Reţea de canalizare menajeră, la Crăciunești

Share



Societatea Energoplus SRL din Târgu-Mureş va executa lucrări la rețelele publice de apă uzată în localitățile Ciba și Nicolești, aparţinătoare de comuna Crăciuneşti, în cadrul proiectului „Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Crăciunești, județul Mureș – Etapa 1”, informează www.licitațiapublică.ro

Potrivit sursei citate, obiectivul proiectului este realizarea rețelei de canalizare menajeră și a unei stații comunale de epurare a apelor uzate. Lungimea rețelei de canalizare propusă a fi realizată este de 4,611 kilometri. Principalele componente ale lucrării sunt următoarele: rețea de canalizare menajeră, stație de pompare și conductă de refulare, colector menajer principal cu deversare în stația de epurare și stație de epurare. Valoarea totală a proiectului este de 4.286.263.80 lei, fără TVA, anunță www.licitatiapublica.ro

Detalii suplimentare despre proiect am obținut de la Ferenczi György, primarul comunei Crăciunești.

„Acest proiect este finanțat din fonduri europene. Acum urmează să începem lucrările. Localitatea e mare și avem și multe alte proiecte, şase-şapte am depus, dar încă nu știm care dintre ei vor fi câștigătoare. Avem pentru canalizare, pentru asfaltare, pentru reabilitarea drumurilor comunale și străzilor localității, pentru sala de sport şi altele. Lucrările la canalizarea nu pot să zic când o să le începem exact, depinde și de vreme, eu cred că după sărbători, în anul nou vom avea ordinul de începere a lucrărilor. În mod normal, un an de zile ar trebui pentru executant să termine lucrarea, dar mai sunt și situații anormale. Cu anul 2017 sunt mulțumit. Cât timp trăim și suntem sănătoși, suntem mulțumiți. Avem ce mânca, este căldură, am reușit să depunem proiecte. Realizarea planurilor uneori merge puțin încet, dar e bine că avem proiecte câștigate”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ferenczi György.

GÁLL Boglárka