş.

“Spiritul OFL Mureş, pozitiv şi puternic”

Totodată, preşedintele OFL Mureş a subliniat rolul şi importanţa femeilor în societate şi a mulţumit “pentru încredere şi dăruire, pentru decență şi respect” colegelor din organizaţie.

“De câte ori, oare, am preferat să întoarcem capul prefăcându-ne că nu s-a întâmplat nimic? Da! Oare de câte ori? Avem curajul să numărăm sau să recunoaștem? Nimeni nu trebuie să dea răspuns, trebuie doar, ca pe viitor, să luăm decizia să nu mai întoarcem capul și să avem curajul să abordăm problema frontal, iar pentru problemele noastre, trebuie să luptăm! Femeia și copilul sunt, de fapt, singura formă de evoluție a omenirii! Întreaga putere și forță a dezvoltării societății este în mâinile noastre. Aceasta este femeia care trebuie să-și găsească rolul, în casa noastră şi în societatea noastră. Îmi exprim speranța și credința că suntem atât de puternice și capabile să găsim soluții pentru a ne emancipa și conduce destinele fără complexe, cu demnitate și dragoste de mamă. Acestea sunt gândurile mele și, cred că, împreună, putem fi motorul pentru redefinirea rolului femeii în societatea românească.

Aceasta sunt eu! Acestea suntem noi! Voi încheia prin a vă mulţumi! Da! Vă mulţumesc pentru încredere şi dăruire, pentru decență şi respect! Îmi doresc ca acesta să fie spiritul OFL Mureş, pozitiv şi puternic”, a menţionat Mara Togănel.

Cristian Chirteş, apel la dialog

Femeile liberale au fost salutate şi felicitate pentru activitatea lor de către senatorul Cristian Chirteș, preşedintele PNL Mureş, care a făcut un apel la dialog şi colaborare.

„Cred că este un moment important în filiala PNL Mureș, este un moment important pentru tot ceea ce înseamnă organizarea pe verticală și pe orizontală a noastră, a liberalilor din județul Mureș. Cred că în 16 decembrie, când va fi congresul național, vom reprezenta cu cinste la București filiala, dar pe noi, și nu vă ascund acest lucru, ne interesează mai mult să ne reprezentăm aici, în județul Mureș. Aceste alegeri interne din PNL, după fuziunea dintre cele două mari formațiuni politice de pe dreapta politică a țării, a adus și bune și rele. A creat și tensiuni, dar cred că prin dialog, și așa este normal într-o societate, să avem un dialog, și prin discuții aici, în interior, cred că putem să ne rezolvăm lucrurile”, a afirmat senatorul Cristian Chirteş.

Susţinere de la Bucureşti

Şedinţa a fost condusă de Mihaela Şoneriu, prim-vicepreşedinte OFL, care le-a asigurat pe femeile liberale din Mureş de susţinerea conducerii naţionale a organizaţiei.

„Am venit cu drag, am venit din respect pentru doamnele din Mureș. Mărturisesc că de fiecare dată când merg într-o organizație și văd atâtea doamne sunt mândră că fac parte din Organizația Femeilor Liberale. Sunt sigură că votul vostru de astăzi va legitima noua conducere a filialei și că vom face împreună o echipă așa cum merită Mureșul și Organizația Femeilor Liberale. Vreau să vă urez succes, să vă spun să aveți încredere, să îndrăzniți să candidați, să vă bateți pentru locul vostru și să aveți încredere în voi”, a precizat Mihaela Şoneriu, care a a mai spus că are încredere în Mara Togănel şi echipa sa.

Dana Roatiş şi Felicia Pop, mesaje emoţionante

Noua echipă de conducere a OFL Mureş a fost felicitată de Dana Roatiş şi Felicia Pop, nume reprezentative pentru femeile liberale din judeţul Mureş şi chiar din România, care de-a lungul anilor s-au remarcat prin onestitate şi printr-o activitate intensă depusă în slujba OFL.

„Succes echipei care în seara aceasta se formează, succes Marei, succes nouă, aveți tot sprijinul nostru, sunt mândră că Mara și Simona duc mai departe ce am început eu și Felicia. Așa cum un corp nu poate trăi fără inimă, nici PNL nu poate trăi fără Organizația de Femei”, a spus Dana Roatiş.

„Sunt foarte încântată să ne revedem, așa cum bine știți, eu am lipsit o lungă perioadă, pentru că activitatea profesională nu mi-a mai permis să fac politică, dar astăzi sunt alături de dumneavoastră și de aceea am ales să susținem echipa nouă”, a menţionat Felicia Pop.

Theodora Benedek, mesaj pentru unitate

Un discurs interesant, de unitate şi revigorare a Organizației Femeilor Liberale Mureș a avut consilierul local din Târgu-Mureș Theodora Benedek, candidată la funcția de prim-vicepreședinte.

„Este o deosebită onoare pentru mine să fiu astăzi în fața dumneavoastră, în fața unei organizații care este atât de renumită pentru tot ceea ce a făcut în prezent. Eu am intrat în PNL în urmă cu un an și jumătate. Spunea domnul președinte Chirteș că există provocări, că au existat în urma fuziunii tensiuni în interiorul partidului. Vă mărturisesc cu sinceritate că fiind intrată după fuziune nu înțeleg foarte mult din aceste frământări și mă bucur că este așa și nici nu doresc să înțeleg mai mult, pentru că eu consider că sunt de domeniul trecutului. Doresc să folosesc acest prilej pentru a felicita pe cei care au înțeles acest lucru, pe cei care au înțeles că pentru a putea merge înainte trebuie să lași în spate ceea ce a fost neplăcut din trecut și trebuie să îți dedici eforturile pentru a reconstrui”, a subliniat Theodora Benedek.

„Femeia liberală trebuie să fie un model”

Aleasă în urmă cu câteva zile în funcţia de preşedinte al OFL Târgu-Mureş, Simona Elena Şanta a fost aleasă şi în funcţia de prim-vicepreşedinte al OFL Mureş, care a anunţat că militează pentru unitatea femeilor liberale din comune oraşe, municipii, judeţ şi din ţară.

„Doar unite, înţelepte, mature, cu atitudine pozitivă, determinate, bine pregătite profesional şi politic, putem dezvolta Organizaţia Femeilor Liberale din judeţul Mureş. Îmi doresc să fim un model pentru celelalte organizaţii ale femeilor liberale din ţară. Femeia liberală trebuie să fie un model pentru femeia din societatea românească, model care să dea un exemplu de seriozitate, de corectitudine, de cinste! Femeia liberală este activ implicată în familie, profesie şi comunitate, este un cetăţean model”, a fost mesajul transmis de Simona Elena Şanta.

Nu în ultimul rând, Dan Iernuțan, președintele TNL Mureș, a transmis un mesaj de susţinere din partea tinerilor liberali, precum şi încrederea că Mara Togănel, „cu experienţa dobândită de-a lungul timpului, va reuşi să dea o direcţie corectă şi constructivă Organizaţiei de Femei Liberale.”

Alex TOTH