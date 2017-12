Conferința Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a. Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă

Share



În perioada 8-9 decembrie 2017, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș organizează Conferința Internațională de Studii Teatrale, ediția a XVIII-a, cu tema Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă.

La ediția din acest an a conferinței vor lua parte peste 30 de invitați.

Conferinţa îşi propune să aducă în acelaşi spaţiu de discuţie, cadre didactice, cercetători, doctoranzi preocupaţi de resursele, valenţele şi perspectivele artei teatrului, îngemănate cu cele ale tehnicii devising sau ale creaţiei colective. De asemenea, este considerată utilă prezenţa celor care, aflaţi în alte zone ale dezbaterii academice, vor putea intra în dialog pe marginea acestei teme de actualitatea.

Spectacolul de teatru la întâlnirea cu tehnica devising sau creaţia colectivă

Intrată în lumea artelor spectacolului din spaţiul teatral britanic al anilor ’60, practica de creaţie colaborativă (devenită ulterior, devising) sau creaţia colectivă cum a fost numit conceptul în spaţiul nord-american, propune renunţarea la subordonările clasice din cadrul sistemului teatral: textul de spectacol nu există apriori, ci se naşte pornind de la o idee, temă etc.; regizorul, aşa cum se întâmplă, de pildă, în Regietheater, nu este unicul dirijor al spectacolului; actorul capătă teren egal în procesul creativ al spectacolului; scenograful, coregraful şi light-designer-ul devin parte integrantă a dezvoltării produsului teatral. Asupra colaborării artistice se imprimă participarea activă, în proporţii egale, a tuturor artiştilor ordonaţi cândva ierarhic. Sistemul de construcţie a spectacolului face adeseori apel la improvizaţie şi joc, dar mai ales la analiza modalităţii celuilalt (regizor, actor, dramaturg, scenograf, light-designer etc.) de a da formă, după propriile coordonate, materialului artistic.

Teatrul care face apel la tehnica devising sau la creaţia colectivă propune alternative la adresa teatrului clasic. Propune însă şi o nouă estetică? Care ar fi liniile de demarcaţie cu privire la legile artistice în cazul tehnicilor menţionate anterior? Unde şi cum se plasează dramaturgul în cadrul companiilor şi trupelor care îmbrăţişează uneltele devising? Creaţia colectivă îi solicită actorului dezvoltarea unor noi metode de construcţie a rolului? Personajul, fie el dramatic sau scenic, rămâne doar o umbră a ceea ce a însemnat de-a lungul istoriei sale? Ce se întâmplă cu vechile ierarhii din cadrul procesului creativ? Într-adevăr avem de-a face cu un spaţiu creativ democratic sau inferiorul şi superiorul îşi continuă existenţa, însă îmbrăcând noi haine? Cine ia locul specialistului care aranjează materialul scenic? Ideile şi temele prelucrate artistic folosind aceste unelte se adresează doar unei categorii de public? Socialul şi politicul devin etichete aşezate automat în dreptul spectacolelor care se folosesc de astfel de practici creative? Acestea sunt doar câteva trasee de cercetare dintre cele posibile cu privire la spectacolul de teatru şi intersecţia sa cu tehnica devising sau creaţia colectivă.

Conference Programme

University of Arts Târgu-Mureș

8th-9th of December, Târgu-Mureș, Romania

International Conference of Theatre Studies, 18th edition

When Theatre Meets Devising or Collective Creation

Friday, 8th of December

8,30 – 8,50 – Registration

8,50 – 9,05 – Opening Speech: Rector Sorin CRIŞAN, Vice-rector BALÁSI András, Dean of Faculty of Arts in Romanian Oana LEAHU, Dean of Faculty of Arts in Hungarian KÓS Anna

9,05 – 10,05 Chair: ALBERT Mária

Daniela LEMNARU: Theatre as a Collective Creation

SZÉKELY Éva Hilda: Creative Collaboration – Working Process in Devised Theatre

Adriana BOANTĂ: Creation Formulae and Contexts in the Area of Performing Arts

DÁLNOKY Réka: Devised Theatre: A Dialogic Aesthetics

10,05 – 10,20 Discussions, coffee break

10,20 – 11,20 Chair: Anda CADARIU

Richard PETTIFER: A Hard Instrument of Soft Power

Adrian ICLENZAN: Devising – A Way to Rediscover Dramatic Theatre

PATKÓ Éva: Theatre without Theatre

ALBERT Mária: The Difficult Part – New Forms of Spectatorship

11,20 – 11,40 Discussions, coffee break

11,40 – 12,40, Chair: Raluca BLAGA

Raluca SAS-MARINESCU: Dramaturge and Dramaturgy in collective creation – Definitions and Examples

HATHÁZI András: Squaring the Circle

BOROS Kinga: From Collective Creation to the Creative Collective

Cosmin MATEI: Devising, a Shifting Point

12,40 – 13,00 Discussions, coffee break

13,00 – 14,00 Chair: BOROS Kinga

Tasos ANGELOPOULOS: From Your Needs to Our Performance: PAPALANGKI Theatre Company

Laurenţiu BLAGA: OUT(GOING) – The Interior Laboratory and the Outcomes of a Collective Creation Process

BAJKA-BARABÁS Réka: Pufi Theatre

SIMÓ Yvette-Georgina: Forms of Collective Creation and the Devised Method in Theatre

14,00-14,20 Discussions

16,00 – 17,00 Chair: Sabin SABADOŞ

Silvia NEGRUŢIU: Teaching Individual and Group Creativity in the School Environment

Sabin SABADOŞ: The Centre and the Border or About ‘Devised Effect’

Tiberius VASINIUC: Anonymity and Utopia in Devised Theatre

COJIC (KOZSIK NOVÁK) Ildikó: Hierarchy or Democracy in a Creative-Learning Process?

17,00 – 17,20 Discussions, coffee break

17,20 – 18,05 Chair: BALÁSI András

Mircea Sorin RUSU: Devising/Collective Creation. Guided Tour

MIHÁLY-GERESDI Zsófia: Bell Jars

Raluca BLAGA: Forced Entertainment’s Tomorrow’s Parties

18,05 – 18,25 Discussions, coffee break

19,00 – Cocktail

Saturday, the 9th of December

9,00 – 11,00 Chair: Traian PENCIUC

ELEKES Márta-Adrienne: Collective Creation or an Interpretation of Democracy in Twentieth-Century Music

Mirela MERCEAN-ŢÂRC, Adina Cristina ROMAN: From Devising Theatre to the DJ-ing & VJ-ing Mix

Ioana BAALBAKI: Contemporary Approaches of Die Zauberflöte by Wolfgang Amadeus Mozart

MAKKAI Gyöngyvér: About the Paramusicological Aspects of the Devised Method

11,00 – 11,20 Discussions, coffee break

11,20 – 12,20 Chair: Traian PENCIUC

Daniela PĂCURAR NEAMŢ: The Theatricality of Vocal Chamber Music

BUTA Árpád Attila: Is the Interpreter of a Musical Piece a Narrator or a Creator?

Felicia DALU: On Musical Theatre

MOLNÁR Tünde: Musical Graphics Born from the Mysterious Inspiration and Music-Pointillism of Colorful Music-Pictures of Organ Pieces by Ede Terényi

12,20 – 12,40 Discussions, coffee break