GALERIE FOTO: Open Reghin Ju-Jitsu, pledoarie pentru sport, performanță și disciplină

Clubul Sportiv „Red Dragon” din Reghin a organizat sâmbătă, 9 decembrie, în Sala de Sport din Parcul Tineretului, concursul regional Open Reghin Ju-Jitsu 2017, la care au participat șase cluburi din țară, „Takenoko” Reghin, antrenor Tamas Attila, „Shin-Do” Brașov, antrenor Ilie Nicușor, „Samurai OPS” și CSM Sfântu Gheorghe, antrenori Cristina Oltean și Petru Oltean,„Whooooo Istru Karate” Cluj Napoca, antrenor Vasile Hoble și clubul organizator, „Red Dragon” Reghin, antrenor Gyori Ștefan Tiberiu. Evenimentul are loc anual, în luna decembrie, ca o răsplată a bunelor rezultate de peste an obținute de sportivii reghineni. „Este vorba de o competiție regională de ju-jitsu la care au participat sportivi de la cluburi din Reghin, Brașov, Sfântu Gheorghe și Cluj Napoca. Acest sport are la bază autoapărarea, cu procedee de la mai multe stiluri combinate, începând cu judo. Practic, judo-ul se trage din ju-jitsu, dar au afost eliminate procedeele periculoase, și atunci a rămas judo simplu. Noi, avem încă procedeele care sunt periculoase. Au participat sportivi de la vârsta de 4 ani, până la senior U21, competiția desfășurându-se pe categorii de vârstă și greutate, atât la fete cât și băieți. Arbitrajul a fost asigurat de către reprezentenanții cluburilor participante. Suntem arbitrii acreditați de către Federația Română de Arte Marțiale, arbitrii pe Jiu-Jitsu Brazilian și pe Jiu-Jitsu Fighting. În total, au participat undeva la 70 de sportivi”, ne-a declarat sensei Gyori Ștefan Tiberiu, președintele Clubului Sportiv „Red Dragon” din Reghin.

Disciplina, factor esențial

Sala de Sport din Parcul Tineretului s-a umplut de sportivi pasionați de artele marțiale, care s-au întrecut la categoriile Fighting și Ne-Wazaq (Ju-Jitsu brazilian), competiția fiind completată cu demonstrații oferite de sportivii cu dizabilitățâii, membrii clubului organizator, Csiki Arpad, Daniel Bucur, Mirabela Rișca și Alexandru Duduleț. „Am avut și o echipă cu formată din persoane cu dizabilități care au oferit celor prezenți o demonstrație cu care am luat locul 1 în Franța la Campionatele Mondiale, care au avut loc în primăvara acestui an. Nu știu dacă acești sportivi, la o vârstă atât de fragedă pot să-și da seama cât este de important acest sport pentru ei, dar pentru cei care au câțiva ani în spate de ju-jitsu, este foarte important deoarece au ocazia să socializeze cu alți copii, au ocazia să-și dezvolte orizonturile, să vadă ce știu și alții în materie de acest sport. Esențial este mișcarea, și nu în ultimul rând disciplina care stă la baza acestui sport. Am fost în mai multe țări, am văzut oameni în vârstă practicând arte marțiale, asta însemnând undeva la 60-70 de ani, chiar și femei care practică acest sport. La noi nu prea se pune mare accent pe artele mațiale, în special la persoanele în vârstă. De aceea, dorim să atragem tineretul spre acest sport, deoarece această ramură care este ju-jitsul nu este deloc ofensivă, ba din contră, te învață să te aperi, dar în primul rând te învață disciplina”, a precizat Gyori Ștefan Tiberiu.

Diplome și medalii pentru toți participanții

La final, toți sportivii au fost premiați, răsplătiți cu dipolome, cupe și medalii, printre cei premiați numându-se și cei care au sprijinit clubul organizator de-alungul anului. „La această competiție, toți sportivii au fost medaliați. Din punctul meu de vedere, este un fel de premiere a eforturilor derulate pe parcursul întregului an, și atunci am spus să nu plece niciun copil de la această competiție fără un premiu. Am acordat și Diplome de Excelență persoanelor care m-au ajutat și care au fost alături de noi pe întreg parcursul anului, printre care Mihai Preda, Dan Daniel, Dorin Fetescu, Adrian Bărdășan, Dorel Nițu. Mulțumiri se cuvin și celor implicați în buna desfășurare a competiției, Raluca Demeter, Rareș Mera, Larisa Demeter și Gyori Melinda”, a spus Gyori Ștefan Tiberiu. Printre protagoniștii competiției au fost sportivii clubului organizator, „Red Dragon” din Reghin, care au reușit să cucerească 40 de medalii, dintre care 19 locuri 1, 11 locuri 2 și 10 locuri 3.