Semne bune pentru dezvoltarea comunei Suseni

Anul 2017 a reprezentat pentru comuna Suseni un volum mare de muncă, menită să ducă la dezvoltarea celor două comunități, din Suseni și Luieriu. În acest sens, Primăria are în vedere investiții la nivel de infrastructură, extrem de necesare și importante pentru locuitori, dacă ne referim la apă, canal, asfalt, care își vor vedea rezultatele începând cu anul viitor. Despre aceste proiecte ne-a vorbit primarul Mircea Mariș, care speră ca anul 2018 să-și arate roadele, odată cu începerea lucrărilor de investiții.

Reporter: Cum a fost anul 2017 din punct de vedere al proiectelor de dezvoltare la nivelul comunei Suseni?

Mircea Mariș: Din punct de vedere al proiectelor, anul 2017 pot spune că a fost un an bun, un an greu, dar cu realizări și rezultate. Pe parte de proiecte, putem aminti cele cu finanțare europeană depuse la AFIR Alba , reabilitarea grădiniței din localitatea Suseni, infiintare retea de canalizare si extindere retea de apa in localitatea în Suseni, precum și asfaltări de drumuri si strazi in cele doua localitati Suseni si Luieriu.

Rep.: Detaliați, vă rog, aceste trei proiecte…

M.M.: Proiectul de reabilitare a grădiniței din Suseni este pe Submăsura 7.2. şi are o valoare de aproximativ 150.000 de euro. Proiectul este aprobat, contractul de executie semnat, iar ordinul de incepere a executiei lucrarii il vom da la sfarsitul lunii februarie, inceputul lunii martie,datorita faptului ca trebuie relocatii copii care frecventeaza gradinita. Acest proiect prevede mai exact schimbarea acoperișului, izolarea termica a cladirii, reabilitarea interiorului clădirii, modernizarea si , achiziționarea de mobilier și jucării.

Al doilea proiect pe fonduri europene, respectiv înființarea rețelei de canalizare și extinderea rețelei de apă potabila, tot pe Submăsura 7.2., are o valoare de aproximativ 1,7 milioane de euro. Suntem în faza în care am semnat contractul de finanțare, am încasat avansul și acum se fac demersuri pentru procedura de licitație a execuției. Sperăm să finalizăm si sa fie avizata procedura până la sfarsitul lunii ianuarie 2018, după care putem intra în licitatie pentru executarea lucrariilor. Acest proiect include toată localitatea Suseni, în jurul drumului european, pe cele două părți și străzile laterale. În ce privește partea de extindere si inlocuirea retelei de apa potabila, pe partea dreaptă a localitatii Suseni, trebuie înlocuite toate conductele și făcute anumite camine de vizitare la intrările pe străzile laterale, hidranți pentru pompieri, precum și modernizarea, stației de pompare din localitatea Suseni, respectiv automatizarea acesteia. Tot pe Submăsura 7.2., avem partea de reabilitări de drumuri, proiect în valoare de 1 milion de euro, care cuprinde drumul comunal Luieriu, până la limită cu localitatea Săcal, două străzi si un pod din Suseni. Suntem în faza de selecție, proiectul este depus la AFIR Alba . Selecția trebuia să se facă până la finele lunii noiembrie, cel târziu până în 15 decembrie. După punctaj, avem informații că vom fi selectați și vom câștiga acest proiect. Proiectul prevede aproximativ șase kilometri de asfalt.

Rep.: Cât sunt de importante aceste proiecte legate de infrastructură, în condițiile în care ele rezolvă anumite probleme stringente ale locuitorilor?

M.M.: Este foarte importantă reabilitarea drumului Luieriului, care are un asfalt dar nu într-o stare foarte bună, iar lățimea drumului este de trei metri. Este foarte important să avem aici o lățime a drumului de patru metri, plus rigole. În ce privește partea de ieșire din sat spre Săcal, este un drum doar pietruit, care este destul de greu accesibil. Practic, prin această reabilitare vor beneficia atât locuitorii din Luieriu, cât și cei din Săcal. Noi aducem cu microbuzul copii din acest sat, iar acest drum reabilitat va face ca naveta elevilor să se desfășoare în condiții mult mai bune si de siguranta. Cele trei proiecte sunt de aproximativ 3 milioane de euro, extrem de importante dar mai ales necesare pentru comuna noastră. Aici mă refer în special la canalizare, dar nu putem ignora nici grădinița, pentru că trebuie creat un mediu plăcut copiilor, un mediu sigur, curat, unde să ne creștem si sa educam copii. Canalizarea rămâne prioritatea numărul unu pentru comuna noastră, știm foarte bine cum arată șanțurile din Suseni, nu ne putem mândri cu așa ceva. Atâta timp cât a fost introdusă apa potabila, lumea s-a branșat, avem cel puțin 400 de racorduri în Suseni, este foarte important să ai și canalizare. Vom avea un șantier tot anul 2018 și 2019, dar considerăm că merită efortul.

Rep.: Totul să fie atât de ok?

M.M.: Mai avem și unele probleme. Un lucru neplăcut îl reprezintă punctul de racordare, care este la Lukoil în Reghin, până unde va trebui să spargem domeniul public al Municipiul Reghin, pe o distanță de 1,4 kilometri, până la punctul de racordare al conductei, la canalizarea Municipiului Reghin , iar domeniul public trebuie refăcut, lucrare care se va realiza din bani de la bugetul local. Nu puteam lăsa datorita acestui impediment sa nu se realizeze aceasta investitie și consider că după ce vom avea un șantier legat de introducerea canalizării, dacă se va aproba și partea de asfaltare, eu zic că vom pune comuna la punct din punct de vedere al utilităților. Canalizarea este utilitatea care ne lipsește, de aceea este foarte importantă realizarea ei. Celelate utilități le avem, apă, curent, gaz.

Rep.: Ce proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL aveți la nivel de comună?

M.M.: Prin PNDL II, am depus 2 proiecte respectiv extindere de retea canalizare in localitatea Luieriu , proiect care nu a fost selectat și un proiect care are în vedere asfaltări de străzi, atât în Suseni cât și în Luieriu. Am primit o aprobare de 4.427.000 de lei, în care am cuprins 6,7 kilometri de străzi laterale. Am întocmit studiul de fazabilitate, proiectul este depus la București, la Ministerul Dezvoltării, și acum așteptăm un răspuns favorabil pentru continuarea cu proiectul tehnic.

Rep.: Sperați ca acești bani să vină?

M.M.: Am speranța că acești bani vor veni, pentru că, chiar dacă nu suntem de culoarea politică care este la guvernare, consider că e nevoie de utilități pentru toate comunele, indiferent de culoarea politică. Totdeauna spun ca de apă, canal, asfalt, au nevoie atât simpatizantii celor de la PSD cât și celor de la PNL, UDMR și de la alte partide. Nu putem să vorbim de o dezvoltare a unei comunități după culoarea politică. Consider că aceste lucruri trebuie să intre pe un făgaș normal și să fie finanțate comunele care, chiar au mare nevoie de aceste utilități.

Rep.: Ce beneficii aveți de pe urma Grupului de Acțiune Locală „Defileul Mureșului Superior” din care faceți parte?

M.M.: Cu greu s-au mișcat lucrurile la acest GAL, de la înființarea acestuia în urmă cu trei ani, până să ajungem să vedem și primele rezultate. Chinurile facerii au fost destul de greoaie, dar totuși putem spune că ajungem să vedem și ceva rezultate. Aici, avem o măsură de finanțare deschisă pentru administrațiile locale, în care cam toate primăriile au considerat că au nevoie să achiziționeze un buldoexcavator. Si noi, comuna Suseni, ne-am gândit să achiziționam un buldoexcavator, extrem de necesar la nivelul localităţii. Suma alocată fiecărei comune este de 56.000 de euro. Pe lângă acest buldoexcavator mai e nevoie și de anumite accesorii, cupă, lamă, vom suplimenta din bugetul local și vom rezolva și această achizitie.

Rep.: Alte utilaje mai aveți la nivel de comună?

M.M.: În momentul de față, Primăria Suseni nu are niciun fel de utilaj. Totdeauna am făcut lucrările în comună cu servicii externalizate, care înseamnă bani, nervi și stres. Consider că este de bun augur să ai un utilaj propriu la tine în gospodărie pe care să te bazezi pentru orice eventualitate, la deszăpeziri, sapat santuri, interventii la defecte de conducte, la orice catastrofă sau alte lucrări necesare în comună. Vom achiziționa acest buldoexcavator doar anul viitor, va trebui să depunem proiectul în această lună, iar anul viitor dupa aprobare să se faca achiziția lui.

Rep.: Fără utilaj, cum vă veți descurca pentru iarna acestui an?

M.M.: Pentru iarna 2017-2018 avem deja încheiat un contract cu o firmă pentru deszăpezire, astfel că avem acoperit și acest aspect, până la achiziționarea viitorului utilaj.

Rep.: Mai rămâne loc de investiții din bugetul local?

M.M.: Pentru 2017 aveam programate anumite investiții pe care nu am reușit să le realizăm integral. Un impediment a fost faptul că nu știam cât de repede se vor aproba proiectele și procedurile necesare. Din păcate, procedurile la cele două proiecte, cu grădinița și canalizarea, au fost destul de extinse, am avut și contestații, și atunci nu am reușit să demarăm anumite proiecte finantate din bugetul local. O parte din banii din bugetul local, am ținut foarte mult să-i am, în cazul în care vom demara lucrările la proiectele europene, să avem cu ce demara lucrarile . Între timp, am încasat și avansurile, care nu era sigur că le vom primi atât de repede și asa vom rămâne cu un excedent bugetar care va fi folosit anul viitor pentru investiții.

Rep.: Vin sărbătorile de iarnă. Ce pregătiți pentru această perioadă?

M.M.: Ca în fiecare an, ne pregătim cum se cuvine pentru sărbătorile de iarnă. La Luieriu, am schimbat geamurile la căminul cultural, am reabilitat si exteriorul, astfel că el arată bine și poate să găzduiască manifestări specifice sărbătorilor de iarnă. Am organizat spectacolul de 1 Decembrie la căminul cultural din Suseni, eveniment care a devenit deja o tradiție. Urmează să pregătim o seară de colinde în parcul Primăriei, în data de 19 decembrie. De asemenea, la Luieriu va avea loc un spectacol folcloric în a doua zi de Crăciun, plus o șezătoare tradițională specifică acestei localități. Așteptăm să vină sărbătorile cu pace, liniște, și cu speranța pentru un an 2018 cât mai bun.

Rep.: Dacă tot ați pomenit de anul 2018, ce vă doriți cel mai tare pentru anul viitor?

M.M.: 2018 va fi un an greu, un an în care vom avea mult de muncă. Dacă avem proiectele aprobate, trebuie să le ducem la îndeplinire. Dacă în acest an si chiar începând cu 2016, am lucrat mai mult pe partea de întocmire de documentații, o muncă greoaie care a mers destul de anevoios, în anul 2018 vom executa, vom săpa, vom distruge și vom reconstrui. Cel mai mult pentru anul viitor îmi doresc sănătate și putere de muncă, o echipă închegată, să putem lucra și să ducem la bun sfârșit proiectele aprobate si sa ne gandim si la alte proiecte pe viitor.