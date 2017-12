VIDEO, FOTO: Seară se simțire românească la Deda

Share



Căminul Cultural din Deda s-a umplut joi seara de lume, veniți la spectacolul artistic organizat de Primăria și Consiliul Local Deda cu prilejul Zilei Naționale a României.

„Știm cu toții că Marea Unire de la 1918 a fost și a rămas cea mai glorioasă pagină a istoriei românești. Măreția ei constă în faptul că, nu a fost opera unui partid, unui guvern, unui sngur om, ci a tuturor românilor care s-au jertfit pentru noi, pentru statutul pe care România îl are astăzi. Pentru acest lucru, suntem datori, avem o datorie imensă de a ne păstra acest statut”, a precizat solista Mădălina Mureșan, prezentatorul spectacolului.

„La Deda, trăim și simțim românește”

Startul spectacolului a fost dat de „Deșteaptă-te române”, interpretat de Ciprian Istrate, moment care a deschis seara de simțire românească a dedenilor prezenți ca de fiecare dată în număr mare la astfel de evenimente. „Am realizat acest eveniment în ideea că trebuie să transmitem generațiilor actuale , în special tinerilor, tot ce este frumos și românesc. A fi patriot înseamnă în primul rând să-și iubești țara,înseamnă a trăi, a munci pe aceast pământ românesc, și de ce nu, în acest loc numit Deda, care este și el pământ al neamului românesc. Avem o țară frumoasă, ne-am creat un loc anume în rândul țărilor europene, pentru că suntem români, pentru că suntem un neam mândru, care și-a câștigat prestigiul prin muncă și prin tradițiile care le avem. Munca și tradițiile sunt acasă și la noi la Deda. Despre comuna noastră se spune, oriunde am merge, că suntem o comună frumoasă, în plină dezvoltare, lucru care îl reafirm de câte ori am ocazia. De 17 ani de când sunt în fruntea acestei comune, am reușit să facem Deda frumoasă, să aducem tinerii să rămână în comunitatea noastră, să-și facă case, și să le asigurăm lucruri frumoase. Mă consider un român adevărat, împreună cu colegii mei, pentru că ducem lucrurile mai departe prin care să facem și mai frumoasă comuna, mai deosebită, să păstrăm tradițiile bogate care le avem, Aceasta este misiunea mea, asta este misiunea noastră a tuturor, să ducem mai departe tot ce este frumos și tradițional aici la Deda. Să trăisacă ziua de 1 Decembrie, să trăim cu toți românii frumos și liberi în această țară, cu dorința de a face mai frumoasă și deosebită țara noastră și comuna Deda. La Deda, trăim și simțim românește, cele mai sincere stări care le putem avea de Ziua Națională a României”, a precizat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Lecție de istorie despre Marea Unire

Actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 a fost readus în atenție de către George-Paul-Iosif Ilieș, profesor de istorie în cadrul Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda. „Unirea românilor trebuie înfățișată întotdeauna conform adevărului. A fost urmarea firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora, acest popor de eroi, a izbutit să-și apere uimitoarea stăruință, sărăcia, nevoile și neamul, împotriva tuturor năvălirilor barbare și stăpâniri străine, în cea mai strânsă legătură cu pământul strămoșesc în care, ca într-un liman de mântuire, și-a putut adăposti traiul dealungul vremurilor de urgie. Basarabia a fost primul teritoriu unit cu România, la 9 aprilie 1918, în contextul în care Imperiul Țarist s-a prăbușit, puterea fiind preluată de bolșevici. A urmat Bucovina, provincie aflată sub stăpânire habsburgică din 1775, care s-a unit cu România la 28 noiembrie 1918. Mai rămânea Transilvania, unde ,la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, peste 100.00 de oameni , și 1228 de delegați aleși, au decis unirea cu România. Printre delegații aleși să participe la acest act instoric s-a numărat și Ioan Borșianu, învățător la Deda, care a doua zi se găsea la Deda întâmpinând ostașii români eleberatori. De Ziua României, urez tuturor un sincer la mulți ani !”, a spus profesorul de istorie George-Paul-Iosif Ilieș.

Program artistic bogat

Spectacolul artistic a fost deschis de elevii claselor V-VIII ai Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda cu un moment de poezie și cântece patriotice, urmat de recitalurile susținute de Natalia Andone, elevă a Colegiului Național Samuel von Bruckental” din Sibiu, Ilinca Bândilă, în vârstă de 9 ani din localitatea Filea,” Ilinca Farcaș și Mădălina Mureșan. Dansul popular a fost adus pe scenă de dansatorii din Ansamblul „Cunua Călimanilor”, mândria comunei Deda, indrumați cu pasiune și devotament de instructorul Vasile Gabor. Invitații speciali ai serii au fost soliștii Ovidiu Furnea, Monica Pârlea, Mihaela și Ciprian Istrate.