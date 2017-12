VIDEO, FOTO: La mulți ani, România, pe acorduri de folclor și pop-rock la Reghin

Share



Municipiul Reghin a cinstit cum se cuvine Ziua Națională a României, vineri, 1 decembrie, printr-un spectacol artistic, protagoniști fiind soliști și ansambluri locale, alături de invitați de seamă din sfera folclorului și a muzicii pop-rock. Seara, o dată cu inaugurarea iluminatului festiv, reghinenii s-au adunat la scena din centrul orașului pentru a lua parte la spectacolul oferit de Primăria și Consiliul Local Reghin.

1 decembrie, prilej de mândrie

Startul sărbătorii a fost dat de Fanfara Municipiului Reghin, după care programul artistic și-a intrat în drepturi, deschis de cei doi prezentatori, Marius Portik și Alexandra Cotoi. „Este ziua în care putem ține steagurile mai sus, și la vedere. La mulți ani, România, la mulți ani, Reghin. Este momentul în care culorile tricolorului îți vin în minte, care să-ți amintească că ești român. Întâi albastru, deoarece fără aer și fără puritate nu putem exista. Imediat vine galbenul, primul semn al bogăției, al grâului, al Soarelui. Nu în cele din urmă, vine roșul, laurii bătăliei, sângele vărsat, sclipirea din ochii câștigătorilor. Urmează apoi Imnul, care ne face pe toți, indiferent de nație, indiferent de etnie, indiferent de locul în care suntem născuți, să fim împliniți, să trăim la intensitate maximă ceea ce avem noi în suflet, indiferent că suntem copii, tineri, maturi sau veterani. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi în această zi atât de importantă, 1 Decembrie, Ziua Națională a României, prilej de mândrie pentru a fi român. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani tuturor reghinenilor”, au precizat Marius Portik și Alexandra Cotoi, prezentatorii evenimentului dedicat Zilei Naționale a României.

Artiștii Casei de Cultură „Eugen Nicoară” la loc de cinste

Primii care au urcat pe scenă au fost tineri soliști reghineni ai Casei de Cultură „Eugen Nicoară”, Daiana Suceava, Paul Miclea, Alexia Aștelian, Cristina Fărcaș, Cosmin Cotârlă, Maria Grama, completați de Ansamblul de dansuri „Doina Mureșului”, instructor Valerica Frandăș, cu suite de dansuri populare de de pe Valea Someșului și din Câmpia Transilvaniei. „Vreau să transmit un sincer și călduros la mulți ani tuturor românilor cu ocazia Zilei Naționale a României. E un moment de bucurie, ca orice român de Ziua Națională împărtășesc alături de cei dragi acest moment de sărbătoare. Sunt alături de artiștii colaboratori ai Casei Municipale de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” și de formația de dansuri populare „Doina Mureșului”, care au asigurat prima parte a spectacolului dedicat Zilei Naționale de la Reghin. E important ca ei să apară pe scenă, mai ales cu ocazia unui asemenea eveniment de amploare , să fie văzuți de publicul reghinean. E un sentiment de bucurie , atât pentru ei, dar mai ales pentru cei care îi ascultă” , ne-a declarat prof. Ioan Conțiu, directorul Casei Municipale de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin.

„Așa-i românul”, „Hai să-ntindem hora mare”

Au urmat să încânte inimile publicului soliștii Florina Oprea, Viorel Spânu, Gabriela Merdar, David Pușcaș, Corina Florea-Covaciu, Florin Miler, urmați de Anton Grama, Ana Toncean-Crișan, Alin Pop, Mihaela Botoș-Lateș, Doru Pop, Anca Branea, la loc de cinste fiind piesele „Așa-i românul” și „Hai să-ntindem hora mare”

Binecuvântarea creștină

Deschiderea oficială a sărbătorii a fost făcută de preoții tuturor cultelor din municipiul Reghin în frunte cu părintele Valentin Vârva, protopop al Reghinului. „Suntem bucuroși să fim alături de reghineni în această zi de sărbătoare. De aceea, în seara asta deosebită vom rosti împreună o rugăciune, alături de o colindă, care să ne facă să simțim atmosfera de sărbătoare a Nașterii Mântuitorului”, a spus protopopul Valentin Vârva.

„Bucuria de a fi roman, oriunde în lume”

După intonarea Imnului Național de către Ciprian Istrate, oficialitățile prezente, în frunte cu primarul Maria Precup, au elogiat actul istoric de la Alba Iulia din urmă cu 99 de ani. „România – astăzi este ziua ei. O zi, la care an de an ne invită pe toți să participăm. Și pe cei care o cinstim zi de zi, și pe cei care mai uităm de ea. Ziua de azi e cu totul specială pentru că azi, marcăm și începutul anului centenarului. Cu fiecare aniversare, țara noastră, ca fiecare dintre noi, adună mai multă istorie, mai multă experiență și cunoaștere. Spre deosebire de noi, ea va trăi veșnic! Însă ce e cu adevărat extraordinar, fie că ne dăm seama sau nu, e că fiecare dintre noi putem ajuta la buna ei creștere. 1 Decembrie a fiecărui an, ar trebui să fie despre sentimentul de ÎMPREUNĂ…împreună ca oameni, împreună ca români. Marea Unire e mult mai mult decât unirea pământului, e unirea dorințelor unui popor care vrea să-și ducă țara pe cele mai înalte culmi. România înseamnă tradiție, obiceiuri, cultură, istorie, oameni și în același timp, România, cu ajutorul nostru, trebuie să însemne mai multă toleranță, înțelegere, acceptare și bucuria de a fi roman, oriunde în lume! Un gând plin de căldură se îndreaptă către toți soldații noștri care își slujesc țara la mii de kilometri distanță. Vă mulțumim și vrem să știți că sunteți mereu în rugăciunile noastre. La mulți ani, dragi reghineni! La mulți ani, țară frumoasă! La mulți ani tuturor celor care simțiți și trăiți românește, oriunde v-ați afla!”, a preciat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

Mesajul adresat reghinenilor de Ziua Națională a fost completat de viceprimarul Mark Endre. „Mă bucur să fiu alături de reghineni în calitate de viceprimar al Reghinului cu ocazia Zilei Naționale a României. Reghinul, a cărui istorie a fost definită de multinaționalismul său, a știut din totdeauna să găsească calea de mijloc. Sunt convins că, învățând unii de la alții ne respectăm culturile și valorile. Cu ocazia acestei zile de sărbătoare avem prilejul să ne reamintim că toți facem parte dintr-o mare familie”, a spus Mark Endre, viceprimarul municipiului Reghin. Printre cei prezenți s-a numărat și prefectul județului Mureș, dr. Lucian Goga, care a ținut să fie prezent în mijlocul reghinenilor la cea mai importantă sărbătoare a românilor, Ziua Națională. „Sunt extrem că de Ziua Națională a României, am fericitul prilej să fiu alături de reghineni. Am sărbătorit și la Târgu-Mureș Ziua Națională a României, zic eu, așa cum se cuvine, printr-o ceremonie militară și religioasă. Am venit cu mare drag și la Reghin, alături de principalii mei colaboratori, oficialități importante ale județului Mureș. Vreau să vă asigur că tot ce facem noi este în interesul reghinenilor. Cum putea să înceapă mai sublim și mai frumos sărbătoarea Marii Uniri decât prin intonarea unui colind și a Imnului Național, de către locotenent coleonelul Ciprian Istrate, colaboratorul și prietenul nostru, cum a făcut-o și la Târgu-Mureș, cu multă măiestrie și cu mult, mult suflet. La 99 de ani de la Marea Unire, vreau să spun că, din punctul meu de vedere, român și patriot nu este cel care vorbește despre țară, ci cel care simte că inima îi bate în piept cu o mai mare intensitate, atunci când vorbește despre neam și patrie. Dacă în urmă cu 99 de ani, la Alba Iulia, înaintașii noștri au împlinit un deziderat de secole al românilor care au făcut posibilă unirea într-o singură țară, acum, noi avem datoria să rămânem uniți, așa cum și-au dorit ei, iar ce vom face de acum înainte depinde doar de noi. Vă urez la mulți ani, dragi reghineni, să ne vedem și anul viitor, de Centenarul Marii Uniri”, a precizat dr. Lucian Goga, prefectul județului Mureș

„Îi rog pe toți românii să fie uniți, oriunde s-ar afla în lume”

Semnificația Marii Uniri a fost subliniată de către senatorul Horea Soporan, care a punctat importanța trecutului, dar mai ales rolul generațiilor prezente în făurirea unui viitor demn de trecutul înaintașilor. „Ce este important să înțelegem noi din ziua de 1 Decembrie 1918 ? În primul rând, trebuie să știm că acest eveniment nu a venit ca o întâmplare fericită, istoria nu face cadouri. Marea Unirea este rezultatul firesc al unor secole de luptă și meritul unui șir de generații excepționale care au știut să croiască destinul unei națiuni între săbile încrucișate ale marilor puteri. În al doilea rând, trebuie să știm că pe scena istoriei, nu se lasă jos cortina niciodată, fiecare gest, orice reacție, s-au lipsa acestora, are importanță. Pentru cum ne jucăm acum noi rolurile vom primi criticile sau aplauzele generațiilor viitoare. De 1 decembrie, spun la mulți ani, România, iar de dragul strămoșilor noștri îi rog pe toți românii să fie uniți, oriunde s-ar afla în lume”, a menționat senatorul Horea Soporan. Mesajul Consiliului Județean a fost transmis prin vocea vicepreședintelui Alexandru Câmpean, prezent ca de fiecare dată în mijlocul reghinenilor la momentele de sărbătoare. „Transmit mesajul Consiliului Județean și al meu personal , unul de unitate. De ce unitate ? Pentru că în urmă cu 99 de ani, în 1918, când la început de an existau mai degrabă toate premizele ca țările românești să piardă teritorii, o elită a politicii și intelectualității din România a reușit, nu doar să prevină acest pericol, ci să unească țările românești. Suntem datori acestor elite , să cinstim efortul care l-au depus pentru a ne crea o Românie Mare, o Românie unită. Pentru aceasta vă îndemn la unitate, vă doresc multă sănătate și la mulți ani tuturor reghinenilor și românilor”, a declarat Alexandru Câmpean, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș.

Alt oficial care a luat cuvântul la momentul de deschidere a fost Nocolae Băciuț, directorul Direcției Județene pentru Cultură Mureș, cu regretul că alte teritorii românești continuă să-și ducă existența în afara granițelor României. „Mă simt onorat să fiu prezent în această seară la Reghin să sărbătorim împreună cel mai important eveniment al națiunii noastre, 1 Decembrie 1918. Este anul în care, cum spunea Iuliu Hosu, s-a primit vremea. A fost clipa astrală în care patria noastră de pământ a devenit coincidentă cu patria noastră de cuvinte. Ce facem noi la 1 Decembrie, câtă vreme acceptăm că ea este ziua noastră de naștere ? E certificatul nostru de naștere, e cartea noastră de identitate, pașaportul cu care ieșim în lume. În această zi, noi trebuie să ne bucurăm și să ne dorim ceea ce-și dorește fiecare om de ziua lui: să fim sănătoși, să fim voioși, să fim bogați, să fim frumoși, să ne păstrăm credința, limba și neamul. Cu toată bucuria care o am în suflet, am și un mare regret, că România și-a lăsat încă, în afara ei frații dincolo de Prut. Bucovina nu s-a întors acasă, sunt români care nu s-au întors acasă. Dacă îmi doresc ceva, așa cum își dorea și Grigore Vieru, este ca România să redevină ceea ce a fost în 1918, ba mai mult, cum a zis cronicarul, pentru că e ceva care ne unește”, a subliniat Nicolae Băciuț, directorul Direcției Județene de Cultură Mureș.

Programul artistic a continuat cu recitalul susținut de Nelu Șopterean, care la final le-a transmis o urare reghinenilor : „Dumnezeule prea bun, trimite-ne de Crăciun, de Crăciun și Anul Nou, trimite la orice om, pe pământul păcătos, pacea Domnului Hristos!” Cântecul patriotic a fost adus pe scenă de Mihaela și Ciprian Istrate, acompaniați de Taraful „Ceterași de pe Câmpie”, recital care a încheiat partea folclorică a sărbătorii.

„Poveste de iarnă”, în premieră absolută

Sonoritățile pop rock și-au făcut simțită prezența prin recitalurile susținute de Florin Vos și Andreea Morariu, care le-au adus o surpriză reghinenilor, piesa „Poveste de iarnă”, cântată în premieră absolută. „Este un sentiment foarte plăcut să le cânt reghinenilor de Ziua Națională a Românie, fapt pentru care mulțumesc oficialităților pentru faptul că s-au gândit ca după trei ani să mă reinvite să cânt de Ziua Națională a României, să fiu alături de familie, prieteni, și de toți cei dragi. Pe Facebook, mi-au scris foarte mulți reghineni, m-au întrebat la ce oră voi cânta, și am fost destul de plăcut impresionat de interesul lor pentru faptul că voi fi pe scenă. Cu acest prilej am lansat o melodie în premieră absolută intitulată „Poveste de iarnă”, interpretată alături de noua mea colegă, Andreea Morariu, studentă la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, reghineancă de-a noastră care, începând din acest an lucrează alături de mine. „Poveste de iarnă” este o compoziție proprie , un single care va fi lansat special pentru sărbătorile de iarnă. Piesa vorbește despre copilărie , despre iernile frumoase, despre mersul la colindat , la care am colaborat cu David Gabriel, în ce privește instrumentația, și cu rapsodul popular Cătălin Cioba în ce privește versurile. Piesa va avea în curând și un videoclip, care va fi filmat în momentul în care vom avea parte de zăpadă”, ne-a declarat Florin Vos. Bucuria a fost împărtășită și de Andreea, prezență constatntă pe scena evenimentelor reghinene de prestigiu. „A fost o onoare pentru mine ca de 1 Decembrie să cânt acasă, în fața reghinenilor mei dragi, alături de artistul pe care-l indrăgesc enorm, Florin Vos. Sper ca această piesă, “Poveste de iarnă”, interpretată în premieră absolută, le-a mers la suflet reghinenilor. Le multumesc din suflet tuturor celor care au fost prezenți, celor care mă susțin și mă încurajează și, nu în ultimul rând, multumesc mult organizatorilor pentru invitație. La mulți ani, România. La mulți ani, Reghin! ”, a spus Andreea Morariu.

Delia, recital de excepție

Ultimul recital al serii a fost și cel mai așteptat, Delia, alături de trupa sa, a făcut ca publicul să danseze, nepăsător parcă de frigul de afară, încălzit la maxim de atmosfera creată de recitalul artistei. Punctul culminant al serii au fost focurile de artificii, centrul orașului luminându-se de culori și urări de la mulți ani adresate României și tuturor românilor.

Foto: Marius Portik, Alin Zaharie