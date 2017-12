Poezii, cântece patriotice şi dansuri populare, la Sângeorgiu de Mureş

Share



Asociația culturală „Doruri mureșene” în colaborare cu Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, Consiliul Județean Mureș și Primăria comunei Sângeorgiu de Mureș au organizat un spectacol folcloric dedicat Zilei Naționale a României, în data de 29 noiembrie, la orele 18.00, la Căminul Cultural din Sângeorgiu de Mureş.

Evenimentul a fost susținut de invitați speciali – Ovidiu Furnea, Ina Todoran și Liviu Dascăl, dar și de tineri interpreți care au oferit publicului un program deosebit cu poezii, cântece patriotice și dansuri populare. Spectatorii care au umplut până la refuz sala Căminului Cultural au putut admira cu această ocazie și o frumoasă expoziție de icoane pictate pe sticlă .

La eveniment au mai participat în calitate de invitați prof. dr. Benedek Imre – cardiolog și prof. dr.Theodora Benedek – șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Târgu-Mureş şi consilier local în Consiliul Local Târgu-Mureş, dr. Ovidiu Gîrbovan – directorul medical al Spitalului Clinic Județean, senatorul Cristian Chirteş – președintele PNL Mures, Pavel Dumitru – consilier local în Consiliul Local Târgu-Mureş, Nicu Băgăian – actor, precum și preoții parohi ortodocși Eugen Bărăian şi Gigel Roată.

Prezent la eveniment, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a vorbit despre reușitele localității din ultima perioadă.

“Mă bucur că sala e plină. Orice eveniment pe care îl organizăm e o bucurie nu numai pentru primar, dar și pentru consilierii mei, să vedem că acest cămin este mic și trebuie construit unul nou, mai mare, proiect, care se va desfășura anul viitor. Cu atât mai mult cu cât prin activitățile numeroase, peste 60 la număr, pe care le organizăm sau le sprijinim Sângeorgiul de Mureș a obținut și anul trecut dar și în acest an titlul de Sat Cultural al României, locul 2 pe țară. Pentru că în acest an am câștigat zece, iar în ultimele două săptămâni încă două milioane, adică în total doisprezece milioane din fonduri europene din care vor fi aduşi în aceasta comună peste 15 milioane de euro pentru asfaltare, cămin, sprijinirea evenimentelor culturale, am mai primit în acest an și titulatura de localitate turistică a României, iar acum de câteva zile am fost cooptați ca și membri în ASIA, ceea ce înseamnă Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Hartă din România”, a spus ing. Sofalvi Szabolcs.

Participanții au apreciat din plin atmosfera pozitivă, au cântat alături de interpreții de pe scenă, au aplaudat cu însuflețire evoluția dansatorilor. Seara s-a încheiat într-o notă magică, toți cei prezenți colindând în așteptarea momentelor magice de Crăciun.

Gall BOGLARKA