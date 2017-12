Mike Parker’s Trio Theory, live la Târgu-Mureș

Share



Basistul și compozitorul newyorkez Mike Parker e acompaniat la tobe de dublul nominalizatul Grammy Frank Parker (Kurt Elling Quartet) și de incandescentul saxofonist tenor polonez Slawek Pezda.

Trupa va concerta la Târgu-Mureș vineri, 8 decembrie, ora 19.00, la Jazz&Blues Club.

Trioul s-a sudat în noiembrie 2014 datorită un turneu maraton de 27 de concerte în 27 de nopți consecutive. De atunci, au susținut peste 200 de concerte în 12 țări din zona Baltică până în Balcani, incluzînd Krokus Jazz Festival (PL), Jazz Festival Praga, Jazz Goes To Town (CZ), Media Wave Festival (HU), Jazzire Festival (RS), Târgu-Mureș International Jazz Festival (RO), Mailaul Festival (EE) etc.

În aprilie anul trecut au lansat un al treilea album intitulat „Alive Out There”, care conține înregistrări live din turneul de toamnă 2015. Anul aceasta vor concerta în premieră la Mondrian Jazz Festival din The Hague (Olanda).

JazzPRESS a numit muzica trioului drept „o ingenioasă sinteză a tuturor genurilor muzicale”.