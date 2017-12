“Business rEvolution”: cum să faci afaceri de succes în “era digitală”

Share



Mai mult de 120 de antreprenori şi reprezentanţi ai companiilor cheie din Mureş şi din judeţele învecinate au participat marţi, 28 noiembrie, la conferinţa “Business rEvolution” organizată de Doingbusiness.ro la Târgu-Mureş, eveniment dedicat digitalizarii, managementului performant şi inovaţiei.

,,Suntem pentru a doua oară la Târgu-Mureş şi am întâlnit aici o audienţă din ce în ce mai interactivă, vigilentă, şi chiar agilă. Subliniez agilitatea ca şi calitate care face diferenţa între companiile care se adaptează la schimbările digitale şi vor continua să se dezvolte şi restul firmelor, care se vor zbate să supravieţuiască pe piaţă. Metodele de înţelegere şi de a ajunge la client s-au schimbat fundamental în era digitală şi a internetului, iar antreprenorii de aici au înţeles că produsele şi serviciile nu se mai vând singure, într-un mediu din ce în ce mai competitiv şi mai bogat în informaţii”, a declarat Dumitru Ion, CEO Doingbusiness.ro.

Dezbateri aprinse la prima sesiune

Conferinţa de la Târgu-Mureş a fost deschisă de Erika Zolyomi – preşedinte al Asociaţiei Economiştilor Maghiari din România, care a evidenţiat oportunităţile de dezvoltare a afacerilor prin parteneriate strategice dintre firmele din România şi companii din regiune, cu suportul AEMR. Tot în prima sesiune, Tudor Galos, Senior Marketing Consultant Tudor Galos Consulting, a subliniat principalele noutăţi aduse de noul regulament european de protecţie a datelor personale (GDPR) şi cum afectează acesta practicile de marketing. Printre schimbările majore aduse de GDPR Tudor Galos a menţionat: dreptul consumatorului la intimitatea personală, securitatea datelor şi notificarea promptă a autorităţilor în caz de compromitere a acestora, politici mult mai transparente de utilizare a datelor personale, dar şi un training specializat al angajaţilor cu privire la normele de privacy. Noul regulament va intra în vigoare la 25 mai 2018 şi a stârnit dezbateri aprinse în cadrul conferinţei de la Târgu-Mureş. Laura Sachelarie, Senior Segment Manager Telekom România, a prezentat audienţei modalităţile de optimizare a costurilor prin soluţii concrete, eficiente şi adaptate fiecărui business, iar sesiunea s-a încheiat cu povestea de succes a unei companii româneşti – Dacia Plant, poveste menită să dea încredere antreprenorilor prezenţi, că succesul vine negreşit dacă faci cu plăcere şi cu pasiune ceea ce faci. Acesta a fost sfatul lui Traian Ionescu Heroiu, acţionar Dacia Plant, o companie care a reuşit să îşi crească cifra de afaceri, de la primul an de activitate şi până în prezent, de 1.000 de ori.

Workshop interactiv

În cea de-a doua sesiune, Alina Necsulescu, Tax Manager KPMG România, a dezbatut cu audienţa cele mai noi modificări fiscale şi impactul lor asupra afacerilor, iar Dumitru Ion, CEO Kompass Romania, a identificat piaţa potenţială printr-o analiză a firmelor româneşti bazată pe rezultatele raportate pentru 2016, şi a prezentat antreprenorilor aplicaţii inovative pentru creşterea vânzărilor. Sesiunea a fost completată de echipa Valoria, prin descifrarea celor mai eficiente strategii de conţinut în social media de către Elena Badea, Managing Partner, şi a viitorului aplicaţiilor CRM, de către Alexandra Cernian – Trainer & Senior Consultant.

Conferinţa de la Târgu-Mureş s-a încheiat cu un workshop interactiv, susţinut de Elena Badea, care a prezentat antreprenorilor cele mai noi tendinţe şi provocări în domeniul resurselor umane, încercând să răspundă punctual întrebărilor concrete adresate de participanţi.

Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Radu Soviani.

Proiect de succes

Partenerul principal al evenimentului Business rEvolution Târgu-Mureş a fost Telekom România, iar conferinţa a beneficiat de sprijinul Asociaţiei Economiştilor Maghiari din România. Partenerii evenimentului au fost: Alpha Bank, Edenred, Valoria Business Solutions, Tudor Galos Consulting şi Performia, iar partenerii media ai evenimentului au fost Financial Market, Agepres, Transilvania Business, RBE Connect, prbox.ro, Cariere, Jurnalul de Afaceri, spatiulconstruit.ro, Smart Alliance, Calendar Evenimente, Manpres.

,,Suntem bucuroşi că în cadrul Business rEvolution 2017 proiectul nostru a avut impact asupra a mai mult de 20.000 de companii prin campaniile noastre de comunicare şi le mulţumim celor aproape 1.000 de participanti care au ales să fie alături de noi în 2017 la conferinţele realizate la Arad, Braşov, Bucureşti, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Târgu-Mureş”, a declarat Dumitru Ion, CEO Doingbusiness.ro. ,,La toate conferinţele regionale am întâlnit antreprenori, şefi de companii şi oameni de afaceri preocupaţi mai mult ca niciodată de ceea ce se întâmplă şi asteptăm aceeaşi audienţă vibrantă şi interesată şi în 2018, care a înţeles că pentru a te dezvolta este nevoie de redefinirea propriilor noţiuni despre ceea ce înseamnă graniţe şi teritorii, în era digitală”, a mai spus organizatorul conferintei.

Despre Doingbusiness.ro

Doingbusiness.ro este o companie care oferă servicii premium integrate de business strategy, comunicare, marketing şi business development.

Serviciile Doingbusiness.ro includ: publicaţii premium – Romanian Business Digest şi Major Companies in Romania în variante print şi online, portaluri de afaceri, servicii de agenţie de evenimente, servicii de comunicare şi direct marketing – call center, direct mailing, direct e-mailing, cercetare de piaţă, consultanţă strategică de comunicare şi extindere pe noi pieţe, acces la tool-uri inovative de business development şi business intelligence.

Doingbusiness.ro este organizator al seriilor de evenimente proprii: CEO Conference – Shaping the Future, Business rEvolution – Digitalizarea, trend sau tsunami?, Business to more Business, IMM ReStart, Emerging Europe Energy Summit şi Emerging Europe Investment Summit.

(Redacţia)