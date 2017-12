EXCLUSIV. Laborator de procese simulate, la Universitatea “Petru Maior”. De la Grădini Botanice la Pledoarii Juridice

Share



Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș va avea, începând cu data de 15 decembrie, o sală de pledoarii complet dotată și echipată. Proiectul amenajării unei astfel de săli a fost iniţiat de conf. univ. dr. Nicolae Ploeşteanu, directorul Departamentului de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii “Petru Maior”.

Proiect FDI

În demersul său, conf. univ. dr. Nicolae Ploeşeteanu a beneficiat de susţinerea decanului Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petru Maior”, conf. univ. dr. Daniela Ştefănescu. Totodată, din echipa care a implementat proiectul au făcut parte studenți și cadre didactice care au participat în anii anteriori la concursuri de procese simulate.

„Proiectul despre care discutăm este un proiect FDI și constă în construirea unui spațiu dotat și destinat special desfășurării proceselor simulate. Sursa fondurilor este foarte interesantă. Anul trecut universitar s-a lansat o competiție de proiecte cunoscută sub denumirea FDI, de la Fonduri pentru Dezvoltare Instituțională, unde existau opt linii de finanțare, iar una dintre acestea viza structurile logistice necesare proceselor didactice în cadrul universităților. Linia de finanțare începea cu o formulă intitulată: Linie de finanțare destinată grădinilor botanice, după care laboratoarelor agrozotehnice și altor infrastructuri de acest gen. Am stat să mă gândesc dacă pot să fac un laborator de procese simulate. Până la urmă am scris proiectul și am demonstrat în descriere că o sală de pledoarii este un fel de laborator, dar în zona de pregătire a avocaților și a juriștilor în general. Surpriza mea a fost că în luna în care s-au afișat rezultatele, în loc să fie proiectul respins am constatat că am obținut un punctaj foarte bun. Nu am crezut că se va câștiga, dar am zis că încerc. O altă componentă era cercetarea, care în momentul de față e realizată. De asemenea, o altă componentă a proiectului presupune că până în 15 decembrie să fie un spațiu complet alocat sălii de pledoarii care trebuie să îndeplinească anumite standarde, trebuie să aibă locație pentru judecători, pentru avocați, pentru procurori, pentru public, să aibă stație de sonorizare, înregistrare video, înregistrare audio. Avem o intrare distinctă pentru judecători, avem o încăpere mică dar complet intimă în care judecătorii în urma desfășurării procesului pot să delibereze/elibereze, avem sala propriu zisă de pledoarii și avem o sală unde se poate face cercetare de către studenții care se pregătesc pentru un concurs. Sala de cercetare o vom aloca celor care se ocupă preponderent în ultimii ani de procese simulate și anume ELSA Târgu-Mureș”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu.

GÁLL Boglárka