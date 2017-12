FOTO: Spectacol caritabil de Crăciun, la Casa de Cultură „Mihai Eminescu”. „Să fim buni şi între sărbători!”, mesajul studenţilor UPM

Share



Studenţii Cercului de Drept Constituţional şi Administrativ „Tudor Drăganu” din cadrul Universităţii „Petru Maior” (UPM) au organizat sâmbătă, 9 decembrie, o nouă ediţie a spectacolului tradiţional de întâmpinare a Crăciunului.

„O sută de amintiri, 1918 – Prezent”

Intitulat „O sută de amintiri, 1918 – Prezent”, evenimentul s-a desfăşurat în incinta Casei de Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureş şi a avut o încărcătură emoţională puternică, datorită mesajului caritabil adresat spectatorilor, rugaţi să efectueze donaţii pentru susţinerea unui caz social-medical intens mediatizat în judeţul Mureş, al gemenilor familiei Vitan.

Aflat în zona culiselor (unde l-am regăsit şi pe apreciatul om de teatru Liviu Pancu, care a semnat regia show-ului), pentru a se asigura de buna desfăşurare a spectacolului, Sergiu Baciu, preşedintele Cercului de Drept Constituţional şi Administrativ „Tudor Drăganu” din cadrul Universităţii „Petru Maior”, a mărturisit că spectacolul se doreşte a fi un cadou artistic, oferit de studenţi cu ocazia Sărbătorii Crăciunului, dar şi un mesaj pentru a fi mai buni şi în perioadele dintre sărbători.

„Venind sărbătorile de Crăciun, venind mireasma bunătăţilor şi minunile care se întâmplă de Crăciun, am organizat un spectacol. Noi nu ne-am dori ca minunile să se întâmple doar de sărbători, ci şi zi de zi, am încercat să aducem alături de noi cât mai mulţi oameni pentru o cauză nobilă, respectiv să ajutăm familia Vitan, care are doi copii cu grave probleme de sănătate. Am încercat ca în urma acestui spectacol să reuşim o strângere de fonduri cât mai generoasă din partea celor care sunt alături de noi, respectiv din partea spectatorilor. Prin intermediul spectacolului am dorit să evocăm nu doar generozitatea specifică sărbătorii Crăciunului, ci şi dorinţa noastră de a vorbi cu respect despre un secol de la Marea Unire”, a declarat Sergiu Baciu.

Un spectacol reuşit

S-au spus glume bune, s-a dansat la un nivel ridicat, s-au cântat colinde şi nu în utimul rând a fost lansată invitaţia ca în Anul Centenarului în Parcul Memorial de la Oarba de Mureş să fie plantaţi 11.000 de stejari, în memoria celor 11.000 de militari români care şi-au pierdut viaţa în sângeroasa bătălie din 1944

Momentele artistice au fost susţinute de studenţii Universităţii „Petru Maior”, alături de care au evoluat şi câţiva invitaţi speciali: interpretul de muzică populară Alin Pop, dirijorul Iacob Coman şi solista Steliana Biro, fostă studentă la „Petru Maior”.

Alex TOTH