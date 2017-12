Ziua Națională, prea puțin onorată, părerea localnicilor la Târnăveni

Share



Municipiul Târnăveni este unul dintre orașele județului Mureș care a celebrat cei 99 de ani de la Marea Unire doar „pe plan local”, fără personalități importante din sfera politică sau altele. Vremea mohorâtă a fost în mare măsură compensată de faptul că ploaia care căzuse de dimineanță a încetat. Astfel, câteva sute de localnici au asistat la ceremonia organizată de Primăria municipiului în centrul localității. Așa cum sublinia și primarul Nicolae Sorin Megheșan, valorile zonei nu au fost valorificate și puțini oameni cunosc evenimentele petrecute în decursul acestui aproape un secol de la Marea Unire. Edilul a promis în schimb că celebrarea Centenarului va avea o cu totul altă amploare. „Aici avem dovezi certe despre legăturile dintre familiile Maniu și Boilă, dar câți dintre noi am fost la arhivele din Târgu-Mureș, unde putem găsi mii de fotografii și documente legate de istoria orașului? Toate acestea sunt cuprinse în proiectele noastre pentru anul viitor, pentru a sărbători Centenarul așa cum se cuvine. Casa Ligheti trebuie inclusă în circuitul turistic, sinagoga să-și recapete rolul ei, pângărit de comuniști, să punem în valoare proiectul de 3 milioane de euro pentru anul viitor, să expoatăm faptul că dansul „Târnăveanca” este inclus în patrimoniul UNESCO. Avem aici mult de lucru, dar toate acestea le putem realiza doar împreună, avem nevoie de unitate și mai mult respect reciproc”, s-a adresat primarul municipiului celor prezenți.

Puțini tineri au fost prezenți la această sărbătoare, și aceștia fiind reprezentanți ai școlilor care au depus coroane de flori. Dintre cei trecuți de prima tinerețe, majoritatea consideră că această sărbătoare este mult prea puțin onorată, deși actul de la 1 Decembrie 1918 a fost unul dintre cele mai importante momente ale istoriei moderne a României.

Ananie Avram, fiul unui veteran încorporat la 18 ani în armata Austro-Ungară:

„Este un eveniment pornit încă de la „pașoptiști”, continuat de urmașii lor, definitivat în 1918. Aceștia au trecut prin vremuri foarte grele, când românii se simțeau străini în țara lor. Toți trebuie să trăim aici, dacă tot au rămas, este loc pentru toți care ne-am născut aici, dar popoarele dominatoare căutau să te convingă că nu ești, ești altul, prin schimbarea numelor. Ei au cucerit prin diverse forme teritorii și considerau că li se cuvine. Am 84 de ani, nu pot fi veteran, sunt prea tânăr pentru asta, dar tata a fost la 18 ani încorporat în 1916 în armata celor care erau inamicii României, pentru că eram sub ocupație. El și-a pierdut o mână pentru alții în acel război. Sărbătorim această zi prea puțin, față de semnificația ei”.

A. Matefi, fiică de părinți refugiați, de pe Valea Nirajului:

„Este o sărbătoare de mare importanță pentru România și cred că este prea puțin apreciată, suntem prea puțini cei care ne știm aprecia valorile. Nu sunt născută aici, dar părinții pot spune că au fost refugiați în timpul războiului, deși doar de aici, din apropiere, de pe Valea Nirajului, din Subcetate. Nu am avut în familie veterani, dar am avut recent în familie o tragedie, acum trei ani, accident cu elicopterul și cinstirea eroilor mi se pare o datorie din partea noastră, astfel că particip în fiecare an la festivitățile organizate de 1 Decembrie”.

Aurel Popa, prezent an de an la ceremoniile închinate zilei Marii Uniri:

„Vin în fiecare an, din păcate doar singur, deoarece nevasta nu se simte prea bine. Este o sărbătoare mare pentru noi, dar nu o știm aprecia destul. Ar trebui să dăm atenție mai mare acestui eveniment, să fim mândri de ce au realizat strămoșii noștri. În asemenea ocazii mai putem auzi fele de fel de lucruri despre ei, cum au luptat și s-au jertfit ei pentru unitatea noastră, a tuturor românilor. Sunt pensionar de mulți ani, dar și acasă, dacă mă uit la televizor, urmăresc numai emisiunile care ne amintesc de acele vremuri, sau cele folclorice, care pun în valoare tradițiile neamului nostru”.

Coroană rămasă nedepusă la monumentul Latinității

O întâmplare mai puțin fericită a avut loc la ceremonia de depuneri de coroane cu ocazia zilei Marii Uniri. După ce instituțiile și organizațiile localității și-au depus coroanele la Monumentul Latinității, „Lupoaica” și fanfara a încetat să cânte Imnul Eroilor, o formațiune politică a rămas cu coroana nedepusă. Este vorba despre filialala ALDE, iar primarului Sorin Megheșan nu i-a fost ușor să explice la final că nu a fost niciun gest premeditat. „Cine ce interes ar avea?”, i-a întrebat acesta la finalul ceremoniei pe reprezentanții formațiunii politice. Se pare că aceștia nu și-au anunțat prezența la ceremonie în timp util, nefiind astfel trecuți pe lista care anunța fiecare instituție, dar nici nu au ieșit din rândul asistenței pentru a fi remarcați.