Portrait of female pharmacist standing at counter in pharmacy

Gărzi de noapte în farmaciile din Reghin, în decembrie Share

Colegiul Farmaciștilor din Județul Mureș a făcut public, prin intermediul unui comunicat de presă, lista farmaciilor din municioiul Reghin care au gărzi de noapte în luna decembrie 2017. DATA ORA FARMACIA TELEFON ADRESA 2 decembrie (sâmbătă) 20 – 08 VOLSCENS 0265-513283 Str. Rodnei nr.1/29 3 decembrie (duminică) 20 – 08 CENTRAL 0265-511936 Str. Mihai Viteazu nr.11 9 decembrie (sâmbătă) 20 – 08 ECOFARMACIA 0265-511018 B-dul Unirii nr.17 10 decembrie (duminică) 20 – 08 FITONIA 0265-513399 Str. Piața Mare nr.4A 16 decembrie (sâmbătă) 20 – 08 GEUMFARM 0265-511028 Str. Sării nr.21 17 decembrie (duminică) 20 – 08 HORVATH 0265-511772 Str. Nucului nr.31 23 decembrie (sâmbătă) 20 – 08 LOTUS 0265-511298 Str. Școlii nr.11/1 24 decembrie (duminică) 20 – 08 ELENA 0265-512550 Str. Sării nr.41 25 decembrie (luni) 20 – 08 MEDIMFARM 0265-512614 Str. Petru Maior nr.5 26 decembrie (marți) 20 – 08 ROPHARMA 25 0265-511892 Str. Petru Maior nr.56 30 decembrie (sâmbătă) 20 – 08 ROPHARMA 26 0265-511165 Str. Cardinal Al.Todea nr.25/A 31 decembrie (duminică) 20 – 08 CATENA 0743-004205 Str. Iernuțeni nr. 2-8 1 ianuarie (luni) 20 – 08 SENSIBLU 0265-512148 Str. Petru Maior nr.40-41 2 ianuarie (marți) 20 – 08 CATENA 0265-511147 Str. Petru Maior nr. 34 (Redacţia) Share garzi de noapte farmacii reghin Share