Proiecte noi la Casa Corpului Didactic Mureş

Directorul Casei Corpului Didactic Mureş, prof. Cristiana Chira, a anunţat miercuri, 29 noiembrie, cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural Mureş, că pe lângă cele şapte programe acreditate, în anul şcolar 2016-2017 a fost acreditat un nou program de formare, intitulat „Inovaţie şi performanţă în managementul instituţiilor de educaţie.”

Opt programe, acreditate

Totodată, în anul şcolar 2016-2017 au fost organizate programe de formare acreditate şi avizare şi activităţi de instruire pentru 1.856 de cadre didactice.

„Pe parcursului anului trecut şcolar, în activităţile de formare ale cadrelor didactice derulate prin Casa Corpului Didactic au participat 1.856 de cadre didactice, din care 1.013 au participat la programe de formare acreditate de Ministerul Educaţiei, la alte programe de formare avizate şi la cursuri de formare autorizate de Autoritatea Naţională a Calificărilor – ANC. De asemenea, am desfăşurat şi activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale, am dezvoltat o activitate nouă, o dezbatere judeţeană a formatorilor, un schimb de experienţă, am organizat de asemenea conferinţa cu participare internaţională care se desfăşoară deja din 2012, „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, şi foarte multe alte activităţi”, a precizat prof. Cristiana Chira.

Proiecte noi

Directorul Casei Corpului Didactic Mureş a mai subliniat că instituţia pe care o coordonează are admise pentru finanţare două proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital Uman.

„Este vorba despre un proiect în care Casa Corpului Didactic Mureş este beneficiar, iar partener este Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, şi un proiect unde Casa Corpului Didactic este partener cu o firmă din Braşov. În cadrul acestor proiecte, se vor derula evident programe de formare pentru 90 de cadre didactice pentru un proiect şi 90 în alt proiect, din şcoli ţintă, şcoli partenere din mediul rural din special. Municipiul Târgu-Mureş nu are şcoli eligibile în cadrul acestui program, decât şcolile speciale, iar CSI 2 este şcoală asociată într-un proiect. Celelalte şcoli sunt din mediul rural, considerate ca fiind şcoli dezavantajate, cu copii majoritari de etnie romă, cu abandon şcolar crescut, iar scopul acestor proiecte va fi să reducem abandonul şcolar. De asemenea, de la 1 septembrie am început implementarea unui proiecte Erasmus+, parteneriat strategic, un proiect în dezvoltarea competenţelor în gastronomie, enogastronomie şi turism, în care parteneri asociaţi sunt opt licee din judeţul Mureş, cu profil în industria alimentară şi turism”, a afirmat prof. Cristiana Chira.

Alex TOTH