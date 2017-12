Pedagogia Waldorf, alternativă la învățământul tradițional

Share



Față de copiii școlarizați în învățământul tradițional, copilul educat în sistemul Waldorf este un copil fericit. Este un copil liber, cu o curiozitate vie și cu drag de școală. Sunt doar câteva din deosebirile fundamentale, pe care le-am constatat la Conferința “Și tu meriți o alternativă!”, a patra ediție a conferințelor Waldorf, organizată recent de grupul de inițiativă al alternativei Waldorf din Școala Gimnazială de stat “Nicolae Bălcescu” Târgu-Mureș.

Să vorbim despre rezultate

Într-o perioadă în care subiectele predilecte în educație sunt promovabilitatea la bacalaureat, rezultatele testelor PISA și procentul copleșitor al analfabeților funcționali, alternativa Waldorf pare pur și simplu dintr-un alt film. În sistemul Waldorf nu există manuale, nu se dau teme pentru acasă și mai ales nu se dau note. Cu toate acestea, rezultatele elevilor școlarizați în acest sistem sunt impresionante. Confirmarea faptului că pedagogia Waldorf dă rezultate, reiese și dintr-un studiu comparativ realizat prin prelucrarea datelor disponibile pe site-ul Ministerului Educației Naționale, și din care rezultă că media promovabilității la examenul de Bacalaureat în perioada 2006-2015 la nivel național este de 66,67%, în timp ce, în aceeași perioadă, absolvenții liceelor Waldorf au avut o promovabilitate de 83,60%.

Implicarea masivă a părinților

Și am vorbit în aceeași termeni cu care ne-a obișnuit educația tradițională, orientată strict către rezultate, și care sunt evidente. Cu toate acestea, sistemul Waldorf este insuficient cunoscut de către părinți. Niciodată nu știi suficient, a fost de părere Ileana Vasilescu, profesor, autor de articole pe teme educaționale, de cărți pentru părinți și copii, formator și trainer de educație parentală recunoscut, adevărat ”guru” al alternativei Waldorf. ”Circulă multe mituri privitor la acest sistem. Mi se pare corect ca părinte să știi unde îți duci copilul, să nu alegi din auzite ci din cunoaștere sistematică”, a explicat Ileana Vasilescu. Aceasta a susținut că atitudinea părinților în școala tradițională este doar de a ”parca” elevul în școală și să aștepte rezultatele. ”În școala Waldorf este multă muncă pentru părinți, este nevoie de multă organizare, cunoaștere și implicare. Tu, părintele, trebuie să ajuți dascălul care nu are manual, nu are program ci doar niște direcții. Pe de altă parte, această implicare masivă a părinților în comunitate, în organizare, cred că este iarăși ceva foarte frumos”, a subliniat scriitoarea.

Interes în creștere

Judecând după numărul constant în creștere al participanților la aceste conferințe, se pare că interesul față de această alternativă este tot în creștere. ”Cred că există deja o încredere față de acest sistem. În fiecare an sunt tot mai mulți copii înscriși, sunt inclusiv copii transferați de părinții care și-au dat seama că în sistemul tradițional copiii nu sunt fericiți. Vor să le redea copiilor strălucirea. Toți copiii intră în școală cu o dorință fabuloasă de a cunoaște, dar dacă nu primesc hrană pentru spirit, această dorință se stinge. Apare oboseala, repulsia față de tot ce înseamnă școala. La Waldorf nu sunt teme, nu sunt note, iar copiii trebuie să intre în competiție doar cu ei înșiși”, a subliniat unul dintre coordonatorii târgumureșeni ai alternativei, profesorul Minodora Bălțătanu. În opinia acesteia, munca de pedagog în acest sistem este foarte grea, dar cu siguranță plină de recompense. ”Tu trebuie să-ți creezi modul în care predai, să descoperi cum să le ajungi la suflete. Important este să le menținem curiozitatea vie. Iar o curiozitate vie te provoacă să înveți pe tot parcursul vieții”, a adăugat Bălțătanu.

Copiii Waldorf, copii fericiți

Atât profesorii, cât și părinții au relatat că acești copii Waldorf sunt fericiți. Sunt copii care nu își doresc vacanța, care plâng la finalul orelor și nu vor să lipsească sub niciun motiv. Școala nu este o corvoadă. ”Cunosc copii din învățământul tradițional care fac ore suplimentare deja din clasa a II-a. Sunt copii pentru care școala este o obligație neplăcută deja din primii ani. Față de ei, fetița mea este fericită. Adoră tot ce ține de școală. Deși nu au teme pentru acasă, copilul meu lucrează în permanență acasă, nu că ar fi obligată, ci pentru că-i place. Inventează ea exerciții de matematică, citește foarte mult. Scrie poezii. Anul trecut a început un proiect foarte drăguț, o carte pe care ea a denumit-o Marea carte roșie a lucrurilor care îmi plac. Acolo scrie adeseori, e creativă. Pe scurt, e un copil fericit”, a povestit Eva Anton, părinte de ”copil Waldorf”.

În prezent, alternativa Waldorf Târgu-Mureș este formată din 7 clase cu aproximativ 130 de elevi în clasele pregătitoare, a I-a și a II-a, ambele cu predare în limbile română și maghiară, la care se adaugă o clasă a III-a cu predare în limba maghiară. Scopul conferințelor a fost cel de a promova acest model în rândul părinților și al cadrelor didactice, pentru a asigura continuitatea acestui sistem de învățământ și în ciclurile gimnazial și liceal.

Edith VEREȘ