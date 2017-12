Premiul „Primăria Verde” pentru comuna Batoș

Share



Revista de mediu şi ecologie InfoMediu Europa, membră a European Environmental Press, a organizat vineri, 8 decembrie, la București, cea de a XI-a ediţie a Galei Premiilor Revistei InfoMediu Europa, eveniment care a a reunit companiile româneşti implicate în domeniul protecţiei mediului, nume de referinţă din mediul de afaceri, sectorul administraţiei publice, sectorul financiar-bancar, mediul politic, precum şi organizaţiile non-guvernamentale.

Proiectul s-a încheiat, colectarea selectivă continuă

Printre protagoniștii galei s-a numărat și comuna Batoș, care a obținut Premiul „Primăria Verde” , grație implementării proiectului „EcoAtitudine” derulat în acest an.

„În primăvara acestui an am fost selectați de către ADI Ecolect Mureș să fim parteneri în cadrul unui proiect de colectare selectivă a deșeurilor intitulat EcoAtitudine. Noi ne-am propus de ceva vreme să demarăm această acțiune de colectare selectivă împreună cu operatorul local de salubritate, și faptul că am fost selectați în cadrul acestui proiect a fost o scânteie care a dat drumul la această acțiune. Toată lumea a fost implicată în acest proiect, toate cele patru sate aparținătoare comunei Batoș, elevii au dus acasă părinților mesajul de a colecta selectiv, au fost distribuite calendare cu data acțiunilor de colectare selectivă, saci de diferite culori, iar operatorul local de salubritate a derulat această acțiune. Deși proiectul s-a terminat, la nivelul comunei continuă această colectare selectivă de deșeurilor. Mai mult, la această gală de la București, m-am întâlnit cu cei care produc acești saci pentru colectarea selectivă, și le-am cerut sprijin. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de câteva luni, în urma căruia am fost desemnați câștigătorii pe județ, fapt pentru care școala Școala Gimnazială Batoș a primit drept răsplată două table magnetice. La această gală de la București am fost desemnați cea mai activă primărie la nivel național în acest proiect la care au participat 14 județe. Acest premiu ne onorează dar ne și obligă ca pe mai departe să colectăm selectiv. Foarte multă lume din comună a mai fost pe afară și a văzut cuum se face și în alte țări, în ce privește colectarea selectivă, cu toate astea mai avem de învățat mult în ce privește colectarea selectivă. De aceea, dorim să continuăm și noi această acțiune, ba mai mult, să o dezvoltăm”, ne-a declarat Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

Responsabilitate și implicare

Printre cei prezenți la Gala Premiilor Revistei InfoMediu Europa s-a numărat și Gabriela Koss, reprezentant ADI Ecolect Mureș, manager al proiectului EcoAtitudine, care a subliniat rezultatul merituoriu al comunei Batoș, ca semn al implicării dar mai ales al responsabilității față de un mediu mai curat.

„Despre implicare și responsabilitate se pot spune multe, mai ales atunci când vorbim despre Primăria Comunei Batos și de primarul Dinu Cotoi. ”Primăria Verde” este premiul de excelență pe care, împreună cu primarul comunei Batoș ,l-am adus acasă în urma Galei Premiilor Revistei Infomedia Europa, desfășurată vineri 8 decembrie ,la București. Felicitări Primăriei Batos, primarului Dinu Cotoi și echipei care a fost angrenata în proiectul național EcoAtitudine. Suntem mândrii că la nivel național o localitate din județul nostru a fost evidențiată și premiată pentru responsabilitate și implicare”, a precizat Gabriela Koss.