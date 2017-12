Share



Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie. La această dată, în 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Declarația stipulează că toți oamenii s-au născut cu drepturi egale și inalienabile și cu libertăți fundamentale. Ulterior, Declarația a fost completată cu: Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965), Convenția internațională asupra drepturilor politice și civile (1966), Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (1979), Convenția împotriva torturii (1984), Convenția împotriva Apartheidului (1985), Convenția drepturilor copilului (1989) etc.

Sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial a adus în atenția liderilor lumii și problematica respectării drepturilor omului. Organizația înființată în cadrul conferinței de la San Francisco din 1945, ONU, a avut de la început printre atribuții respectarea drepturilor omului, în paralel cu menținerea securității și păcii la nivel internațional.

În baza rezoluției 423 (V) din 1950, Adunarea Generală a ONU a invitat toate statele și organizațiile interesate să marcheze la 10 decembrie „Ziua internațională a drepturilor omului”. Adunarea Generală a ONU a făcut apel către toate statele membre ale ONU să promoveze și să asigure recunoașterea și respectarea efectivă a drepturilor și libertăților omului.

În 2017 Ziua internațională a drepturilor omului reprezintă începutul unei campanii ce se va întinde pe parcursul unui an de zile pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului, se arată pe site-ul www.un.org.

Anul acesta, Ziua internațională a drepturilor omului marchează începutul unui an întreg de celebrare a șapte decenii de la adoptarea unuia dintre cele mai temeinice și mai cuprinzătoare acorduri internaționale din lume. Declarația Universală a Drepturilor Omului stabilește egalitatea și demnitatea fiecărei ființe umane și stipulează faptul că fiecare guvern are o datorie de bază în a da posibilitatea tuturor oamenilor să se bucure de toate drepturile și libertățile lor inalienabile, arată în mesajul său Secretarul General al ONU, António Guterres.

Evenimentele organizate cu acest prilej în 2017 sunt: lansarea, la 10 decembrie, a campaniei ce se va întinde pe parcursul unui an întreg pentru marcarea celei de-a 70-a aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului, prilej cu care vor lua cuvântul Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, și primarul Parisului, Anne Hidalgo (la Palais de Chaillot, Paris, Franța); evenimente organizate la Sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, la 11 decembrie, prilej cu care va lua cuvântul Secretarul General al ONU, António Guterres; evenimente și activități organizate, la 11 decembrie, de Centrele de informare ONU inclusiv în Antananarivo, Canberra, Dakar, Islamabad, Jakarta, Lima, Lusaka, Mexico, Moscova, Ouagadougou, Panama, Port of Spain, Pretoria, Teheran, Erevan, după cum se arată pe site-ul www.un.org.

Ministerul român al Afacerilor Externe marchează în fiecare an, la 10 decembrie, Ziua internațională a drepturilor omului.”Această zi trebuie să reprezinte un moment de reflecție pentru instituțiile statului, societatea civilă și cetățeni asupra faptului că drepturile și libertățile fundamentale ale omului nu pot fi disprețuite, încălcate sau ignorate”, se arată pe site-ul www.mae.ro.

Din 1968, la fiecare cinci ani, la 10 decembrie are loc ceremonia de decernare a Premiilor Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului. Premianții sunt selectați de o comisie formată din persoanele de la conducerea Adunării Generale a ONU, Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru Drepturile Omului, Comisiei pentru Statutul Femeilor și Sub-comisiei pentru promovarea și protecția drepturilor omului.

Agerpres