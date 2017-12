EXCLUSIV. Mureşeanca din Parlamentul Britanic. Szász Erika-Mária, din băncile Colegiului „Unirea”, în „inima” sistemului politic britanic

Share



Szász Erika-Mária este absolventă a Colegiului Național „Unirea” din Târgu-Mureș și un motiv de mândire nu numai pentru familia ei, dar și pentru târgumureșeni, fiindcă în prezent este cercetător parlamentar în Parlamentul Marii Britanii.

După absolvirea liceului, Erika-Mária şi-a continuat studiile în Marea Britanie, la Universitatea din Exeter, la profilul de Științe Politice și Germană, iar masterul l-a finalizat tot la instituția respectivă, la Relații Internaționale. În 2012-2013 a participat la un Schimb de Experiență în Suedia, la Universitatea Uppsala, iar nu demult a fost numită în funcţia de membru al Consiliului de Administrație la o organizație nonguvernamentală și anume Hibiscus Initiatives. Erika-Mária ne-a acordat timp și a vorbit pentru cotidianul Zi de Zi despre experiența ei, despre eșecurile și reușitele, despre greutățile și frumusețea activităţii sale.

Reporter: Cum ați ajuns în funcția în care lucrați în prezent?

Szász Erika-Mária: După terminarea liceului, mi-am continuat studiile în Marea Britanie. Am absolvit la University of Exeter, unde am studiat Ştiințe Politice și Germană. După terminarea studiilor am decis să rămân la University of Exeter pentru a urma un curs de masterat în Relații Internaționale. În anul 2013 am efectuat un stagiu de practică la Secția Consulară a Ambasadei României la Londra. Ulterior, după finalizarea masteratului la Exeter, datorită prestației foarte bune din timpul stagiului, mi s-a oferit oportunitatea de a lucra la Secţia Consulară în calitate de funcționar consular. A lucra în Parlamentul Marii Britanii a fost un vis pentru mine încă din primul an de facultate. În cadrul mai multor evenimente organizate de Departamentul de Științe Politice – evenimente care aveau ca obiectiv informarea studenților despre posibilitățile de carieră în domeniul politic – am avut posibilitatea de a intra în contact cu profesioniști sau membrii ai Parlamentului și de a învăța mai multe despre posibilitatea de a avea o cariera în acest mediu. După aceste evenimente am avut ocazia să vizitez Parlamentul. Am fost fascinată de istoria acestei clădiri și mi-am dat seama că mi-ar plăcea să lucrez în”inima” sistemului politic britanic, într-una din cele mai frumoasă clădiri din lume. Astfel, după ce am început să lucrez la Secția Consulară, am început să trimit aplicații pentru mai multe funcții în Parlament, iar anul acesta, după ce am participat la o serie de interviuri, am fost selectată cu succes de un deputat – membru conservator al Parlamentului – pentru a lucra pentru el ca cercetător parlamentar.

Rep.: Ce a fost cel mai greu pe acest drum?

S.E.M.: Este foarte greau de obținut o astfel de funcție în cadrul Parlamentului Britanic. Cerințele sunt foarte mari, iar competiția este foarte puternică. Pentru un singur post există între 200 – 300 de candidați. Bineînțeles, drumul până aici nu a fost fără obstacole sau dificultăți: am eșuat la interviuri, testări pentru alte posturi; întotdeauna trebuia sa fiu la curent cu tot ce se întâmplă atât pe scena politică internă, cât și pe cea internațională. Practic, după terminarea programului de lucru de la Consulat, pregătirea pentru interviuri și teste a fost ca un al doilea loc de muncă, care a necesitat multă perseverență, studiu, răbdare și sacrificii.

Rep.: Care sunt satisfacțiile funcției și care este partea cea mai frumoasă?

S.E.M.: Lucrul pentru un deputat în Camera Comunelor este o oportunitate de carieră plină de satisfacții, este o funcție excelentă, incitantă și imprevizibilă. Funcția îți oferă acces la coridoarele puterii, îl vezi în mod regulat pe primul ministru și ai discursuri, rapoarte pe care le-ai scris, citite în Camera Comunelor. Faptul că munca mea, lucrările scrise de mine pot influența decizia Parlamentului privind un proiect de lege, care rezultatul ar putea avea un impact pozitiv asupra societății sau asupra vieții cotidiene a oamenilor, îmi dă o satisfacție enormă și reprezintă cea mai frumoasă parte a funcției.

Rep.: Ce ați schimba dacă v-ați putea întoarce înapoi în timp?

S.E.M.: Tot ce am făcut până acum am făcut-o pentru că așa am simțit că vreau să fac, am acționat pentru că așa am crezut eu că este bine. Am învățat din experiențe, dar nicidecum nu regret că unele planuri au eșuat, fiindcă nu aș fi învățat cum trebuie să procedez în situații similiare. Toate deciziile pe care le-am luat până acum, precum și toate experiențele pe care le-am avut m-au format și m-au ajutat să devin cine sunt astăzi.

Rep.: Ce planuri aveți pentru viitor?

S.E.M.: Momentan, vreau să folosesc toate oportunitățile pe care mi le oferă acest loc de muncă pentru a-mi îmbunătăți abilitățile, pentru a continua să învăț și să devin profesional mai puternică. Aş dori să îmi continui cariera în domeniul politic, deoarece consider că foarte multe lucruri bune se pot face în politică. Poți pune capăt sclaviei, poți deschide noi oportunități și poți lupta împotriva sărăciei. Activitatea politică nu se întâmplă doar în timpul unui an electoral. Este tot timpul în jurul nostru și influenţează multe lucruri care ne afectează viața de zi cu zi. O carieră în politică este pentru mine o modalitate foarte bună de a face o diferență în comunitatea în care trăiesc și în întreaga lume.

Rep.: Fiecare om se formează după un set de valori, principii, care sunt principiile dumneavoastră?

S.E.M.: Fiecare dintre noi ne-am creat în viață o scală de valori, principii și credințe după care ne ghidăm atunci când vrem să întreprindem ceva. Încă din primi ani de viață părinții mei m-au învățat ce înseamnă respectul, bunacuviința, moralitatea, responsabilitatea și sinceritatea. Datorită acestor valori am ajuns unde sunt astăzi.

Rep.: Care este cea mai importantă„lecție” pe care ați învățat-o?

S.E.M.: Cea mai importantă „lecție” pe care am învățat-o pe parcursul studiilor și în viață în general este să nu renunți niciodată, să continui să lupți, să crezi în ceea ce faci pentru a ajunge unde vrei. Iar dacă ai un vis acel vis poate deveni realitate.

Rep.: Cât de greu este ca femeie să fie un echilibru între viața profesională și cea personală, dat fiind faptul că femeile de multe ori sunt sub presiunea timpului să facă atât carieră, cât și familie?

S.E.M.: Ca femeie, îmi doresc să fiu capabilă să ajut pe alții, să fiu productivă, să rezolv probleme, să îmi folosesc creativitatea, să fac față provocărilor, să învăț noi concepte și să dezvolt noi abilități. Este important să existe un echilibru între viața profesională și cea personală, deoarece acest lucru te poate ajuta să devii mai productivă. De asemenea, trebuie să ai abilitatea de a-ţi gestiona timpul, de a crea limite și de a-ți stabili prioritățile.

Rep.: Doriți să vă mai întoarceți în România?

S.E.M.: Trăiesc din 2010 în Marea Britanie și m-am integrat forte bine în această societate. M-am simțit și mă simt binevenită, sunt respectată și apreciată. Întoarcerea în România nu este un plan pentru viitorul apropiat.

A consemnat GÁLL Boglárka