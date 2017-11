Ziua Națională sărbătorită la Deda

Share



Primăria și Consiliul Local Deda organizează joi, 30 noiembrie, un spectacol folcloric dedicat Zilei Naționale a României. Pe scena Căminului Cultural din Deda vor urca, începând cu ora 17:30, soliști și formații de dansuri locale, alături de invitați de seamă, soliști îndrăgiți ai cântecului popular românesc.

„Comuna Deda a acordat atenția cuvenită zilei de 1 Decembrie în fiecare an, deoarece, pentru toți locuitorii României această zi reprezintă sărbătoarea noastră națională, o zi care trebuie marcată de către toți cei care trăim și simțim românește. La Deda, spectacolelele artistice au marcat această zi de 1 Decembrie , în alte dăți am avut prezentă și fanfara militară și oaspeți îndrăgiți ai cântecului popular. Prin participarea profesorilor de istorie, a directorului Liceului „Vasile Netea” din Deda și a primarului comunei Deda la aceste evenimente, punctăm de fiecare dată însemnătatea zilei de 1 Decembrie, importanța actului istoric de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia când Transilvania a revenit la trupul țării mamă. Noi dedenii, am fost și suntem patrioți și nu uităm niciodată să dăm importanța cuvenită acestei zile”, ne-a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Programul artistic va fi susținut de elevii Grupului Școlar „Vasile Netea” din Deda, Ansamblul „Cununa Călimanilor”, Grupul Folcloric „Flori Bistrene”, și tinerii soliști Natalia Maria Andone, Ilinca Fărcaș și Mădălina Mureșan. Invitații speciali ai serii vor fi Ovidiu Furnea, Monica Pârlea, și Mihaela și Ciprian Istrate.

„Spectacolul se va încheia cu o frumoasă colindă, pentru a intra în atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă, când colindele la Deda sunt la ele acasă”, a precizat Lucreația Cadar.

Deda, loc încărcat de tradiții

Spiritul patriotic se manifestă la Deda prin tradițiile existente aici, păstrate cu sfințenie de locuitori, Ziua Națională oferindu-le un bun prilej de a purta cu mândrie portul popular.

„A fi patriot însemnă să-ți iubești țara în care te-ai născut, înseamnă să iubești tradițiile și portul popular, înseamnă să fi atașat tuturor valorilor românești, imnul național, tricolorul, însemne ale statului român, respectate cu sfințenie de cetățenii comunei Deda. Sunt semne sfinte pentru noi, de aceea spun că suntem români adevărați. La Deda tradiția se păstrează cu sfințenie. În muzeul etnografic al comunei sunt prezentate cu cinste tot ceea ce înseamnă cultura tradițională românească, port popular, obiecte vechi care atestă ocupațiile acestei zone a Văii Mureșului Superior. Ele sunt expuse cu măiestrie, dovadă a continuității tradițiilor și obiceiurilor în comuna Deda. Oamenii noștri îmbracă portul popular cu cinste, copiii sunt în număr mare care învață să joace hora noastră românească. La Bistra Mureșului, în special pe Bistra Vale, se păstrează tradițiile de sărbători , jocul popular, organizat de feciorii de acolo. În seara ajunului de Crăciun merg din casă în casă cu colindul, și invită lumea la hora populară care se ține la căminul cultural. Și de mijlocul postului va fi joc popular la Bistra Vale, precum și jocul de Crăciun, de Anul Nou, și de Bobotează. Românii noștri știu să țină la tradiții, fapt ce dovedește dragoste de țară, de Ziua Națională, de tot ce este românesc, curat și sincer”, a subliniat primarul comunei Deda.